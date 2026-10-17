Elképesztő új fegyvert teszteltek Magyarországon: hazai fejlesztés, nagy kincs lehet drónháború idején

Sikeresen tesztelték az első hazai fejlesztésű, drónok megsemmisítésére alkalmas lézerfegyver-prototípust. A legújabb magyar haditechnikai innovációnak köszönhetően a honvédség akár egy éven belül bevetésre kész eszközzel bővítheti védelmi képességeit - jelentette be Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter

A központi gyakorlótéren tartott kétnapos szakmai rendezvényen a fegyver a gyakorlatban is bizonyított, amikor sikeresen semlegesített egy célba vett drónt. A tárcavezető a közösségi oldalán közzétett videójában kiemelte, hogy a fejlesztőkkel folytatott szoros együttműködés révén a hadsereg hamarosan olyan eszközt kaphat, amely egy adott hatótávolságon belül a legkülönfélébb dróntípusok ellen is bevethető.

A drónelhárítás mellett a bemutatón kiemelt szerepet kaptak az autonóm rendszerek is. A helyszínen felderítő-, teherszállító és önvezető elfogódrónokat, valamint pilóta nélküli szárazföldi járműveket is felvonultattak.

A csúcstechnológia mellett a katonák mindennapi ellátása is fejlődik, hiszen belátható időn belül rendszeresítik az új generációs, hazai fejlesztésű harctéri fejadagokat (MRE). A teszteket követően a honvédség vezérkarának kell felállítania a pontos beszerzési és fejlesztési sorrendet. A vezetésnek arról kell döntenie, hogy a bemutatott technológiák közül melyeket vásárolják meg kész rendszerként, és mely prototípusok továbbfejlesztésébe fektetnek további erőforrásokat.

A miniszter szerint az esemény egyértelműen igazolta, hogy a hazai védelmi ipar és a mérnöki tudás ma már képes a legkorszerűbb igényeknek is megfelelő, magas színvonalú megoldásokkal támogatni a Magyar Honvédséget.