Három hete nem látott szintre erősödött a forint az euróval szemben szerdán.
Engedhet Brüsszel az energiaipar nyomásának: évekkel elhalasztanák a gázimportra vonatkozó szigorítást
Az Európai Bizottság több mint két évvel elhalasztaná a fosszilisenergia-importra vonatkozó metánkibocsátási követelmények bevezetését. Így a vállalkozásoknak az eredeti, 2027. januári határidő helyett csak 2029 májusáig kellene igazolniuk, hogy beszállítóik megfelelnek az uniós előírásoknak. A döntést a környezetvédők élesen bírálják, miközben az ipar szereplői és több tagállam további enyhítést sürget - számolt be az euronews.
A javaslatot az iparág és egyes tagállamok nyomására terjesztették elő, amelyek a megfelelési költségekre és az ellátásbiztonságra hivatkoznak. A Bizottság ugyanakkor nem ment el az egyes uniós országok által kért mértékig, hiszen többen hároméves halasztást szorgalmaztak. A tagállamok által 2024 májusában elfogadott metánszabályozás az energiaszektorból származó kibocsátások mérését, jelentését és hitelesítését írja elő, mivel a metán az egyik legerősebb üvegházhatású gáz.
A Bizottság szerint a halasztást a legújabb energiaválság is indokolja. Az emelkedő árak és az ellátási nehézségek miatt ugyanis félő, hogy a szigorú szabályok tovább súlyosbítanák a helyzetet. Emmanuel Macron francia elnök is csatlakozott az ipari szereplők kéréséhez, és levelében arra figyelmeztette Ursula von der Leyent, a Bizottság elnökét, hogy a hosszú távú ellátási kockázatok közepette nem szabad gyengíteni az európai termelési kapacitásokat. Az Egyesült Államok – az EU legnagyobb cseppfolyósítottföldgáz-szállítója – szintén többször kifogásolta a szabályozás amerikai energiavállalatokra gyakorolt hatását.
A Bizottság korábban már tanúsított némi rugalmasságot, amikor az ipar érdekében három évre felfüggesztette egyes szankciók alkalmazását, a hivatalos határidő-módosítást azonban eddig nem kezdeményezte. A gyakorlatban az importőröknek gyakran a több ezer kilométerre lévő termelőktől kellene megbízható kibocsátási adatokat beszerezniük, ami az összetett ellátási láncok miatt komoly kihívást jelent.
Környezetvédő szervezetek szerint a halasztás sem az energiaárak csökkentésében, sem az ellátásbiztonság javításában nem segít, ellenben veszélyes precedenst teremthet a szabályozás további gyengítésére. Jack Corscadden, az Environmental Investigation Agency munkatársa hangsúlyozta, hogy nincs kimutatható összefüggés a metánszabályok bevezetése és a jelenlegi ellátási nehézségek között. Szerinte a Bizottság a rekordokat döntő hőhullámok és erdőtüzek nyarán a fosszilisenergia-ipar érdekeinek enged, ahelyett hogy az európai állampolgárok klímavédelmét szolgálná.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Esther Bollendorff, a Climate Action Network Europe szakértője szerint a halasztás gazdaságilag és stratégiailag is értelmetlen. Számításaik szerint a metánkibocsátás csökkentése az EU fő fosszilisenergia-beszállítóinál több mint 40 milliárd köbméter gázt szabadíthatna fel, ami meghaladja az EU által 2025-ben importált amerikai LNG-mennyiség felét.
A Bizottság javaslatáról még az Európai Parlamentnek és a tagállamoknak is dönteniük kell. Az uniós vezetők a csütörtöki brüsszeli csúcstalálkozójukon az európai versenyképesség és az emelkedő energiaárak témájával együtt tárgyalják a kérdést.
Donald Trump szerint hamarosan megkezdődhet Grönland hatalmas olajkészleteinek tömeges kitermelése, a grönlandi kormányzat azonban cáfolta a híreket.
Hát tényleg igaz, kémkednek a kínai autók a tulajdonosaik ellen: óriási botrány robbant ki, a hadsereget is lehallgatták
A járművek fedélzeti rendszerei rögzítették a katonák be- és kiszállását, a helyszínek közötti csapatszállítást, valamint a katonai létesítményeknél használt beléptetőkódokat is.
