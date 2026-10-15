Megállapodás született Csernobil kapcsán: milliárdokat fizetnek ki a katasztrófa miatt

A világ hét legfejlettebb ipari országa (G7) 260 millió euróval (95 milliárd forint) járul hozzá a csernobili atomerőmű 2025 elején megrongálódott szarkofágjának helyreállítására irányuló erőfeszítésekhez - közölte csütörtökön Roland Lescure francia pénzügyminiszter Bangkokban tett látogatása alkalmával.

Az Egyesült Államok már április végén bejelentette, hogy mintegy 100 millió dollárt bocsát rendelkezésre erre a célra, és felszólította partnereit a G7-ben, hogy kövessék példáját.

A francia tárcavezető felhívta a figyelmet arra is, hogy november 9-én Párizsban terveznek adományozókonferenciát további források gyűjtésére, tekintettel arra, hogy a teljes helyreállítás költségei a becslések szerint a félmilliárd eurót (182 milliárd forint) is elérhetik.