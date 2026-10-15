Kiderült a titkos terv: mesés orosz vagyonra tenné rá a kezét Donald Trump, óriási a felháborodás

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Az európai tárgyalófelek elutasították az Egyesült Államok azon javaslatát, amely a befagyasztott orosz állami vagyon egy részének feloldását és amerikai felügyelet alá helyezését szorgalmazta az ukrajnai béketárgyalások újraindítása érdekében - írta a Portfolio.

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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