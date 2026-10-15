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A Hatoslottó nyerőszámai a 42. héten, csütörtökön
Kihúzták a Hatoslottó 42. játékhetének csütörtöki nyerőszámait, a tét pedig 1,14 milliárd forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
A Hatoslottó játékon - nevének megfelelően - hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.
Ha pedig minden számot kihúztak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt, amely ezen a héten, a csütörtöki sorsoláson 1,14 milliárd forint volt.
A Hatoslottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!
A Hatoslottó nyerőszámai a 42. héten, a csütörtöki sorsoláson a következők (emelkedő számsorrendben):
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
8; 10; 13; 36; 41; 42.
Ezen a héten a csütörtöki sorsoláson volt telitalálat a Hatoslottón, egy szerencsés játékos 1 152 640 105 forintot nyert! Ez azt jelenti, hogy a következő, vasárnapi sorsolás alkalmával 60 millió forint lesz a várható főnyeremény.
További nyeremények a Hatoslottón:
- 3 találat: 4 170 Ft
- 4 találat: 15 915 Ft
- 5 találat: 1 349 280 Ft
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