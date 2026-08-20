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Kiderült a britek titkos terve: így lopakodnának vissza az Európai Unióba?
Andy Burnham új brit miniszterelnök hivatalba lépése után ismét napirendre került a kérdés, merre tart London és az Európai Unió kapcsolata. A Brexit óta eltelt években a felek között jelentősen romlottak a kereskedelmi és politikai kapcsolatok, az utóbbi időszakban azonban már érzékelhető közeledés indult. Burnham kormánya ezt folytathatja, ugyanakkor egyelőre nem várható, hogy Nagy-Britannia visszatérne az uniós egységes piachoz vagy a vámunióhoz - írja az Euronews.
A lap szerint a brit kormányfő első Downing Street-i heteit elsősorban belpolitikai ügyek határozták meg. Burnham a hajléktalanság visszaszorításától a brit főutcák átalakításáig több hazai programot jelentett be. Az Európai Unióval fenntartott kapcsolatok azonban hamarosan újra fontos szerepet kaphatnak, mivel London és Brüsszel az őszi csúcstalálkozó előtt több területen is tárgyal.
Az egyik legfontosabb kérdés a kereskedelem. A Brexit után az Egyesült Királyság és az EU közötti kereskedelem jelentősen több adminisztrációval jár, ezért London és Brüsszel olyan megállapodásokat keres, amelyek egyszerűsíthetik a vállalatok dolgát.
A tárgyalások a védelemre és biztonságpolitikára is kiterjednek. A megváltozott amerikai szerepvállalás miatt Európa számára egyre fontosabb, hogy Nagy-Britannia milyen mértékben kapcsolódik be az európai védelmi együttműködésbe.
Az Euronews rámutatott, hogy a fiatalok mobilitása szintén kiemelt téma. London és Brüsszel egy olyan programról tárgyal, amely lehetővé tenné, hogy a brit és uniós fiatalok hosszabb időt töltsenek egymás országaiban tanulás, munka vagy szakmai képzés céljából. A részletekben azonban komoly nézetkülönbségek vannak. Az EU évente 100 ezernél több résztvevővel számolna, miközben a brit kormány jelenlegi javaslata 50 ezres plafont tartalmaz.
Burnham személyesen korábban egyértelműen Európa-párti álláspontot képviselt. Elemzők szerint ugyanakkor miniszterelnökként várhatóan óvatosabban fogalmaz majd az EU-val kapcsolatban. Tim Bale, a londoni Queen Mary University politológusprofesszora szerint Burnham folytathatja a Keir Starmer által megkezdett közeledést, de nem valószínű, hogy rövid távon komoly lépést tenne az egységes piac vagy a vámunió irányába.
Matthias Matthijs, a Council on Foreign Relations vezető munkatársa szerint Burnham személyesen az egyik leginkább Európa-párti brit miniszterelnök Tony Blair óta, ugyanakkor várhatóan kevesebbet beszél majd Európáról, mint elődje. Az uniós diplomaták ettől függetlenül arra számítanak, hogy folytatja a Brexit utáni kapcsolatok rendezését.
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A brit kormány számára politikai szempontból is kényes kérdés az EU-val való közeledés. A Brexit továbbra is erősen megosztja a brit közvéleményt és a politikai pártokat, miközben a Reform UK és Nigel Farage továbbra is határozottan ellenzi az EU-hoz való közeledést.
Burnham ezért várhatóan olyan együttműködést keres Brüsszellel, amely gazdasági és biztonsági előnyöket kínál Nagy-Britanniának, miközben nem kelti azt a benyomást, hogy London visszafordítaná a Brexitet. A következő nagy próba az ősszel esedékes brit uniós csúcstalálkozó lehet. A tárgyalások eredménye megmutathatja, hogy a mostani kapcsolatjavítás valódi fordulatot jelent-e, vagy csak a Brexit okozta károk kezelésére korlátozódik.
Nagy-Britannia teljes uniós visszatérése jelenleg nincs napirenden. A következő időszakban inkább az lehet a kérdés, hogy London mennyire tudja közelebb hozni a gazdasági, biztonsági és társadalmi kapcsolatait az EU-hoz anélkül, hogy újra feladná a Brexit után megszerzett különállását.
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