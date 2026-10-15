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Pripjaty egy város Észak-Ukrajnában, a fehérorosz határ közelében. A várost 1986-ban, a csernobili atomerőműben történt súlyos balesetet követően elhagyták, és az épületekben minden hátramaradt, beleértve az iratokat, papírokat, tév
Világ

Megállapodás született Csernobil kapcsán: milliárdokat fizetnek ki a katasztrófa miatt

MTI
2026. október 15. 20:33

A világ hét legfejlettebb ipari országa (G7) 260 millió euróval (95 milliárd forint) járul hozzá a csernobili atomerőmű 2025 elején megrongálódott szarkofágjának helyreállítására irányuló erőfeszítésekhez - közölte csütörtökön Roland Lescure francia pénzügyminiszter Bangkokban tett látogatása alkalmával.

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Az Egyesült Államok már április végén bejelentette, hogy mintegy 100 millió dollárt bocsát rendelkezésre erre a célra, és felszólította partnereit a G7-ben, hogy kövessék példáját.

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A francia tárcavezető felhívta a figyelmet arra is, hogy november 9-én Párizsban terveznek adományozókonferenciát további források gyűjtésére, tekintettel arra, hogy a teljes helyreállítás költségei a becslések szerint a félmilliárd eurót (182 milliárd forint) is elérhetik.

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Negyven éve történt a csernobili atomkatasztrófa, amelynek valódi súlyát Magyarországon csak késve, töredékesen és sokszor félreértéseken keresztül ismerte meg a társadalom.
Címlapkép: Getty Images
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