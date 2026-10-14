Brutális dróntámadás érte Moszkvát: ilyenre rég volt példa

Példátlanul súlyos ukrán dróntámadás érte Moszkvát és térségét kedd éjszaka. Az orosz légvédelem közel ötszáz légi eszközt semmisített meg a főváros felett, miközben az orosz hadsereg is heves csapásokat mért Kijevre.

A TASSZ állami hírügynökség korai jelentéseiben még csak néhány tucat lelőtt drónról számolt be, ám a támadás intenzitása miatt ez a szám gyorsan emelkedett. A legfrissebb összesítések szerint az orosz légvédelmi erők kedd este fél kilenc és szerda reggel hét óra között összesen 493 ukrán pilóta nélküli repülőgépet semmisítettek meg a moszkvai régióban - jelentette a Portfolio.

Az esetleges áldozatokról és az anyagi károkról egyelőre nem adtak ki hivatalos tájékoztatást. Az orosz fővárost célzó akcióval párhuzamosan, a hajnali órákban az orosz haderő is kiterjedt légicsapást hajtott végre az ukrán főváros ellen.