Megszavazták: januártól újabb nyugdíjemelés jön - azokat az időseket érinti, akik már betöltötték ezt az életkort

Jövő januártól jelentősen megemeli a 85 év felettiek minimálnyugdíját a szlovák kormány. A legalább 30 évnyi munkaviszonnyal rendelkező idősek havi juttatása 708 euróra, azaz körülbelül 260 ezer forintra emelkedik.

A pozsonyi kormánykoalíció pártjai már megegyeztek az emelésről és a szükséges költségvetési források biztosításáról, a parlament pedig várhatóan a jövő héten szavazza meg a javaslatot. A döntést a legidősebb korosztály alacsony jövedelmi helyzetével indokolták.

Az új szabályozás értelmében a legalább három évtizedes munkaviszonyt igazoló, 85 év feletti nyugdíjasok a jelenleg, 2026-ban érvényes általános minimálnyugdíjnál lényegesen magasabb összegre lesznek jogosultak. Szlovákiában idén 30 ledolgozott év után 412 euró (mintegy 152 ezer forint), 40 év szolgálati idő után pedig 484 euró (hozzávetőleg 178 ezer forint) a garantált legkisebb ellátás összege.