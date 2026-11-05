Az amerikai félidős választások alapvetően átrendezték a washingtoni politikai erőviszonyokat. A piacok erre adott első reakciója negatív volt.
Jöhet a béke? Felgyorsultak Volodimir Zelenszkij egyeztetései: ezt senki nem látta eddig jönni
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel az Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok részvételével tervezett abu-dzabi tárgyalások előkészítéséről az ukrán államfő hivatalának tájékoztatása szerint.
Az ukrán elnöki hivatal közlése szerint a 90 perces megbeszélésen a diplomáciai folyamat felgyorsításáról, a légvédelem megerősítéséről és a háború utáni biztonsági garanciákról is szó esett.
Tudatták: folyamatban vannak az előkészületek egy Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével zajló háromoldalú egyeztetésre.
Fordulat a háborúban: Donald Trump vétóját felülírva indítanák újra az amerikai fegyverszállításokat Ukrajnába
Januártól a demokraták kerülhetnek többségbe a kongresszus mindkét házában, és akár Trump vétóját is megkerülhetik.
A demokrata párti szenátorok jövőre kétpárti támogatással lezárnák az iráni háborút – jelentette be Chuck Schumer szenátusi frakcióvezető.
Már a mostani ciklus alatt elindulhat az elszámoltatás az USA-ban: felülvizsgálnák a demokraták a Trump-család vagyonosodását
A belpolitikai bénultság a külpolitikára is rányomja a bélyegét.
Egymásnak estek Donald Trump bizalmasai: fejek hullhatnak az elnöki stábban, kulcsember távozása is felmerült
A republikánusok súlyos félidős választási kudarca után belső háború robbant ki a Fehér Házban az iráni konfliktus jövőjéről.
Meghalt Hubert Aiwanger: a miniszterelnök-helyettes pártvezér halálának körülményeit vizsgálja a német rendőrség
55 éves korában váratlanul elhunyt Hubert Aiwanger bajor gazdasági miniszter és miniszterelnök-helyettes, a Freie Wähler párt elnöke.
Súlyos orosz légitámadás érte az ukrán energetikai infrastruktúrát: mi lesz itt a béketárgyalásokon?
Oroszország nagyszabású légitámadást indított Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen, több száz drónt és rakétát bevetve. A támadások több régióban áramkimaradásokat okoztak.
Megszólalt Donald Trump a választási vereség után: nem magát hibáztatja, másokban látja a kudarc okát
Donald Trump amerikai elnök a félidős választások után kijelentette, hogy nem őt terheli a felelősség a republikánusok vereségéért.
Újabb rakétákkal üzent Észak-Korea: olyan hadihajót építenek, amilyen szerintük még nem volt a világon
Több rakétát lőtt ki Észak-Korea szerdán a Japán-tenger irányába, a rakéták pontos típusát amerikai és dél-koreai szakértők vizsgálják.
Súlyos vereséget szenvedett Donald Trump pártja: átrendeződnek a hatalmi viszonyok az Egyesült Államokban
A demokraták megszerezték a többséget az amerikai kongresszus mindkét házában a keddi félidős választásokon.
A Föld felé száguld a NASA gigantikus űreszköze: megindult a visszaszámlálás, ekkor csapódhatnak be a darabjai
Közel huszonkét évnyi szolgálat után holnap, november 4-én visszatér a Föld légkörébe és megsemmisül a NASA Neil Gehrels Swift űrtávcsöve.
Mekkora az esélye, hogy Trump óriási pofonba szalad a félidős választásokon? Így látják az esélyeket a Polymarketen
Több mint 1,48 milliárd dollárnyi tétet tettek fel a keddi amerikai félidős választásokra, ami az eddigi legnagyobb próbatételt jelenti a predikciós piacok számára
Béna kacsa lesz a következő 2 évben Donald Trump? Politikai patthelyzet rázhatja meg az Egyesült Államokat
Bár a legfrissebb közvélemény-kutatások a demokraták előnyét mutatják, a felmérések korábban sem bizonyultak mindig megbízhatónak.
Borulhat a papírforma az Egyesült Államokban: így okozhat meglepetést Trump pártja a félidős választáson
Egy friss elemzés szerint a republikánusok több tényező kedvező együttállása esetén mégis megőrizhetik többségüket mindkét házban.
Orosz drónok legalább egy tucat kereskedelmi hajót találtak el a Fekete-tengeren az elmúlt hetekben.
Rezsiválság hozhatja el Putyin bukását? Egyre több orosz nem tudja fizetni a számláit: már a Kreml-párti politikusok is zúgolódnak
Drasztikusan megemelkedtek a közüzemi díjak Oroszországban a szeptemberi parlamenti választások után
Megállapodástervezetet dolgozott ki az Egyesült Királyság és az Európai Unió, amely megszüntetné a Brexit után bevezetett ellenőrzéseket az élelmiszeripari és mezőgazdasági exportra vonatkozóan.
Hónapok óta nem jutottak előre a béketárgyalások, most amerikai közvetítéssel próbálhatnak áttörést elérni.
Súlyos hírszerzési riasztást kaptak a lengyelek: elképesztő fenyegetés miatt erősítik az orosz határszakaszt
A rendkívüli intézkedéseket az általános biztonsági helyzet romlása, az orosz hibrid fenyegetések, valamint a keleti titkosszolgálatok fokozott aktivitása indokolta.