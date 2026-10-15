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Gazdaság

A régió szellemi vezetője lehet Magyarország, ha meglépjük az euróbevezetést: elképesztő előnybe kerülhetünk

Pénzcentrum
2026. október 15. 08:29

Bár manapság divat kritizálni Európát, a kontinens erős kezű vezető nélkül is történelmileg egyedülálló rendszert épített fel, a következő évtizedek pedig az Európai Unióról szólhatnak – véli Tomáš Sedláček cseh közgazdász-filozófus. A szakember szerint a 27 tagállam lassú, demokratikus döntéshozatala hosszú távon valójában előnyt jelent, Magyarország pedig a közép-kelet-európai régió szellemi vezetőjévé válhat, különösen egy sikeres euróbevezetés esetén, amely a cseheket és a lengyeleket is a közös valuta átvételére ösztönözné - tudósított a Portfolio.

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A közelmúltban megrendezett Budapest Economic Forumon is felszólaló világhírű közgazdász rámutatott, hogy a történelem során újra és újra felbukkannak az Európa jövőjét temető hangok. Hasonló borúlátást tapasztalhattunk a 2008-as pénzügyi válság, a koronavírus-járvány, majd a migrációs és energiaválságok idején is. Az Európai Unió és az euró azonban mindezeket a rendkívül súlyos próbatételeket túlélte, méghozzá úgy, hogy az elmúlt hetven évben sosem volt egyetlen, egyértelmű vezetője.

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Sedláček szerint tévedés azt hinni, hogy a jelenlegi háborús és válságokkal terhelt időszakban egy felvilágosult diktátorra vagy egyetlen domináns vezetőre – mint amilyen Hszi Csinping, Vlagyimir Putyin vagy épp Donald Trump – lenne szükség. Bár a gyors döntéshozatal vonzónak tűnhet, ezek a lépések az esetek többségében nem bölcsek. Ezzel szemben az európai modell, ahol 27 tagállam véleményét kell összehangolni, bár lassú és sok vitával jár, végső soron megvéd a végzetes hibáktól.

Kínában egyetlen vezetői döntés nyomán kísértetvárosok épülnek, Európában viszont a kompromisszumkényszer megakadályozza az ilyen mértékű erőforrás-pazarlást. Ugyanez a megfontoltság érvényesül az új technológiák, például a mesterséges intelligencia szabályozásánál is, hiszen ami kezdetben túlzott óvatoskodásnak és hátránynak tűnt az EU részéről, arról mostanra kiderült, hogy valójában a legésszerűbb, arany középutat jelentő megoldás.

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A szakember provokatív párhuzamot vont a gazdasági rendszerek között is. Tapasztalatai szerint a szabadpiaci kapitalizmus – minden hibája ellenére – sokkal jobban óvja a környezetet, mint ahogyan azt a volt szocialista tervgazdaságok tették. Míg a közös tulajdont hirdető kommunizmus képtelen volt megvédeni a mindenki által szívott levegőt, addig az észak-európai kapitalista államok ma élen járnak a környezetvédelemben. Emellett az unió társadalmi modellje is egyedülálló, hiszen míg az Egyesült Államokban, Indiában vagy Oroszországban a legfelső rétegek vagyona elképesztő mértékben, több ezer vagy tízezer százalékkal nőtt az elmúlt negyven évben, addig Európában a társadalmi olló sokkal kevésbé nyílt szét, a gazdasági növekedés hasznából a kevésbé tehetősek is részesülnek.

A régiónk jövőjét illetően Sedláček úgy látja, hogy Magyarország betöltheti azt a szellemi vezető szerepet Közép-Kelet-Európában, amelyre már régóta vár a kontinens. Ehhez azonban elengedhetetlen a Nyugathoz való szorosabb gazdasági kötődés, aminek legfőbb eszköze a közös valuta. A közgazdász az euró bevezetését ahhoz hasonlítja, mint amikor valaki egy neves egyetemen szerez értékes diplomát.

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Az eurózónához való csatlakozás egyfajta horgonyt és szigorú határidőt ad a politikusoknak. Mivel a közös valuta esetén a gazdasági nehézségeket nem lehet a nemzeti fizetőeszköz egyszerű leértékelésével orvosolni, a kormányok rákényszerülnek a valódi, strukturális reformokra és a munkaerőpiac hatékonyságának növelésére.

Bár a saját valuta megtartása mellett gyakran érvelnek a jegybanki függetlenség megőrzésével, Sedláček szerint a valóságban a helyi devizaárfolyamok folyamatos találgatása csak felesleges energiákat emészt fel. Ha Magyarország az elkövetkező öt évben sikertörténetté teszi az euróbevezetést, abban az esetben Csehország és Lengyelország is szinte biztosan követni fogja a magyar példát. Ennek elmulasztása komoly geopolitikai és gazdasági kockázatokkal járna, hiszen ha Európa magja egy felgyorsult integráció mellett dönt, a kimaradó államok könnyen a senki földjén találhatják magukat.

Zárásként a filozófus-közgazdász arra figyelmeztetett, hogy bár az európai rendszert és a kapitalizmust divatos dolog hevesen bírálni, érdemes a helyén kezelni ezeket a kritikákat. Ha megvizsgáljuk az emberiség történelmét, vagy akár a populáris kultúra olyan kitalált világait, mint a Star Wars vagy a Gyűrűk Ura, sehol sem találunk olyan földi édent, amely jobb, igazságosabb és élhetőbb lenne annál a rendszernél, amelyben jelenleg élünk. A világ fizikai megosztottsága ellenére a digitalizáció példátlan módon köti össze az emberiséget, a következő évtizedek pedig – ha bölcsen, türelmesen és megfontoltan döntünk – egyértelműen Európa évtizedei lesznek.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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