Hát tényleg igaz, kémkednek a kínai autók a tulajdonosaik ellen: óriási botrány robbant ki, a hadsereget is lehallgatták

Kínai gyártmányú bérautók rögzítettek érzékeny katonai adatokat, egyebek mellett biztonsági kódokat és csapatmozgásokat a norvég hadsereg idén szeptemberi hadgyakorlatán - írja a Telex a ScandAsia cikke alapján.

A norvég hadsereg egy hadgyakorlat során a katonaság a Hertztől bérelt, a kínai állami tulajdonban lévő Changan Automobile által gyártott Deepal típusú gépjárműveket használt.

A járművek fedélzeti rendszerei rögzítették a katonák be- és kiszállását, a helyszínek közötti csapatszállítást, valamint a katonai létesítményeknél használt beléptetőkódokat is.

Bár a felvételeket a gyakorlat végén a helyszínen törölték, továbbra is bizonytalan, hogy készültek-e róluk másolatok, amelyeket külső szervereken tárolhatnak.

EZ IS ÉRDEKELHET A kibertámadások a hazai, kritikus infrastruktúrát is fenyegethetik: a közműhálózat is célpontja lehet a hackereknek A kiberbiztonság terén folyamatos versenyfutás zajlik, ahol a korlátlan erőforrásokkal rendelkező, mesterséges intelligenciát is bevető támadók egyre inkább lépéselőnybe kerülnek.

A norvégiai autókölcsönző hálózat a Volvón keresztül kapcsolódik a kínai Geelyhez, amely 2010-ben vásárolta meg a svéd márkát. Bár a Volvo visszautasította azokat a feltételezéseket, miszerint a kínai tulajdonosi háttér önmagában biztonsági kockázatot jelentene, Észak-Európában korábban is felmerültek már hasonló aggályok.

Tavaly Oslo tömegközlekedési vállalata egy ellenőrzés során állapította meg, hogy a kínai gyártó hozzáfér az általuk üzemeltetett elektromos buszok kritikus rendszereihez, így azokat akár távolról is leállíthatja. A 2025-ös felfedezést követően a Yutong buszokat szintén üzemeltető Dánia is vizsgálatot indított a járművek kiberbiztonsági hiányosságai miatt.