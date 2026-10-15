A Hatoslottó nyerőszámai a 42. héten, csütörtökön

Kihúzták a Hatoslottó 42. játékhetének csütörtöki nyerőszámait, a tét pedig 1,14 milliárd forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!

A Hatoslottó játékon - nevének megfelelően - hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.

Ha pedig minden számot kihúztak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt, amely ezen a héten, a csütörtöki sorsoláson 1,14 milliárd forint volt.

A Hatoslottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai a 42. héten, a csütörtöki sorsoláson a következők (emelkedő számsorrendben):

8; 10; 13; 36; 41; 42.

Ezen a héten a csütörtöki sorsoláson volt telitalálat a Hatoslottón, egy szerencsés játékos 1 152 640 105 forintot nyert! Ez azt jelenti, hogy a következő, vasárnapi sorsolás alkalmával 60 millió forint lesz a várható főnyeremény.

További nyeremények a Hatoslottón:

3 találat: 4 170 Ft

4 találat: 15 915 Ft

5 találat: 1 349 280 Ft

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