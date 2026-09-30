Elképesztő bejelentést tett a brit miniszterelnök: mégis visszatáncolnának a Brexitből?

Andy Burnham brit miniszterelnök felvetette, hogy az Európai Unióba való visszatérés is a megvizsgálandó lehetőségek között szerepelhet az Egyesült Királyság és Európa közötti kapcsolatok újragondolása során. A kijelentés éles vitát váltott ki az országban, és jelentős fordulatot jelezhet a Munkáspárt eddigi politikájához képest - jelentette a BBC.

A BBC-nek adott interjújában Burnham úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi Brexit-megállapodás "több kárt okozott, mint amennyi hasznot hozott", ezért felülvizsgálná a kapcsolatok helyreállításának lehetőségeit. A miniszterelnök a Munkáspárt konferenciáján tartott keddi beszédében már jelezte, hogy az idén esedékes, elhalasztott EU-csúcstalálkozón a szorosabb együttműködés módozatait kívánja feltérképezni.

Ez a lépés markáns szakítást jelentene a Munkáspárt 2024-es választási programjával, amely még a "Brexit működőképessé tételét" ígérte, határozottan kizárva a vámunióhoz vagy az egységes belső piachoz való újracsatlakozást. Burnham elődje, Sir Keir Starmer még egy korlátozottabb közeledést szorgalmazott, amely az EU élelmiszer-biztonsági szabványaihoz való igazodást, egy ifjúsági vízumprogramot, valamint a brit ipar és az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének összekapcsolását foglalta magában.

A kormányfő a BBC Radio 4 csatornának nyilatkozva kijelentette, nem szeretné, ha az EU-val való viszony kérdése "a levegőben lógna", és világos jövőképet akar adni az ország következő évtizedes irányvonaláról. Elmondása szerint több forgatókönyv is szóba jöhet, mint a jelenlegi status quo fenntartása, a George Osborne volt pénzügyminiszter által is javasolt vámuniós tagság, a Liberális Demokraták által szorgalmazott egységes piaci csatlakozás, vagy akár a teljes újracsatlakozás.

A politikai reakciók nem váratak magukra. A Konzervatív Párt szerint Burnham "régi sebeket akar feltépni a Brexit-csaták újraindításával". A Reform UK alelnöke, Richard Tice azzal vádolta a miniszterelnököt, hogy "a hátsó ajtón próbálja visszacsempészni az országot Brüsszelbe". A Liberális Demokraták konkrét terveket sürgetnek a bizonytalan ígéretek helyett, míg a Zöldek szerint a vámunióhoz való csatlakozás jelentené az első szükséges lépést, végső célként pedig a teljes EU-tagság helyreállítását tartják a legjobb megoldásnak.

Jukka Salovaara, az EU londoni nagykövete a múlt héten úgy nyilatkozott, hogy "az ajtók nyitva állnak", de a brit közvéleményen múlik, milyen szintű együttműködést szeretne kialakítani az unióval. A Liberális Demokraták európai ügyekért felelős szóvivője ugyanakkor figyelmeztetett, hogy az újracsatlakozás jelenleg nem reális opció, mivel az Egyesült Királyságot a folyamat során gyakorlatilag új csatlakozó államként kezelnék.