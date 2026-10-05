Ezen a napon az állami lobogót félárbócra eresztik, a középületekre kitűzik a gyászlobogót, az iskolákban megemlékezést tartanak.
Megszavazták: januártól újabb nyugdíjemelés jön - azokat az időseket érinti, akik már betöltötték ezt az életkort
Jövő januártól jelentősen megemeli a 85 év felettiek minimálnyugdíját a szlovák kormány. A legalább 30 évnyi munkaviszonnyal rendelkező idősek havi juttatása 708 euróra, azaz körülbelül 260 ezer forintra emelkedik.
A pozsonyi kormánykoalíció pártjai már megegyeztek az emelésről és a szükséges költségvetési források biztosításáról, a parlament pedig várhatóan a jövő héten szavazza meg a javaslatot. A döntést a legidősebb korosztály alacsony jövedelmi helyzetével indokolták.
Az új szabályozás értelmében a legalább három évtizedes munkaviszonyt igazoló, 85 év feletti nyugdíjasok a jelenleg, 2026-ban érvényes általános minimálnyugdíjnál lényegesen magasabb összegre lesznek jogosultak. Szlovákiában idén 30 ledolgozott év után 412 euró (mintegy 152 ezer forint), 40 év szolgálati idő után pedig 484 euró (hozzávetőleg 178 ezer forint) a garantált legkisebb ellátás összege.
Meglepő jelentés érkezett a Hormuzi-szorosból: a támadások sem állítják meg a tankereket, nő az olajforgalom
Bár a Hormuzi-szorosban folyamatosak a teherhajókat érő támadások, a közel-keleti kőolajexport szeptember végére túlszárnyalta a februárban kirobbant háború előtti szintet.
Magyarország a héten várhatóan feloldja a vétóját Ukrajna európai uniós csatlakozási folyamatának egyik kulcsfontosságú technikai lépésénél.
Eltört egy pestis baktériumot tartalmazó kémcső egy orosz laborban: egy nő meghalt, karantént rendeltek el - Közel 200 embert tartanak megfigyelés alatt
A nő állítólag elmondta az orvosoknak, hogy mintavétel közben véletlenül eltört egy élő baktériumokat tartalmazó kémcsövet.
A díjakat először százhuszonöt éve, 1901-ben osztották ki Nobel halálának évfordulóján, december 10-én.
A moldvai hadsereg szerint detonációkat hallottak Moldova délkeleti részében.
Közel 42 millió forint értékű bankókat talált egy táskában egy bankautomata tetején: ezt a döntés hozta a férfi
A rendőrségi vizsgálat kiderítette, hogy a pénz a Bank of America tulajdona volt, az összeget pedig a pénzintézet készpénzszállító partnere, a Brinks kezelte.
A tűzoltók több mint 25 embert mentettek ki a romok alól, 11 sérült kórházba került.
Flydubai-terrortámadás: a késelő másodpilóta már el volt tiltva a repüléstől, a repülőgép eltérítés így is majdnem sikerült neki
Sajtóforrások szerint hazájában már korábban eltiltották a repüléstől az ománi másodpilótát, aki radikális iszlamistákkal állt kapcsolatban.
Indul az állampolgárság vásárlási program: még az idén eltörli a külföldiek földvásárlásának korlátozását is az argentin kormány
A kormány által bejelentett "állampolgárságot beruházásért cserébe" program "két egyszerű és átlátható" módszert kínál.
Donald Trump és Hszi Csin-ping legutóbbi csúcstalálkozójának legmegdöbbentőbb utóélete az a felvetés volt, miszerint az Egyesült Államok fegyvereket adhatna el Kínának.
Az Egyesült Államok napi 1,2–1,5 millió hordó dízelt exportál világszerte, amivel a globális ellátás egyik meghatározó szereplője.
Az orosz elnök szerint egy közvetlen támadás esetén az orosz teljes fegyverarzenál bevetése is napirendre kerülhet.
Döntött az Európai Bizottság: már 2028-ban új tagot köszönthet az EU, gőzerővel halad előre a folyamat
Az Európai Bizottság határozottan támogatja, hogy Montenegró 2028-ban az Európai Unió 28. tagállamává váljon.
Hamarosan új szakaszába lép a Szerbiát Romániával összekötő gázvezeték projektje.
Felejtsük el az ufókat és az elrablástörténeteket, a tudósok ugyanis valójában módszeres, többirányú kutatást folytatnak a földönkívüli élet felkutatására,
Moszkva válaszolt a tíz orosz diplomata magyarországi kiutasítására: több magyar diplomatának két héten belül távoznia kell.
Egyértelművé vált, hogy Moszkvának nem áll szándékában leállítani az Ukrajna elleni háborút.
Új korszak jöhet az Európai Unióban: erre a hatalmas változásra készülhetnek a rendőrök és a tűzoltók
Biztosítanák, hogy a rendőrök, tűzoltók és más készenléti szervek a határátlépést követően se veszítsék el a kapcsolatot egymással
-
Drága a szolgáltatás, rossz a munkahely, mégsem váltasz? Mondd el, mi tart vissza!
A kérdőív kitöltése 5 perc.