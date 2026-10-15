Igazi pokol szabadul el a Balatonnál: szellemek és vámpírok lepik el a föld alatti titkos bunkert

Ha szereted a halloweeni hangulatot, október közepén érdemes Balatonfűzfő felé venni az irányt. Október 17-én ismét megrendezik a Borzongás Fesztivált, ahol boszorkányok, vámpírok, tűzzsonglőrök és egy föld alatti óvóhelyen kialakított Horrorház gondoskodik arról, hogy senki ne unatkozzon. Lesz szellemvasút, jósda, koncert és borzongós diszkó is, a bátrabbak pedig egy különleges túrán is próbára tehetik magukat.

A Borzongás fesztivál egyik legizgalmasabb programja a Horrorház, amelynek egy régi föld alatti óvóhely ad otthont. A tárlatvezetés során a különleges helyszínen a fények és a rémisztő látványelemek is ráerősítenek a hátborzongató hangulatra. A program 16 órától 23:45-ig látogatható, de van egy fontos szabály: 11 éven aluliak nem léphetnek be.

Aki inkább egy kis kalanddal kötné össze az estét, annak ott a Borzongás túra. Erre 17 és 22 óra között lehet elindulni, útközben pedig különféle feladatok és ajándékok várják a résztvevőket. A hangulatról tűzzsonglőrök, zenészek, táncosok és más előadók gondoskodnak.

Vámpírok, varázslók és szörnyzenészek a színpadon

A balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Házban is egymást követik majd a programok. A Horror Hotel műsora 17:30-kor varázslóval indul, 18:40-kor tűzvarázsló lép színre, 19 órakor pedig a Pinka Vámpírok Táncháza következik. Este 20 órakor a Gyöngyhalász szörnyzenészek veszik át a terepet.

A kínálatban jósda, koncertek és különféle performanszok is szerepelnek, a napot pedig borzongós diszkó zárja. A szervezők a jelmezeket sem bízzák a véletlenre: arra biztatják a látogatókat, hogy öltsenek magukra valami rémisztőt, és kapcsolódjanak be a boszorkánytáncokba is.

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Szellemvasút is közlekedik

A fesztiválhoz kapcsolódóan a Tobruki Haranglábtól és a Fűzfőfürdői Közösségi és Rendezvénytértől szellemvasút szállítja oda-vissza a vendégeket. A szabadtéri előadások ingyenesen látogathatók, a Borzongás túrára és a Horrorház tárlatvezetésére azonban külön jegyet kell váltani. A férőhelyek korlátozottak, ezért aki biztosra menne, annak érdemes előre jegyet vásárolnia.

A Borzongás Fesztivált október 17-én, szombaton rendezik meg Balatonfűzfőn. Aki szereti a halloweeni programokat, annak ez jó alkalom lehet arra, hogy a balatoni sétát ezúttal egy kis borzongással is összekösse.