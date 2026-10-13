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A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök beszédet mond a Béketanács alakuló ülésén a washingtoni Donald J. Trump Békeintézetben 2026. február 19-én. Az ülésen részt vett Orbán Vik
Világ

Ledobta a bombát Donald Trump: kitálalt Oroszország és Kína háborús szerepéről

Pénzcentrum
2026. október 13. 14:46

Donald Trump amerikai elnök nem hiszi, hogy Kína és Oroszország bármilyen érdemi segítséget nyújtana Iránnak az Egyesült Államokkal és Izraellel vívott háborúban. Trump szerint Moszkvának és Pekingnek túl sok vesztenivalója lenne abból, ha közvetlenül bekapcsolódna a konfliktusba, miközben korábban kínai fegyverszállításokról és az iráni olajexport támogatásáról is megjelentek értesülések - írja a Reuters.

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Az amerikai elnök hétfő este a Truth Social közösségi oldalon reagált azokra a bírálatokra, amelyek szerint Oroszország és Kína a háttérből támogatja Teheránt. Trump úgy fogalmazott, hogy ha történik is ilyen segítségnyújtás, annak mértéke nagyon alacsony lehet, de ő egyáltalán nem hiszi, hogy a két ország támogatná Iránt.

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Az elnök hozzátette, hogy Washington gyorsan tudomást szerezne arról, ha Moszkva vagy Peking ténylegesen beavatkozna a konfliktusba. Érvelése szerint mindkét országnak túl sokat kellene kockáztatnia egy ilyen lépéssel. Trump kijelentése azért figyelemre méltó, mert Oroszország és Kína az elmúlt években szorosabbra fűzte kapcsolatait Iránnal. Moszkva és Peking egyaránt bírálta az amerikai támadásokat, Kína pedig az iráni szuverenitás megsértésének nevezte Washington katonai fellépését.

A Reuters beszámolója szerint Trump már korábban is azt mondta, hogy semleges szereplőként tekint a kínai és az orosz vezetésre a konfliktusban. Júliusban ugyanakkor arra figyelmeztette a két országot, hogy súlyos következményekkel járna, ha közvetlenül támogatnák Teheránt.

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Szeptemberben, amikor Hszi Csin-ping kínai elnök Washingtonba látogatott, Trump állítólag szintén figyelmeztette a kínai vezetőt az Iránnak nyújtott esetleges segítség miatt. Az Egyesült Államok pekingi nagykövete később arról beszélt, hogy Hszi biztosítékokat adott arra, hogy Kína nem támogatja Teheránt.

Korábban kínai fegyverszállításokról is érkeztek hírek

A mostani kijelentés hátterében azért maradtak megválaszolatlan kérdések. Korábban olyan sajtóértesülések jelentek meg, amelyek szerint Kína vállról indítható légvédelmi rakétarendszerek szállításával segíthette Iránt, illetve közreműködhetett abban, hogy az ország kijátssza az olajexportját sújtó szankciókat.

Egy másik, szeptemberben megjelent beszámoló szerint Irán kínai szereplőktől származó műholdfelvételeket is felhasználhatott egy jordániai amerikai katonai bázis elleni támadást megelőzően. A júliusi csapásban három amerikai katona halt meg. Trump korábban félresöpörte az erről szóló értesülést.

Ezek az állítások önmagukban nem bizonyítják, hogy a kínai vagy az orosz kormány közvetlenül részt venne a háborús műveletek támogatásában. Ugyanakkor azt is jelzik, hogy a két ország és Teherán kapcsolatának pontos jellege továbbra is fontos kérdés Washington számára.

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Trump nem akarja, hogy Peking és Moszkva is belépjen a konfliktusba

Az amerikai elnök nyilatkozatának egyik fontos üzenete, hogy Washington egyelőre nem számol nyílt orosz vagy kínai katonai szerepvállalással. Egy ilyen beavatkozás ugyanis jelentősen kiszélesíthetné a háborút, és közvetlenebb konfliktust idézhetne elő a nagyhatalmak között.

A február 28-án kezdődött háborúban az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen hajtott végre támadásokat, amelyekre Teherán izraeli célpontok és amerikai támaszpontoknak otthont adó öböl menti államok elleni csapásokkal válaszolt. A konfliktus azóta több ezer halálos áldozatot követelt, és emberek millióit kényszerítette lakóhelyük elhagyására.

Trump mostani kijelentése alapján Washington nem tartja valószínűnek, hogy Kína vagy Oroszország nyíltan belépne a háborúba. Az azonban továbbra sem egyértelmű, hogy a két ország milyen mértékben nyújthat közvetett diplomáciai, gazdasági vagy technológiai segítséget Iránnak.

Az amerikai elnök álláspontja tehát nem zárja le a kínai és orosz szerepvállalással kapcsolatos vitát. Inkább azt jelzi, hogy Washington egyelőre nem tekinti közvetlen nagyhatalmi konfliktusnak az iráni háborút, miközben továbbra is figyeli Peking és Moszkva lépéseit.

Címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán, MTI/MTVA 
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