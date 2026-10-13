Újabb front nyílhat az Európai Unióban a versenyképesség és a szabályozás körüli vitában.
Ledobta a bombát Donald Trump: kitálalt Oroszország és Kína háborús szerepéről
Donald Trump amerikai elnök nem hiszi, hogy Kína és Oroszország bármilyen érdemi segítséget nyújtana Iránnak az Egyesült Államokkal és Izraellel vívott háborúban. Trump szerint Moszkvának és Pekingnek túl sok vesztenivalója lenne abból, ha közvetlenül bekapcsolódna a konfliktusba, miközben korábban kínai fegyverszállításokról és az iráni olajexport támogatásáról is megjelentek értesülések - írja a Reuters.
Az amerikai elnök hétfő este a Truth Social közösségi oldalon reagált azokra a bírálatokra, amelyek szerint Oroszország és Kína a háttérből támogatja Teheránt. Trump úgy fogalmazott, hogy ha történik is ilyen segítségnyújtás, annak mértéke nagyon alacsony lehet, de ő egyáltalán nem hiszi, hogy a két ország támogatná Iránt.
Az elnök hozzátette, hogy Washington gyorsan tudomást szerezne arról, ha Moszkva vagy Peking ténylegesen beavatkozna a konfliktusba. Érvelése szerint mindkét országnak túl sokat kellene kockáztatnia egy ilyen lépéssel. Trump kijelentése azért figyelemre méltó, mert Oroszország és Kína az elmúlt években szorosabbra fűzte kapcsolatait Iránnal. Moszkva és Peking egyaránt bírálta az amerikai támadásokat, Kína pedig az iráni szuverenitás megsértésének nevezte Washington katonai fellépését.
A Reuters beszámolója szerint Trump már korábban is azt mondta, hogy semleges szereplőként tekint a kínai és az orosz vezetésre a konfliktusban. Júliusban ugyanakkor arra figyelmeztette a két országot, hogy súlyos következményekkel járna, ha közvetlenül támogatnák Teheránt.
Szeptemberben, amikor Hszi Csin-ping kínai elnök Washingtonba látogatott, Trump állítólag szintén figyelmeztette a kínai vezetőt az Iránnak nyújtott esetleges segítség miatt. Az Egyesült Államok pekingi nagykövete később arról beszélt, hogy Hszi biztosítékokat adott arra, hogy Kína nem támogatja Teheránt.
Korábban kínai fegyverszállításokról is érkeztek hírek
A mostani kijelentés hátterében azért maradtak megválaszolatlan kérdések. Korábban olyan sajtóértesülések jelentek meg, amelyek szerint Kína vállról indítható légvédelmi rakétarendszerek szállításával segíthette Iránt, illetve közreműködhetett abban, hogy az ország kijátssza az olajexportját sújtó szankciókat.
Egy másik, szeptemberben megjelent beszámoló szerint Irán kínai szereplőktől származó műholdfelvételeket is felhasználhatott egy jordániai amerikai katonai bázis elleni támadást megelőzően. A júliusi csapásban három amerikai katona halt meg. Trump korábban félresöpörte az erről szóló értesülést.
Ezek az állítások önmagukban nem bizonyítják, hogy a kínai vagy az orosz kormány közvetlenül részt venne a háborús műveletek támogatásában. Ugyanakkor azt is jelzik, hogy a két ország és Teherán kapcsolatának pontos jellege továbbra is fontos kérdés Washington számára.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Trump nem akarja, hogy Peking és Moszkva is belépjen a konfliktusba
Az amerikai elnök nyilatkozatának egyik fontos üzenete, hogy Washington egyelőre nem számol nyílt orosz vagy kínai katonai szerepvállalással. Egy ilyen beavatkozás ugyanis jelentősen kiszélesíthetné a háborút, és közvetlenebb konfliktust idézhetne elő a nagyhatalmak között.
A február 28-án kezdődött háborúban az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen hajtott végre támadásokat, amelyekre Teherán izraeli célpontok és amerikai támaszpontoknak otthont adó öböl menti államok elleni csapásokkal válaszolt. A konfliktus azóta több ezer halálos áldozatot követelt, és emberek millióit kényszerítette lakóhelyük elhagyására.
Trump mostani kijelentése alapján Washington nem tartja valószínűnek, hogy Kína vagy Oroszország nyíltan belépne a háborúba. Az azonban továbbra sem egyértelmű, hogy a két ország milyen mértékben nyújthat közvetett diplomáciai, gazdasági vagy technológiai segítséget Iránnak.
Az amerikai elnök álláspontja tehát nem zárja le a kínai és orosz szerepvállalással kapcsolatos vitát. Inkább azt jelzi, hogy Washington egyelőre nem tekinti közvetlen nagyhatalmi konfliktusnak az iráni háborút, miközben továbbra is figyeli Peking és Moszkva lépéseit.
Címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán, MTI/MTVA
Az Egyesült Államok és Európa egy átfogó, négy pillérből álló békecsomag kidolgozásán dolgozik az orosz–ukrán háború lezárása érdekében.
Szentpétervárra és Kalinyingrádra is lecsapna a NATO: megszületett a vészterv, amitől mindenki retteg
A NATO új, modern technológiákra épülő katonai stratégiát dolgozott ki keleti szárnyának védelmére egy esetleges orosz támadás elhárítása érdekében.
Kallas a luxembourgi külügyminiszteri találkozón az orosz–ukrán energetikai tűzszünet kérdését is érintette.
Felsorakoztak a NATO-tagállam katonái az orosz határon: ez már nem vicc, küszöbön az összecsapás Oroszországgal?
Az ukrajnai háború kezdete óta számos olyan incidens történt Európában, amely az Oroszországgal való közvetlen összecsapás veszélyére irányította a figyelmet.
Az Európai Unió tagállamainak külügyminiszterei 1646 személy és cég szankcionálásáról döntöttek a hétfői ülésükön.
A gyenge belső kereslet miatt a kínai ipar áron alul árasztja el az európai piacot, ezért 2024-ben és 2025-ben is jelentősen nőtt a beáramló áruk...
A BBC szerint hamisított dokumentumokat használtak Roman Abramovics vagyona adózásának elkerülése érdekében.
Andy Burnham brit miniszterelnök elismerte, Oroszország beavatkozott a tíz évvel ezelőtti Brexit-népszavazásba.
Történelmi megállapodás született: azonnali hatállyal energetikai tűzszünet lépett életbe Oroszország és Ukrajna között
Donald Trump bejelentése szerint azonnali hatállyal energetikai tűzszünet lépett életbe Oroszország és Ukrajna között.
Rendkívüli fordulat a háborúban: Zelenszkij váratlan ajánlatot tett, de Trump már a távozását követeli
Ukrajna hajlandó leállítani az orosz olajfinomítók elleni ukrán csapásokat, ha cserébe Moszkva is felhagy az ukrán energiahálózat pusztításával.
Eljött az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök.
Újabb támadás érte szombaton a rijádi nemzetközi repülőteret, ahol hangos robbanás hallatszott, az utasokat az épület egyes részeiből kimenekítették, a légi forgalmat pedig leállították.
Sok civil, köztük gyerekek is életüket vesztették az ukrajnai Zaporizzsja városát szombat hajnalban ért orosz légitámadásban
Elképesztő adatok láttak napvilágot: itt van feketén-fehéren, hol áll Mészáros és Csányi a történelem leggazdagabb magyarjaihoz képest
A világ leggazdagabb embereinek vagyona ma már olyan nagyságrendű, hogy az összehasonlításhoz kézenfekvőnek tűnik elővenni a történelem nagy uralkodóit.
Ukrajna bekeményít: durva támadás érte az orosz szuperszámítógépeket, veszélyben a mindennapi szolgáltatások
Ukrajna két egymást követő napon is csapást mért az orosz technológiai vállalat adatközpontjaira, jelentős károkat okozva az ország meghatározó digitális infrastruktúrájában.
A legfrissebb, 2025-ös PISA-felmérés alapján a 15 éves francia diákok matematikai és szövegértési eredményei történelmi mélypontra zuhantak.
Várhatóan hamarosan létrejön Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök telefonbeszélgetése - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken az orosz sajtónak.
Navanethem „Navi” Pillay dél-afrikai jogász, az ENSZ korábbi emberi jogi főbiztosa kapta a 2026-os Nobel-békedíjat – jelentette be pénteken a Norvég Nobel-bizottság.
-
Bosszant, sokba kerül, mégsem intézed el? Mondd el, te mit halogatsz
Friss olvasói felmérésünkben arra vagyunk kíváncsiak, mi tart vissza a váltástól/változtatástól. A kérdőív kitöltése 5 perc. Köszönjük a segítséged!
-
A digitalizáció térnyerése a csomagküldésben: már több mint 700 ezren használják a GLS alkalmazását (x)
Egyre többen intézik már Magyarországon a csomagfeladást és a csomagátvételt teljesen digitálisan. A cég szerint a felhasználók egyre nagyobb arányban választják az önkiszolgáló online megoldásokat.
-
Te kire voksolsz? Már tart a Lidl Érték.Lánc közönségszavazása! (x)
Gyermekek támogatása, esélyteremtés, közösségépítés, egészségmegőrzés vagy éppen környezetvédelem: harminc különleges civil kezdeményezés jutott be a Lidl Magyarország Érték.Lánc Programjának döntőjébe.