Történelmi megállapodás született: Kreml szerint Oroszország újraindítja a dízelexportot

Oroszország újraindította a dízelexportot a balti-tengeri Primorszk kikötőjéből, miután megállapodást kötött az Egyesült Államokkal az üzemanyagárak csökkentéséről – erősítette meg csütörtökön a Kreml.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője napi sajtótájékoztatóján közölte, hogy az orosz gázolaj elkezdett megérkezni a világpiacra, ami várhatóan kedvezően hat az olajpiacok stabilizációjára, jóllehet önmagában nem elegendő a teljes egyensúly helyreállításához. Donald Trump amerikai elnök a múlt héten jelentette be, hogy Oroszország dízelszállításokról állapodott meg a globális üzemanyagárak mérséklése érdekében, Moszkva pedig október 10-ével részlegesen feloldotta a dízelexport-tilalmat.

Az LSEG hajózási adatai szerint október 13-án egy körülbelül 40 ezer tonna ultraalacsony kéntartalmú gázolajat szállító tanker indult útnak Primorszk kikötőjéből Marokkó felé - tudósított a Reuters.

Trump a november 3-i félidős választások előtt igyekszik lenyomni az amerikai dízelárakat. Pénteki bejelentése szerint Oroszország azonnal több mint 300 ezer tonna (2,25 millió hordó) dízelt szállít az amerikai és a világpiacra, novemberben további 500 ezer tonnát, azt követően pedig egymillió tonnát. Az amerikai Energiainformációs Hivatal adatai alapján ugyanakkor ezek a mennyiségek csekélynek számítanak: egyedül az amerikai közlekedési szektor napi dízelfogyasztása mintegy 2,94 millió hordó, vagyis az első szállítmány kevesebb mint egyetlen nap szükségletét fedezi.

A megállapodást élesen bírálta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, több európai tisztségviselő, sőt Trump republikánus párttársai közül is többen. Moszkva az európai kritikákat "cinikusnak" nevezte, arra hivatkozva, hogy Európa maga is vásárol orosz kőolajat és cseppfolyósított földgázt.