2026. november 4. szerda Károly
10 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Dróntámadás Ukrajnában
Világ

Súlyos orosz légitámadás érte az ukrán energetikai infrastruktúrát: mi lesz itt a béketárgyalásokon?

Pénzcentrum
2026. november 4. 09:25 2 perc

Oroszország nagyszabású légitámadást indított Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen, több száz drónt és rakétát bevetve. A támadások több régióban áramkimaradásokat okoztak, miközben a közelgő béketárgyalások ellenére tovább fokozódik a háborús feszültség.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Oroszország több száz drónnal és rakétával támadta Ukrajna energetikai infrastruktúráját, egy héttel az Egyesült Államok közvetítésével tervezett újabb béketárgyalások előtt. A légicsapások következtében több ukrán régióban áramkimaradások alakultak ki, Kijevben pedig a vízellátás és a közlekedés is akadozott. - írta a Reuters.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
Kapcsolódó cikkeink:

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint az orosz hadsereg a támadás során 289 drónt, 17 ballisztikus rakétát és 59 robotrepülőgépet vetett be. A csapások erőműveket és elektromos alállomásokat értek. A támadások emberéleteket is követeltek: Dnyipróban két ember meghalt, mintegy húszan pedig megsérültek.

Az ukrán energiaügyi miniszter szerint három orosz drón a hmelnickiji atomerőmű működéséhez szükséges alállomás közelében is megjelent, ami nemcsak Ukrajnára, hanem egész Európa nukleáris biztonságára veszélyt jelenthet. Közben az orosz hatóságok arról számoltak be, hogy egy ukrán támadás következtében tűz ütött ki a jaroszlavli olajfinomítóban. A két ország továbbra is egymást vádolja a civil és energetikai infrastruktúra elleni támadásokkal.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #világ #drón #energetika #háború #orosz-ukrán háború #rakéta

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:30
12:14
12:02
11:52
11:44
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 4. 10:38 Hatalmas fordulat a piacokon a választási sokk után: valósággal tépik a zöld részvényeket, szakadnak a techóriások
november 4. 10:20 Gyengül a dollár, esnek az MI-részvények: indul a tőzsdei hullámvasút az amerikai félidős választások után
november 3. 20:32 Az Egyesült Államokra figyel a világ, mégis nagyot ment a magyar tőzsde: megindult a szárnyalás
november 3. 19:45 Így alakul a forint árfolyama a dollárral, euróval szemben: felemás napot zárt a magyar fizetőeszköz
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. november 4.
Nem a Z generáció a legnagyobb fejtörés a munkahelyeken: elárulta a MOL HR-vezetője, egészen máshol húzódik a törésvonal
2026. november 4.
A dolgozók fizethetik meg az árát a hazai oktatás színvonalának: itt az ok, amiért elmaradhat a béremelés, sokakat ki is rúghatnak
2026. november 4.
Sok magyar családban robbanhat ma a csend az ügynökakták miatt: így kezelhető, ha egy rokon is besúgó volt
2026. november 3.
Meglepő számok láttak napvilágot a magyar egészségügyről: ennyiszer járunk orvoshoz egy évben
2026. november 3.
Álommelót hirdetett az amerikai nagykövetség Budapesten: évi több mint 6 millió forintos fizetést kínálnak ezért a munkáért
NAPTÁR
Tovább
2026. november 4. szerda
Károly
45. hét
November 4.
Az 1956-os forradalom leverésének emléknapja
Világ legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Közbelép az európai nagyhatalom: egyértelművé tették, vétózni fognak Orbán Viktor ENSZ-főtitkári jelölése esetén
2
6 napja
Visszatér a kötelező sorkatonaság? 2032-től általános hadkötelezettséget vezetnének be
3
5 napja
Automatikus állampolgárságot kaphatnak az Ausztriában élő magyarok: az osztrák államfő is támogatná az “Ein Pass, der passt”
4
3 napja
A saját bukását készíti elő Vlagyimir Putyin: kitálalt a börtönből szabadult orosz ellenzéki
5
4 napja
146 milliárd forintos támogatás: Elon Musk felforgatta a választási kampányt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Gravírozott aláírás
a bank által kártyabirtokos aláírásának megváltoztathatatlanul való feltüntetése a bankkártyán

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 4. 11:44
Sok magyar családban robbanhat ma a csend az ügynökakták miatt: így kezelhető, ha egy rokon is besúgó volt
Pénzcentrum  |  2026. november 4. 11:10
Virovácz Péter: régiós éltanuló lehet a forint, a hitelességépítés hónapjai jönnek a magyar gazdaságban
Agrárszektor  |  2026. november 4. 11:29
Beindultak a kifizetések: több ezer magyarhoz érkezik pénz a napokban