Andy Burnham brit miniszterelnök nemrégiben döntött az állami nyugdíjak úgynevezett háromszoros garanciájának eltörléséről
Megszólalt Magyar Péter: elfogadhatatlan az új brüsszeli költségvetési javaslat, komoly vita lesz a tagállamok között
A brüsszeli uniós csúcstalálkozó fókuszában a 2028-ban induló hétéves költségvetés áll, amelynek jelenlegi tervezetét Magyar Péter miniszterelnök és a nettó kedvezményezett tagállamok is elfogadhatatlannak tartják. Bár az eredeti tervek szerint az év végéig meg kellene állapodni a büdzséről, a tagállamok közötti éles ellentétek miatt ez egyre valószínűtlenebbnek tűnik. A csúcstalálkozón a pénzügyi viták mellett kiemelt szerepet kap a migráció kérdése, az uniós bővítés, valamint a globális biztonsági és gazdasági kihívások kezelése is - tudósított a Telex.
A tagállami vezetők elé kerülő új költségvetési javaslatot az ír soros elnökség dolgozta ki, amely nyolc százalékot faragna le az Európai Bizottság eredeti tervezetéből. Bár a hagyományos kohéziós és mezőgazdasági forrásokat megkímélnék, a tagállamoktól jóval magasabb befizetéseket várnának el. Emiatt a 17 nettó kedvezményezettet – köztük Magyarországot – tömörítő Kohézió Barátai csoport elutasítja a csomagot. Magyar Péter a visegrádi partnerekkel, köztük az álláspontját osztó Andrej Babiš cseh kormányfővel lefolytatott egyeztetése után egyértelművé tette, hogy a magyar költségvetési és fejlesztési lehetőségeket meghatározó javaslat jelenlegi formájában elfogadhatatlan.
Ezzel szemben a nettó befizetőket tömörítő "takarékos hatok" képviselői, mint Rob Jetten holland vagy Ulf Kristersson svéd miniszterelnök, továbbra is túl nagynak és költségesnek tartják a javaslatot, így további vágásokat és modernizációt követelnek. A tárgyalásokat a csúcson már António Costa, az Európai Tanács elnöke vezeti. Bár az észt és az ír vezetés még bízik a decemberi megegyezésben, Magyar Péter szerint a tartalom sokkal fontosabb a határidőnél, ráadásul a svéd és a spanyol belpolitikai helyzet miatt jelenleg a körülmények sem adottak a gyors megállapodáshoz.
A költségvetés mellett a migráció is fajsúlyos témát jelent. A magyar miniszterelnök úgy látja, hogy az uniós fősodor egyre közelebb kerül a magyar állásponthoz. Külön sikerként értékelte, hogy a zárónyilatkozat tervezetében már szerepel a migráció külső államok vagy bűnszervezetek általi eszközként történő felhasználása, azaz instrumentalizációja. Ez a megfogalmazás kulcsfontosságú lehet a Magyarországra kiszabott napi egymillió eurós uniós bírság eltörlésében is.
A diplomáciai egyeztetések részeként Magyar Péter a csúcstalálkozó margóján Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is találkozik, hogy áttekintsék a két ország közötti kisebbségvédelmi megállapodás eredményeit. Az állam- és kormányfők emellett várhatóan üdvözlik az uniós bővítés legújabb lépéseit, hiszen Ukrajnával és Moldovával újabb tárgyalási fejezeteket nyitottak meg, miközben Albánia és Montenegró is jelentős előrelépést tett a csatlakozási folyamatban.
A vezetők napirendjén hangsúlyosan szerepelnek a gazdasági és biztonságpolitikai kihívások is. Az Európai Bizottságtól célzott intézkedéseket várnak a magas energiaárak mérséklésére és a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentésére, amelyeket jelentősen súlyosbított Donald Trump Irán elleni háborúja. Szintén megoldást keresnek a Kínával szembeni, napi egymilliárd eurót is meghaladó kereskedelmi deficitre, amellyel kapcsolatban az Európai Unió a napokban kötött megállapodást a hibrid autók exportjának korlátozásáról.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Végül a tanácskozáson kitérnek az egyre gyakoribb orosz hibrid műveletekre is. A vezetők egyeztetnek a lipcsei repülőtéren meghiúsított, orosz-fehérorosz hátterű merényletkísérletről, valamint azokról a rejtélyes dróntámadásokról, amelyek bolgár felségvizeken értek ukrán érdekeltségű hajókat. Utóbbiak kapcsán Rumen Radev bolgár miniszterelnök jelezte, hogy bár szilárd bizonyítékaik még nincsenek, a logika és a feltételezések egyértelműen orosz beavatkozásra utalnak, amit a szófiai orosz nagykövet felé is jeleztek.
címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert
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