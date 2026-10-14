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Hát tényleg igaz, kémkednek a kínai autók a tulajdonosaik ellen: óriási botrány robbant ki, a hadsereget is lehallgatták
Kínai gyártmányú bérautók rögzítettek érzékeny katonai adatokat, egyebek mellett biztonsági kódokat és csapatmozgásokat a norvég hadsereg idén szeptemberi hadgyakorlatán - írja a Telex a ScandAsia cikke alapján.
A norvég hadsereg egy hadgyakorlat során a katonaság a Hertztől bérelt, a kínai állami tulajdonban lévő Changan Automobile által gyártott Deepal típusú gépjárműveket használt.
A járművek fedélzeti rendszerei rögzítették a katonák be- és kiszállását, a helyszínek közötti csapatszállítást, valamint a katonai létesítményeknél használt beléptetőkódokat is.
Bár a felvételeket a gyakorlat végén a helyszínen törölték, továbbra is bizonytalan, hogy készültek-e róluk másolatok, amelyeket külső szervereken tárolhatnak.
A norvégiai autókölcsönző hálózat a Volvón keresztül kapcsolódik a kínai Geelyhez, amely 2010-ben vásárolta meg a svéd márkát. Bár a Volvo visszautasította azokat a feltételezéseket, miszerint a kínai tulajdonosi háttér önmagában biztonsági kockázatot jelentene, Észak-Európában korábban is felmerültek már hasonló aggályok.
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Tavaly Oslo tömegközlekedési vállalata egy ellenőrzés során állapította meg, hogy a kínai gyártó hozzáfér az általuk üzemeltetett elektromos buszok kritikus rendszereihez, így azokat akár távolról is leállíthatja. A 2025-ös felfedezést követően a Yutong buszokat szintén üzemeltető Dánia is vizsgálatot indított a járművek kiberbiztonsági hiányosságai miatt.
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