Készülhet a következő háborúra Oroszország: éveken belül több európai ország is célkeresztbe kerülhet
Szabotázsakciók, kibertámadások és hosszú távú haditervek: az ukrán hírszerzés szerint Európa komoly fenyegetéssel néz szembe.
Donald Trump amerikai elnök szerdán a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében azt írta, hogy hamarosan megkezdődhet a nagyszabású olaj-, földgáz- és ásványkincs-kutatás Grönlandon.
Pozitív eredménnyel" véget ért a XIV. Leó pápán elvégzett sebészeti beavatkozás,
Példátlanul súlyos ukrán dróntámadás érte Moszkvát és térségét.
Irán újfajta taktikát bevetve fokozta a hajók elleni támadásokat a Hormuzi-szorosban.
Donald Trump amerikai elnök határozottan cáfolta azokat a híreket, amelyek szerint az Egyesült Államok leállította volna a hírszerzési adatok megosztását Ukrajnával.
Az Egyesült Államok és Európa egy átfogó, négy pillérből álló békecsomag kidolgozásán dolgozik az orosz–ukrán háború lezárása érdekében.
Trump szerint Moszkvának és Pekingnek túl sok vesztenivalója lenne abból, ha közvetlenül bekapcsolódna a konfliktusba.
Újabb front nyílhat az Európai Unióban a versenyképesség és a szabályozás körüli vitában.
Putyin újra eláraszthatja a világot dízellel: Trump megállapodása után nagy bejelentést tett Moszkva
Oroszország az év végére ismét havi 3–3,5 millió tonnára növelheti dízelexportját, ami már a válság előtti szintet jelentené.
Két ember vesztette életét két különálló lövöldözésben Brüsszelben keddre virradóra.
Szentpétervárra és Kalinyingrádra is lecsapna a NATO: megszületett a vészterv, amitől mindenki retteg
A NATO új, modern technológiákra épülő katonai stratégiát dolgozott ki keleti szárnyának védelmére egy esetleges orosz támadás elhárítása érdekében.
Kallas a luxembourgi külügyminiszteri találkozón az orosz–ukrán energetikai tűzszünet kérdését is érintette.
Felsorakoztak a NATO-tagállam katonái az orosz határon: ez már nem vicc, küszöbön az összecsapás Oroszországgal?
Az ukrajnai háború kezdete óta számos olyan incidens történt Európában, amely az Oroszországgal való közvetlen összecsapás veszélyére irányította a figyelmet.
Az Európai Unió tagállamainak külügyminiszterei 1646 személy és cég szankcionálásáról döntöttek a hétfői ülésükön.
A gyenge belső kereslet miatt a kínai ipar áron alul árasztja el az európai piacot, ezért 2024-ben és 2025-ben is jelentősen nőtt a beáramló áruk...
-
300 ezres kárgaranciát is érhet a jól felszerelt vadriasztó, de sok autós egy alapvető dolgot ront el
A vadriasztóhoz járó akár 300 ezer forintos kárgarancia érvényesítésénél a megfelelő felszerelés is kulcsfontosságú lehet.
-
Bosszant, sokba kerül, mégsem intézed el? Mondd el, te mit halogatsz
Friss olvasói felmérésünkben arra vagyunk kíváncsiak, mi tart vissza a váltástól/változtatástól. A kérdőív kitöltése 5 perc. Köszönjük a segítséged!
-
A digitalizáció térnyerése a csomagküldésben: már több mint 700 ezren használják a GLS alkalmazását (x)
Egyre többen intézik már Magyarországon a csomagfeladást és a csomagátvételt teljesen digitálisan. A cég szerint a felhasználók egyre nagyobb arányban választják az önkiszolgáló online megoldásokat.
-
Te kire voksolsz? Már tart a Lidl Érték.Lánc közönségszavazása! (x)
Gyermekek támogatása, esélyteremtés, közösségépítés, egészségmegőrzés vagy éppen környezetvédelem: harminc különleges civil kezdeményezés jutott be a Lidl Magyarország Érték.Lánc Programjának döntőjébe.