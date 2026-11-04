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Súlyos orosz légitámadás érte az ukrán energetikai infrastruktúrát: mi lesz itt a béketárgyalásokon?
Oroszország nagyszabású légitámadást indított Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen, több száz drónt és rakétát bevetve. A támadások több régióban áramkimaradásokat okoztak, miközben a közelgő béketárgyalások ellenére tovább fokozódik a háborús feszültség.
Oroszország több száz drónnal és rakétával támadta Ukrajna energetikai infrastruktúráját, egy héttel az Egyesült Államok közvetítésével tervezett újabb béketárgyalások előtt. A légicsapások következtében több ukrán régióban áramkimaradások alakultak ki, Kijevben pedig a vízellátás és a közlekedés is akadozott. - írta a Reuters.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint az orosz hadsereg a támadás során 289 drónt, 17 ballisztikus rakétát és 59 robotrepülőgépet vetett be. A csapások erőműveket és elektromos alállomásokat értek. A támadások emberéleteket is követeltek: Dnyipróban két ember meghalt, mintegy húszan pedig megsérültek.
Az ukrán energiaügyi miniszter szerint három orosz drón a hmelnickiji atomerőmű működéséhez szükséges alállomás közelében is megjelent, ami nemcsak Ukrajnára, hanem egész Európa nukleáris biztonságára veszélyt jelenthet. Közben az orosz hatóságok arról számoltak be, hogy egy ukrán támadás következtében tűz ütött ki a jaroszlavli olajfinomítóban. A két ország továbbra is egymást vádolja a civil és energetikai infrastruktúra elleni támadásokkal.
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