Újabb rakétákkal üzent Észak-Korea: olyan hadihajót építenek, amilyen szerintük még nem volt a világon

Több rakétát lőtt ki Észak-Korea szerdán a Japán-tenger irányába – közölte a dél-koreai hadsereg. A rakéták pontos típusát amerikai és dél-koreai szakértők vizsgálják, miközben Phenjan az elmúlt időszakban több új fegyverrendszert is tesztelt. Kim Dzsongun észak-koreai vezető eközben egy új, különleges felszereltségű hadihajó építéséről számolt be, amelyet az ország korábbi tervei szerint akár atomfegyverekkel is felszerelhetnek.

Több rakétát lőtt ki Észak-Korea szerdán a Japán-tenger felé - jelentette be a dél-koreai hadsereg. A közleményben hozzátették, hogy az amerikai és a dél-koreai szakértők figyelték a kísérletet, és vizsgálják, hogy pontosan milyen típusú rakétákról van szó. Phenjan a közelmúltban számos fegyverfajtát tesztelt, köztük hiperszonikus rakétát is.

A mostani kísérletet az amerikai félidős kongresszusi választásokkal egy időben hajtották végre. A KCNA észak-koreai hírügynökség szerdai jelentése szerint az országot vezető Kim Dzsongun azt jelentette be, hogy Észak-Koreában készül egy olyan felszerelésű hadihajó, amelyhez hasonló még sehol a világon nem létezik.

Kim a hét elején ellátogatott abba az üzembe az ország nyugati tengerpartján, ahol a hajót építik, és elismerését fejezte ki a tervezőknek. Az észak-koreai vezető kijelentette: olyan "ellenséges folyamatok" zajlanak a világban, amelyek arra kényszerítik Phenjant, hogy fejlettebb és hatékonyabb fegyverzettel rendelkezzen a tengeren is. A vezető korábban azt mondta, hogy 10 ezer tonnás hadihajók építését tervezik, és terveik szerint azokat atomfegyverrel is felszerelik.