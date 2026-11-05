Jöhet a béke? Felgyorsultak Volodimir Zelenszkij egyeztetései: ezt senki nem látta eddig jönni

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel az Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok részvételével tervezett abu-dzabi tárgyalások előkészítéséről az ukrán államfő hivatalának tájékoztatása szerint.

Az ukrán elnöki hivatal közlése szerint a 90 perces megbeszélésen a diplomáciai folyamat felgyorsításáról, a légvédelem megerősítéséről és a háború utáni biztonsági garanciákról is szó esett.

Tudatták: folyamatban vannak az előkészületek egy Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével zajló háromoldalú egyeztetésre.