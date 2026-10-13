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A washingtoni Fehér Ház gyönyörű kék égbolt mellett
Világ

Ledobta a bombát Donald Trump: kitálalt az Ukrajnának nyújtott amerikai segítségről

Pénzcentrum
2026. október 13. 18:42

Donald Trump amerikai elnök határozottan cáfolta azokat a híreket, amelyek szerint az Egyesült Államok leállította volna a hírszerzési adatok megosztását Ukrajnával. Washington célja továbbra is a háború mielőbbi lezárása, aminek érdekében Kijevvel és Moszkvával egyaránt együttműködik - számolt be a Sky News

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A Fehér Ház előtt nyilatkozva az elnök egyértelművé tette, hogy a híresztelésekkel ellentétben az amerikai támogatás folyamatos, és elsősorban a béketeremtésre összpontosít. A bejelentés komoly megkönnyebbülést jelenthet az ukrán vezetés számára, miután korábban az információmegosztás esetleges felfüggesztéséről szóló hírek terjedtek el.

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Kijev helyzetét ugyanakkor nehezíti egy friss incidens, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyanis arról számolt be, hogy a szövetségesek nem adtak előzetes tájékoztatást a fővárost ért legutóbbi ballisztikusrakéta-támadásról.

Trump a tájékoztatón kitért az Oroszországgal kötött dízelmegállapodásra is, amelyet azzal indokolt, hogy az egyezség újabb üzemanyag-mennyiséget tesz elérhetővé, így a globális piac stabil ellátását szolgálja. Zárásként ismét nyomatékosította, hogy Washington minden rendelkezésére álló eszközt bevet annak érdekében, hogy a szemben álló feleket a fegyveres konfliktus végleges lezárására bírja.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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