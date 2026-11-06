A csütörtök reggeli erősödés után délelőtt veszített lendületéből a forint.
Megindultak a béketárgyalások az Egyesült Államokban, de a háború már a világűrre is átterjedt
Washingtonban a béketárgyalások előkészítéséről egyeztetett az amerikai elnök és az orosz különmegbízott, miközben Moszkva fokozta az ukrán energetikai hálózat elleni támadásokat, a világűrben pedig egy nyugati műholdat vett célba. Ezzel párhuzamosan Ukrajna újabb spanyol katonai segélyre, valamint az amerikai törvényhozás januári átalakulását követően meginduló tengerentúli fegyverszállítmányokra számíthat.
Donald Trump amerikai elnök Washingtonban fogadta Kirill Dmitrijev orosz különmegbízottat. A találkozón egy lehetséges békemegállapodás alapjait fektették le az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna részvételével tervezett közelgő tárgyalások előtt.
A diplomáciai egyeztetések ellenére a feszültség továbbra is vannak, sőt a konfliktus már a világűrre is kiterjedt. Egy orosz katonai műhold vélhetően támadást imitálva manőverezett veszélyesen közel egy nyugati kereskedelmi űreszközhöz alacsony Föld körüli pályán. A finn ICEYE vállalat által üzemeltetett műhold radarfelvételeket biztosít kormányzati és katonai partnereknek, köztük az ukrán hadseregnek is - közölte a Portfolio.
A harctéren szintén folyamatos az orosz nyomás, ukrán jelentések szerint ugyanis mindössze három nap leforgása alatt 78 csapás érte az ország energetikai infrastruktúráját. Az illetékes ukrán áramszolgáltató tájékoztatása alapján a hálózatban keletkezett súlyos károk helyreállítása hosszú időt vesz majd igénybe.
Kijev mindeközben újabb nemzetközi támogatásokra támaszkodhat. Volodimir Zelenszkij elnök bejelentette, hogy Spanyolország egy 437 millió eurós katonai segélycsomagot készít elő, amelynek pontos összetételéről jelenleg is zajlanak az egyeztetések. A közeljövő szintén jelentős katonai segítséget hozhat, januártól ugyanis az Ukrajnát támogató demokrata döntéshozók veszik át a többséget az amerikai kongresszus mindkét házában, ami várhatóan megnyitja az utat a befagyasztott amerikai fegyverszállítmányok újraindítása előtt.
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