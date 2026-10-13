Ledobta a bombát Donald Trump: kitálalt az Ukrajnának nyújtott amerikai segítségről

Donald Trump amerikai elnök határozottan cáfolta azokat a híreket, amelyek szerint az Egyesült Államok leállította volna a hírszerzési adatok megosztását Ukrajnával. Washington célja továbbra is a háború mielőbbi lezárása, aminek érdekében Kijevvel és Moszkvával egyaránt együttműködik - számolt be a Sky News.

A Fehér Ház előtt nyilatkozva az elnök egyértelművé tette, hogy a híresztelésekkel ellentétben az amerikai támogatás folyamatos, és elsősorban a béketeremtésre összpontosít. A bejelentés komoly megkönnyebbülést jelenthet az ukrán vezetés számára, miután korábban az információmegosztás esetleges felfüggesztéséről szóló hírek terjedtek el.

Kijev helyzetét ugyanakkor nehezíti egy friss incidens, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyanis arról számolt be, hogy a szövetségesek nem adtak előzetes tájékoztatást a fővárost ért legutóbbi ballisztikusrakéta-támadásról.

Trump a tájékoztatón kitért az Oroszországgal kötött dízelmegállapodásra is, amelyet azzal indokolt, hogy az egyezség újabb üzemanyag-mennyiséget tesz elérhetővé, így a globális piac stabil ellátását szolgálja. Zárásként ismét nyomatékosította, hogy Washington minden rendelkezésére álló eszközt bevet annak érdekében, hogy a szemben álló feleket a fegyveres konfliktus végleges lezárására bírja.