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Brutális dróntámadás érte Moszkvát: ilyenre rég volt példa

Pénzcentrum
2026. október 14. 08:02

Példátlanul súlyos ukrán dróntámadás érte Moszkvát és térségét kedd éjszaka. Az orosz légvédelem közel ötszáz légi eszközt semmisített meg a főváros felett, miközben az orosz hadsereg is heves csapásokat mért Kijevre.

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A TASSZ állami hírügynökség korai jelentéseiben még csak néhány tucat lelőtt drónról számolt be, ám a támadás intenzitása miatt ez a szám gyorsan emelkedett. A legfrissebb összesítések szerint az orosz légvédelmi erők kedd este fél kilenc és szerda reggel hét óra között összesen 493 ukrán pilóta nélküli repülőgépet semmisítettek meg a moszkvai régióban - jelentette a Portfolio.

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Az esetleges áldozatokról és az anyagi károkról egyelőre nem adtak ki hivatalos tájékoztatást. Az orosz fővárost célzó akcióval párhuzamosan, a hajnali órákban az orosz haderő is kiterjedt légicsapást hajtott végre az ukrán főváros ellen.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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