Oroszország mindössze hat hét alatt épített ki egy újabb nagyméretű támadódrón-indítóbázist
Megállapodás született Csernobil kapcsán: milliárdokat fizetnek ki a katasztrófa miatt
A világ hét legfejlettebb ipari országa (G7) 260 millió euróval (95 milliárd forint) járul hozzá a csernobili atomerőmű 2025 elején megrongálódott szarkofágjának helyreállítására irányuló erőfeszítésekhez - közölte csütörtökön Roland Lescure francia pénzügyminiszter Bangkokban tett látogatása alkalmával.
Az Egyesült Államok már április végén bejelentette, hogy mintegy 100 millió dollárt bocsát rendelkezésre erre a célra, és felszólította partnereit a G7-ben, hogy kövessék példáját.
A francia tárcavezető felhívta a figyelmet arra is, hogy november 9-én Párizsban terveznek adományozókonferenciát további források gyűjtésére, tekintettel arra, hogy a teljes helyreállítás költségei a becslések szerint a félmilliárd eurót (182 milliárd forint) is elérhetik.
Az európai tárgyalófelek elutasították az Egyesült Államok azon javaslatát, amely a befagyasztott orosz állami vagyon egy részének feloldását szorgalmazta
Andy Burnham brit miniszterelnök nemrégiben döntött az állami nyugdíjak úgynevezett háromszoros garanciájának eltörléséről
Döbbenetes vallomás az ukrán hadifogságba került orosz katonáktól: ilyen bánásmódról álmodni sem mertek
Az ukrán 3. hadtest Vivaldi hadműveletének három szakaszában mintegy 250 orosz katonát és tisztet ejtettek foglyul Doneck megye északi részén.
Sikeres műtéten esett át XIV. Leó pápa, miután a tüdőrák egy formáját diagnosztizálták nála.
Donald Trump szerint hamarosan megkezdődhet Grönland hatalmas olajkészleteinek tömeges kitermelése, a grönlandi kormányzat azonban cáfolta a híreket.
Engedhet Brüsszel az energiaipar nyomásának: évekkel elhalasztanák a gázimportra vonatkozó szigorítást
Az Európai Bizottság több mint két évvel elhalasztaná a fosszilisenergia-importra vonatkozó metánkibocsátási követelmények bevezetését.
Komoly csapás érte az ukrán hadsereget: kulcsfontosságú rendszert korlátoztak, akció közben bénultak meg a drónok
Az ukrán hadsereg szerda reggeli beszámolója szerint a SpaceX korlátozta a Starlink műholdas kommunikációs rendszer katonai használatát.
Hát tényleg igaz, kémkednek a kínai autók a tulajdonosaik ellen: óriási botrány robbant ki, a hadsereget is lehallgatták
A járművek fedélzeti rendszerei rögzítették a katonák be- és kiszállását, a helyszínek közötti csapatszállítást, valamint a katonai létesítményeknél használt beléptetőkódokat is.
Készülhet a következő háborúra Oroszország: éveken belül több európai ország is célkeresztbe kerülhet
Szabotázsakciók, kibertámadások és hosszú távú haditervek: az ukrán hírszerzés szerint Európa komoly fenyegetéssel néz szembe.
Donald Trump amerikai elnök szerdán a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében azt írta, hogy hamarosan megkezdődhet a nagyszabású olaj-, földgáz- és ásványkincs-kutatás Grönlandon.
Pozitív eredménnyel" véget ért a XIV. Leó pápán elvégzett sebészeti beavatkozás,
Példátlanul súlyos ukrán dróntámadás érte Moszkvát és térségét.
Irán újfajta taktikát bevetve fokozta a hajók elleni támadásokat a Hormuzi-szorosban.
Donald Trump amerikai elnök határozottan cáfolta azokat a híreket, amelyek szerint az Egyesült Államok leállította volna a hírszerzési adatok megosztását Ukrajnával.
Az Egyesült Államok és Európa egy átfogó, négy pillérből álló békecsomag kidolgozásán dolgozik az orosz–ukrán háború lezárása érdekében.
Trump szerint Moszkvának és Pekingnek túl sok vesztenivalója lenne abból, ha közvetlenül bekapcsolódna a konfliktusba.
Újabb front nyílhat az Európai Unióban a versenyképesség és a szabályozás körüli vitában.
Putyin újra eláraszthatja a világot dízellel: Trump megállapodása után nagy bejelentést tett Moszkva
Oroszország az év végére ismét havi 3–3,5 millió tonnára növelheti dízelexportját, ami már a válság előtti szintet jelentené.
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