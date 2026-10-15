Megszólalt Magyar Péter: elfogadhatatlan az új brüsszeli költségvetési javaslat, komoly vita lesz a tagállamok között

A brüsszeli uniós csúcstalálkozó fókuszában a 2028-ban induló hétéves költségvetés áll, amelynek jelenlegi tervezetét Magyar Péter miniszterelnök és a nettó kedvezményezett tagállamok is elfogadhatatlannak tartják. Bár az eredeti tervek szerint az év végéig meg kellene állapodni a büdzséről, a tagállamok közötti éles ellentétek miatt ez egyre valószínűtlenebbnek tűnik. A csúcstalálkozón a pénzügyi viták mellett kiemelt szerepet kap a migráció kérdése, az uniós bővítés, valamint a globális biztonsági és gazdasági kihívások kezelése is - tudósított a Telex.

A tagállami vezetők elé kerülő új költségvetési javaslatot az ír soros elnökség dolgozta ki, amely nyolc százalékot faragna le az Európai Bizottság eredeti tervezetéből. Bár a hagyományos kohéziós és mezőgazdasági forrásokat megkímélnék, a tagállamoktól jóval magasabb befizetéseket várnának el. Emiatt a 17 nettó kedvezményezettet – köztük Magyarországot – tömörítő Kohézió Barátai csoport elutasítja a csomagot. Magyar Péter a visegrádi partnerekkel, köztük az álláspontját osztó Andrej Babiš cseh kormányfővel lefolytatott egyeztetése után egyértelművé tette, hogy a magyar költségvetési és fejlesztési lehetőségeket meghatározó javaslat jelenlegi formájában elfogadhatatlan.

Ezzel szemben a nettó befizetőket tömörítő "takarékos hatok" képviselői, mint Rob Jetten holland vagy Ulf Kristersson svéd miniszterelnök, továbbra is túl nagynak és költségesnek tartják a javaslatot, így további vágásokat és modernizációt követelnek. A tárgyalásokat a csúcson már António Costa, az Európai Tanács elnöke vezeti. Bár az észt és az ír vezetés még bízik a decemberi megegyezésben, Magyar Péter szerint a tartalom sokkal fontosabb a határidőnél, ráadásul a svéd és a spanyol belpolitikai helyzet miatt jelenleg a körülmények sem adottak a gyors megállapodáshoz.

A költségvetés mellett a migráció is fajsúlyos témát jelent. A magyar miniszterelnök úgy látja, hogy az uniós fősodor egyre közelebb kerül a magyar állásponthoz. Külön sikerként értékelte, hogy a zárónyilatkozat tervezetében már szerepel a migráció külső államok vagy bűnszervezetek általi eszközként történő felhasználása, azaz instrumentalizációja. Ez a megfogalmazás kulcsfontosságú lehet a Magyarországra kiszabott napi egymillió eurós uniós bírság eltörlésében is.

A diplomáciai egyeztetések részeként Magyar Péter a csúcstalálkozó margóján Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is találkozik, hogy áttekintsék a két ország közötti kisebbségvédelmi megállapodás eredményeit. Az állam- és kormányfők emellett várhatóan üdvözlik az uniós bővítés legújabb lépéseit, hiszen Ukrajnával és Moldovával újabb tárgyalási fejezeteket nyitottak meg, miközben Albánia és Montenegró is jelentős előrelépést tett a csatlakozási folyamatban.

A vezetők napirendjén hangsúlyosan szerepelnek a gazdasági és biztonságpolitikai kihívások is. Az Európai Bizottságtól célzott intézkedéseket várnak a magas energiaárak mérséklésére és a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentésére, amelyeket jelentősen súlyosbított Donald Trump Irán elleni háborúja. Szintén megoldást keresnek a Kínával szembeni, napi egymilliárd eurót is meghaladó kereskedelmi deficitre, amellyel kapcsolatban az Európai Unió a napokban kötött megállapodást a hibrid autók exportjának korlátozásáról.

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Végül a tanácskozáson kitérnek az egyre gyakoribb orosz hibrid műveletekre is. A vezetők egyeztetnek a lipcsei repülőtéren meghiúsított, orosz-fehérorosz hátterű merényletkísérletről, valamint azokról a rejtélyes dróntámadásokról, amelyek bolgár felségvizeken értek ukrán érdekeltségű hajókat. Utóbbiak kapcsán Rumen Radev bolgár miniszterelnök jelezte, hogy bár szilárd bizonyítékaik még nincsenek, a logika és a feltételezések egyértelműen orosz beavatkozásra utalnak, amit a szófiai orosz nagykövet felé is jeleztek.

címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert