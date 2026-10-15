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Világ

Kiderült a titkos terv: mesés orosz vagyonra tenné rá a kezét Donald Trump, óriási a felháborodás

Pénzcentrum
2026. október 15. 11:44

Az európai tárgyalófelek elutasították az Egyesült Államok azon javaslatát, amely a befagyasztott orosz állami vagyon egy részének feloldását és amerikai felügyelet alá helyezését szorgalmazta az ukrajnai béketárgyalások újraindítása érdekében - írta a Portfolio.

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A Financial Times értesülései szerint a tervet Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Jared Kushner, Donald Trump elnök veje terjesztette elő.

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Az elképzelés értelmében az Ukrajna elleni invázió miatt Európában zárolt orosz vagyonelemek egy részét egy Washington által felügyelt szervezet számlájára utalnák át, ezzel mozdítva elő a diplomáciai rendezést.

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A kezdeményezés a múlt héten tartott miami egyeztetésen került terítékre. Az európai és az ukrán delegáció azonban egyaránt elzárkózott az amerikai elképzeléstől, így a felek végül bármiféle megállapodás nélkül zárták le a tárgyalásokat.

Címlapkép: Official White House Photo by Daniel Torok 
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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