Most érkezett: kiszivárgott a titkos béketerv, fájdalmas döntésre kényszerülhet Ukrajna

Az Egyesült Államok és Európa egy átfogó, négy pillérből álló békecsomag kidolgozásán dolgozik az orosz–ukrán háború lezárása érdekében. Bár a színfalak mögött zajló diplomáciai egyeztetéseket a Washington és Kijev közötti egyre élesebb ellentétek nehezítik, a formálódó megállapodás határozott biztonsági garanciákkal, Ukrajna újjáépítésével, valamint a jelenlegi frontvonalak mentén megkötött tűzszünettel vetne véget a lassan öt éve tartó konfliktusnak - írta a Portfolio.

A diplomáciai folyamat részeként múlt pénteken a floridai Hallandale Beachben hatórás egyeztetést tartott Jared Kushner és Steve Witkoff amerikai különmegbízott ukrán, brit, francia és német diplomatákkal. A tárgyaláson az amerikai fél a békefolyamat feltételeként ismét arra kérte Kijevet, hogy állítsa le az orosz olajfinomítók elleni csapásokat. Miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ezt elutasította, Donald Trump amerikai elnök – a közelgő félidős választások előtti üzemanyagár-csökkentés érdekében – megkötött egy orosz dízelügyletet. Ezt Kijev gyenge lépésnek nevezte, amire válaszul Washington a hírszerzési támogatás megvonásával fenyegetőzött.

A Washington Post értesülései szerint a felszín alatti feszültségek ellenére a felek már egy részletes béketervet készítenek elő, amely a legkényesebb kérdéseket is rendezi. A készülő dokumentum négy fő pillérre épül.

Az első pillér Ukrajna újjáépítését és gazdasági talpra állítását célozza. A Világbank és a BlackRock bevonásával közös keretrendszert dolgoznának ki az infrastruktúra helyreállítására és a háborús áldozatok családjainak támogatására. Ehhez Kijevtől a napokban várják a részletes költségbecslést.

A második pillér egy erős biztonsági garanciarendszer kiépítése. Ukrajna a NATO 5. cikkéhez hasonló, kollektív védelmi ígéretet kapna az Egyesült Államoktól és Európától egy esetleges újabb orosz támadás esetére. Ezzel párhuzamosan Oroszország is tárgyalásokat folytatna az európai országokkal a saját biztonsági igényeiről.

A harmadik elem az energetikai együttműködésen alapuló gazdasági integráció. Ennek keretében egy olyan új vezetékrendszer jöhetne létre, amelyen keresztül orosz kőolaj és földgáz áramolna Európába, a tranzitbevételeken pedig Moszkva és Kijev osztozna. A megállapodás rögzítené a jelenleg érvényben lévő gazdasági szankciók feloldásának pontos menetrendjét is.

A legérzékenyebb, negyedik pont a területi rendezés. Oroszország a jelenlegi ellenőrzési vonal mentén egyezne bele a tűzszünetbe, ami a gyakorlatban azt jelentené, hogy Ukrajnának le kellene mondania az orosz megszállás alatt álló területekről, beleértve a Donyec-medencét is. A megállapodást ugyanakkor nehezíti, hogy a frontvonal folyamatosan változik.

Noha az európai vezetőket felháborította a washingtoni dízelmegállapodás, a hatalmas emberveszteségek miatt folytatni akarják a tárgyalásokat. A háború eddigi mérlege brutális: orosz oldalon a halottak és sebesültek száma már meghaladja az 1,4 milliót. Hírszerzési források szerint ugyanakkor Vlagyimir Putyin továbbra is győzelemre, nem pedig békére törekszik, és európai diplomaták arra figyelmeztetnek, hogy az amerikai üzemanyag-vásárlás paradox módon éppen a háborús gépezetének finanszírozását segítheti.