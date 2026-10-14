Krízis közeleg az olajpiacon, erre kevesen számítottak: durva stratégiára váltott Irán

Irán újfajta taktikát bevetve fokozta a hajók elleni támadásokat a Hormuzi-szorosban. A legfelsőbb iráni vezetés által jóváhagyott lépés célja a globális olajárak magasan tartása, amellyel Teherán a közeledő, novemberi amerikai félidős választásokat is befolyásolni kívánja - jelentette a 24.hu.

Két magas rangú iráni tisztviselő a Reuters hírügynökségnek megerősítette, hogy a mintegy tíz napja bevezetett új harci eljárásokat azokkal a kereskedelmi hajókkal szemben alkalmazzák, amelyek megsértik a Teherán által elrendelt hajózási korlátozásokat. A stratégiaváltás közvetlen válasz a globális olajárak letörésére irányuló amerikai törekvésekre, és az utóbbi időben a támadások számának egyértelmű növekedéséhez vezetett.

Teherán azóta próbálja szorosabb ellenőrzés alá vonni a térséget, hogy az Egyesült Államok és Izrael február 28-án csapást mért Iránra. A Hormuzi-szoros forgalmának fennakadása súlyos világgazdasági következményekkel jár, hiszen a konfliktus kirobbanása előtt a globális olaj- és LNG-kereskedelem mintegy ötödét ezen a stratégiai vízi úton bonyolították le - jelentette a 24.hu.

A folyamatban lévő iráni háború – és annak havi hárommilliárd dolláros költsége – eközben kulcskérdéssé vált az Egyesült Államokban. Mivel alig hetek múlva tartják a Kongresszus irányításáról döntő félidős választásokat, a tartósan magas energiaköltségek és a jelentős katonai kiadások érdemben formálhatják az amerikai belpolitikai erőviszonyokat.