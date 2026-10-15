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Kaja Kallas, EP Plenary session - Common Foreign and Security Policy (CFSP) and Common Security and Defence Policy (CSDP)
Világ

Kitálalt az EU főképviselője: durván elszámította magát Putyin, csúfosan besülhet a terve

Pénzcentrum
2026. október 15. 13:12

Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője az Euronewsnak adott interjújában kijelentette, hogy Oroszország elszámította magát, amikor kizárólag Washingtonnal próbált megállapodást kötni az ukrajnai háború lezárásáról. Az EU továbbra is elkötelezetten kiáll Ukrajna mellett, és folyamatos nyomás alatt tartja az agresszor Moszkvát - számolt be az euronews.

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Kallas szerint Oroszország a tavalyi Anchorage-i csúcstalálkozó óta arra törekszik, hogy az Egyesült Államokon keresztül kényszerítse térdre Ukrajnát, ez a stratégia azonban kudarcra van ítélve. "Az oroszok az Egyesült Államokkal akarnak tárgyalni, hogy Washington teljesítse a kívánságaikat. Nekünk azonban szintén megvannak a magunk követelései Oroszországgal szemben" – fogalmazott a főképviselő, hozzátéve, hogy az üzenet egyértelmű, Moszkvának az európai felekkel is egyeztetnie kell.

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A főképviselő élesen bírálta a Donald Trump amerikai elnök által bejelentett gázolajügyletet és energetikai tűzszünetet, amelynek keretében Oroszország 300 ezer tonna gázolajat szállítana az Egyesült Államoknak és a világpiacra. Kallas szerint ez a megállapodás ajándék Vlagyimir Putyinnak, aki cserébe semmit sem nyújtott, az orosz fél ugyanis tovább fokozza a polgári célpontok és a civil infrastruktúra elleni támadásokat, a bejelentett tűzszünet pedig orosz részről nem működik.

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Financial Timesnak nyilatkozva közölte, hogy Kijev az amerikai nyomás ellenére is folytatja az orosz olajfinomítók elleni csapásokat. Kallas rámutatott, hogy a háború finanszírozásának jelentős része az olajbevételekből származik, ezért támadja Ukrajna ezeket a létesítményeket, miközben Oroszország az ukrán energetikai infrastruktúrát rombolja azért, hogy a közelgő télre minél nagyobb szenvedést okozzon a lakosságnak.

A főképviselő álláspontja szerint a nemzetközi nyomást Oroszországra kell gyakorolni az invázió befejezése érdekében, nem pedig Ukrajnára, hogy fogadja el Moszkva feltételeit. "Ha ezt az Egyesült Államokkal közösen tennénk, az üzenet egyértelmű lenne Oroszország felé, miszerint fejezzék be a háborút, és akkor a finomítókkal, valamint a többi területtel kapcsolatos aggályaik is megszűnnek" – mondta.

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Arra a kérdésre, hogy a kulcsfontosságú uniós tagállamokban zajló választási hullám – köztük Marine Le Pen esetleges francia elnökké válása – az Ukrajna melletti szolidaritás gyengülését jelzi-e, Kallas elismerte, hogy a közhangulat a háború négy éve alatt megváltozott. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Európának egységes frontot kell felmutatnia. "Pontosan erre játszanak az oroszok, abban bíznak, hogy az európaiak belefáradnak a küzdelembe, és akkor megkaphatják, amit akarnak. Szeretném hangsúlyozni, hogy az étvágyuk ezután csak tovább nőne" – figyelmeztetett.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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