Kifogyott az ukránok csodafegyvere: kiszivárgott a pusztító forgatókönyv, ami sötétségbe boríthatja a nagyvárosokat

Kiszivárgott orosz tervek szerint Moszkva egyetlen hónap leforgása alatt teljesen megbénítaná Ukrajna energiarendszerét, áram-, víz- és fűtésellátás nélkül hagyva Kijevet, Harkivot és Odesszát. Az átfogó támadássorozat sikerének esélyét az ukrán légvédelem kimerülése, különösen a Patriot rendszerekhez való elfogórakéták hiánya teszi reálissá.

A The New York Times által megismert – és az ukrán vezetés által az európai szövetségesekkel a múlt hónapban megosztott – dokumentumokból kiderül, hogy az orosz vezetés pontosan kiszámolta az akcióhoz szükséges fegyvermennyiséget. A becslések szerint mintegy 70 ballisztikus rakéta, 720 nagy hatótávolságú drón és 150 irányított bomba elegendő lenne ahhoz, hogy a három nagyvárost teljesen elvágják az alapvető közműszolgáltatásoktól.

Az ukrán légierő statisztikái rámutatnak arra, hogy ez a fegyvermennyiség nagyságrendileg megegyezik azzal, amennyi jelenleg is átjut havi szinten a védelmi rendszeren. Moszkva számításai szerint egy intenzív, egy hónapos hadjárattal most elérhetnék azt az átfogó pusztítást az ukrán energiahálózatban, amelyet az elmúlt négy háborús tél során nem sikerült megvalósítaniuk.

Az orosz magabiztosság hátterében az ukrán légvédelem súlyos kimerülése áll. Kijev lényegében kifogyott az amerikai gyártmányú Patriot rendszerekhez használt elfogórakétákból, így az ország szinte teljesen védtelenné vált a ballisztikus csapásokkal szemben. Ha az orosz forgatókönyv megvalósul, Kijev, Harkiv és Odessza áram- és fűtési kapacitásának 90 százaléka kiesne, emellett a víz- és csatornahálózat működésében is kritikus fennakadások keletkeznének.