Több mint ezer dolgozóját küldi el a népszerű techcég: durván megugrottak a kiadásaik

Komoly átszervezést és létszámleépítést jelentett be a Canva, Ausztrália egyik legismertebb technológiai vállalata. Az intézkedések a cég teljes munkaerő-állományának 22 százalékát, azaz 1271 embert érintenek. A döntés hátterében a növekedés lassulása, valamint a mesterséges intelligencia integrációjával járó hatalmas költségek állnak, írta a BBC.

Melanie Perkins társalapító és vezérigazgató a vállalat tizenhárom éves történetének legnehezebb pillanataként jellemezte a mostani lépést. A dolgozóknak küldött szerdai levelében kifejtette, hogy egy évtized után először lassult le a cég növekedése, ami elkerülhetetlenné tette a jelentős változtatásokat.

A 37 országban jelen lévő vállalatnál a leépítések mellett sokaknak a feladatkörük módosításával vagy egy központi irodába történő áthelyezéssel kell számolniuk. A tervek szerint a termékfejlesztő csapatok elsődleges központja Sydney lesz, 2027-től pedig a hibrid munkavégzésben dolgozóknak is hetente két-három napot kötelezően az irodában kell majd tölteniük.

A Canva piaci megítélése az elmúlt egy évben érezhetően romlott, mivel a befektetők aggódnak amiatt, hogy a mesterséges intelligencia (MI) milyen hatással lesz az üzleti modellre, miközben az új technológia beépítése a platformba rendkívül sokba kerül. Sajtóértesülések szerint a vállalat két korai befektetője, a Blackbird Ventures és az Airtree az idén már jelentősen visszavágta a cégértékelést, így a tavaly év végi 60 milliárd ausztrál dollárról (41,8 milliárd amerikai dollárról) nagyjából 49 milliárdra csökkentették a becsült cégértéket.

Ezzel párhuzamosan maga a Canva is mérsékelte a saját belső értékeltségét, miután az új, MI-alapú termékek bevezetésével járó kiadások drasztikusan megugrottak. Perkins ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az új technológiák alapjaiban alakítják át a tartalomgyártás folyamatát és a felhasználói elvárásokat. A vezérigazgató által 2013-ban alapított platform sablonok és egyszerű eszközök segítségével teszi lehetővé a grafikai előképzettséggel nem rendelkező felhasználók számára, hogy professzionális megjelenésű anyagokat, például esküvői meghívókat vagy üzleti prezentációkat készítsenek.

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