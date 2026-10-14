Grönland cáfolta Donald Trump állításait: szó sincs a hatalmas olajkincs közeli kitermeléséről

Donald Trump szerint hamarosan megkezdődhet Grönland hatalmas olajkészleteinek tömeges kitermelése, a grönlandi kormányzat azonban cáfolta ezt, hangsúlyozva, hogy a rendkívül nehéz földrajzi és infrastrukturális körülmények miatt a jelentősebb kitermelés még évekre lehet - írta a CNN.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Donald Trump szerdán a Truth Social platformon azt írta, hogy szakértők szerint Grönland könnyen hozzáférhető olajkészletei messze meghaladják a világ szinte bármely más területén található mennyiséget, és a "tömeges kitermelés" megkezdése a küszöbön áll.

Jørgen Hammeken-Holm grönlandi bányászati miniszterhelyettes azonban a CNN-nek úgy nyilatkozott, hogy bár amerikai vállalatok valóban végeznek kutatásokat a szigeten, a tömeges kitermeléstől még nagyon messze vannak. Hozzátette, a jelenleg zajló kisebb projektek eredményeire is még éveket kell várni.

EZ IS ÉRDEKELHET Történelmi megállapodás született: katonai és bányászati terjeszkedés jön Grönlandon Donald Trump amerikai elnök szerdán a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében azt írta, hogy hamarosan megkezdődhet a nagyszabású olaj-, földgáz- és ásványkincs-kutatás Grönlandon.

A szakértők régóta figyelmeztetnek arra, hogy a grönlandi nyersanyagok kitermelése rendkívül nehéz és költséges feladat. A lelőhelyek jelentős része az északi sarkkörtől északra, nehezen megközelíthető vidékeken fekszik, ahol az infrastruktúra szinte teljesen hiányzik. Ráadásul a sziget mintegy nyolcvan százalékát akár másfél kilométer vastag jégtakaró borítja.

Grönland Dániához tartozik, de az amerikai elnök korábban többször kijelentette, hogy szeretné megszerezni a szigetet. A diplomáciai feszültséget szeptemberben amerikai-dán-grönlandi háromoldalú megállapodással zárták le, melynek értelmében az Egyesült Államok további katonai létesítményeket építhet a szigeten, telepítheti Grönlandon a tervezett Aranykupola rakétavédelmi rendszer elemeit, széleskörű hozzáférést kap a szigethez és területi vizeihez.

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A megállapodás egy 1951-es szerződést módosít csekély mértékben, amely a NATO-védelem részeként engedélyezi az amerikai csapatok állomásoztatását Grönlandon. A dokumentum olajról vagy gázról nem tesz említést, csupán "ásványkincs-együttműködésről" és "gazdaságfejlesztési kooperációról" szól, konkrétumok nélkül. Az egyezmény ugyanakkor utat nyit további amerikai támaszpontok létesítéséhez, és garantálja az amerikai katonai jelenlétet arra az esetre is, ha Grönland függetlenné válna Dániától.