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Világ

Jöhet a béke? Felgyorsultak Volodimir Zelenszkij egyeztetései: ezt senki nem látta eddig jönni

MTI
2026. november 5. 08:15 1 perc

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel az Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok részvételével tervezett abu-dzabi tárgyalások előkészítéséről az ukrán államfő hivatalának tájékoztatása szerint.

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Az ukrán elnöki hivatal közlése szerint a 90 perces megbeszélésen a diplomáciai folyamat felgyorsításáról, a légvédelem megerősítéséről és a háború utáni biztonsági garanciákról is szó esett.

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Tudatták: folyamatban vannak az előkészületek egy Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével zajló háromoldalú egyeztetésre.
Címlapkép: Getty Images
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