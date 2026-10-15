Elképesztő csapásmérő erő épült ki a határnál: hat hét alatt húztak fel egy gigantikus orosz drónbázist

Oroszország mindössze hat hét alatt épített ki egy újabb nagyméretű támadódrón-indítóbázist az ukrán határ közelében – derül ki műholdfelvételekből és védelmi szakértők elemzéseiből. Az új létesítmény a sugárhajtású drónok bevetésének ugrásszerű növekedésével párhuzamosan készült el, miközben Ukrajna egyre nehezebben tudja elfogni a korábbiaknál lényegesen gyorsabb fegyvereket.

A Rosztovi terület délnyugati részén, Millerovo mellett augusztus 31-én még üresen álló terület mára mintegy 0,9 négyzetkilométeres komplexummá alakult – mutatják a Planet Labs és az Airbus kereskedelmi műholdfelvételei. A létesítmény a millerovói katonai légibázistól mindössze 3,5 kilométerre található, így feltehetően annak légvédelmi ernyője alá tartozik, ami megnehezíti az ukrán ellencsapásokat.

A DroneSec magánhírszerzési vállalat vezetője, Mike Monnik szerint a bázis Oroszország legújabb sugárhajtású drónjainak, a Gerany-4 és Gerany-5 típusoknak az indítására alkalmas. A létesítmény nyugati szélén nyolc indítóállás látható, amelyek közül kettőnél már felszerelték az indítósíneket, további kettőnél pedig folyamatban van a kivitelezés. Az új bázis a már meglévő, legalább tizenegy állandó drónindító állásból álló orosz hálózatot bővíti. Monnik szerint a létesítményből akár napi száz sugárhajtású drónt is útnak indíthatnak - tudósított a Reuters.

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Az építkezés üteme szakértők szerint figyelemre méltó. Rob Jordan, a londoni RUSI védelmi kutatóintézet programigazgatója "lenyűgözőnek" nevezte a kivitelezés tempóját, hozzátéve, hogy ez jól mutatja, mekkora hangsúlyt fektet Oroszország a mélységi csapásmérő képességek fejlesztésére – akár a hagyományos szárazföldi erők rovására is.

A bázis kiépítése egybeesik az orosz sugárhajtású drónok bevetésének ugrásszerű növekedésével. Ukrán katonai adatok alapján Oroszország a nyár folyamán három hónap alatt mintegy hatszorosára növelte az ilyen, akár 600 km/h-s sebességre is képes fegyverek alkalmazását. A támadásoknak leginkább Kijev és környéke volt kitéve. A sugárhajtású drónok azért jelentenek komoly kihívást, mert túl gyorsak azokhoz az elfogódrónokhoz képest, amelyeket Ukrajna a lassabb, dugattyús motoros drónok ellen fejlesztett ki.

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Az új létesítmény felépítése a NATO és Oroszország közötti viszony további romlásával párhuzamosan történik. Európai kormányok szabotázsakciókkal, drónbehatolásokkal és kibertámadásokkal vádolják Moszkvát, míg Oroszország a múlt hónapban nukleáris fegyverek bevetésével fenyegetőzött arra az esetre, ha a NATO megpróbálná elvágni a kalinyingrádi exklávét. Monnik úgy véli, a sugárhajtású drónok ipari méretű gyártása, technológiai fejlődése, valamint a NATO-tagállamok hiányos drónelhárítási kapacitásai együttesen komoly stratégiai sebezhetőséget jelentenek a nyugati szövetség számára.