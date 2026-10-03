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Egy fehér ingben lévő férfi egy dollárral teli táska előtt ül. Üzletember, akinek a táskája százas bankjegyekből álló kötegekkel van tele, fekete háttér előtt. A magas fizetés, a rengeteg pénz és a gazdagság szimbóluma…
Világ

Közel 42 millió forint értékű bankókat talált egy táskában egy bankautomata tetején: ezt a döntés hozta a férfi

Pénzcentrum
2026. október 3. 13:57

Egy texasi férfi több mint 128 ezer dollárt - közel 42 millió forint értékű bankókat - talált egy bankautomata tetején, és az utolsó centig visszaadta a talált összeget. A lewisville-i rendőrség szerint az eset nemcsak szokatlan, hanem kifejezetten példaértékű is - közölte a CBS.

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A 37 éves férfi augusztus 3-án kereste fel a Bank of America West Main Street-i ATM-jét Lewisville-ben, hogy pénzt vegyen fel. A bankautomata tetején azonban egy készpénzzel teli táskát talált, amelyben pontosan 128 514 dollár volt, valamint egy kisebb tasakot, benne 19 csekkel. Az egyik táskán a Chick-fil-A gyorsétteremlánc jelzése szerepelt, ezért a férfi először egy közeli Chick-fil-A étterembe hajtott. Az üzletvezető azonban közölte, hogy a pénz nem hozzájuk tartozik, így a megtaláló végül értesítette a rendőrséget.

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A rendőrségi vizsgálat kiderítette, hogy a pénz a Bank of America tulajdona volt, az összeget pedig a pénzintézet készpénzszállító partnere, a Brinks kezelte. A nyomozók megállapították, hogy a Brinks egyik technikusa a bankautomata karbantartása során véletlenül hagyta a gépen a táskát, amelyet el kellett volna vinnie.

A pénzt egy rendőr kétszer is megszámolta, majd digitális bankjegyszámlálóval is ellenőrizte az összeget, amely pontosan megegyezett a táskában lévő banki bizonylaton feltüntetett 128 514 dollárral. A Bank of America azóta hiánytalanul visszakapta a teljes összeget.

A lewisville-i rendőrség tájékoztatása szerint a borbélyként dolgozó férfi nem vágyott nyilvánosságra, és kifejezetten kérte, hogy a nevét ne hozzák nyilvánosságra. Gina Miller nyomozó elmondta, hogy bár korábban is előfordult már, hogy becsületes megtalálók tárcákat vagy iratokat adtak le, ekkora összegű készpénzt még soha senki nem szolgáltatott be náluk.

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Brook Rollins rendőrkapitány kiemelte, hogy önmagában az is ritka, hogy valaki ennyi pénzt találjon, de az még szokatlanabb, hogy az összeg nem köthető semmilyen bűncselekményhez. A kapitány szerint a férfi egyszerűen úgy érezte, ez a helyes döntés. A rendőrség most nyilvánosan is szeretné elismerni a megtaláló tettét, aki a CBS News Texas megkeresésére elmondta, hogy ha kitüntetik, szívesen részt vesz egy zárt körű ünnepségen.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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