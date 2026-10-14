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Világ

Történelmi megállapodás született: katonai és bányászati terjeszkedés jön Grönlandon

MTI
2026. október 14. 08:33

Donald Trump amerikai elnök szerdán a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében azt írta, hogy hamarosan megkezdődhet a nagyszabású olaj-, földgáz- és ásványkincs-kutatás Grönlandon.

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Trump szerint szakértők úgy vélik, hogy a szigeten található, könnyen kitermelhető olaj mennyisége a világ szinte bármely más szárazföldi térségében rendelkezésre álló készleteket meghaladhatja. Az elnök Grönland stratégiai jelentőségét is hangsúlyozta az Egyesült Államok és Európa védelme szempontjából.

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Trump azt írta, hogy egy, az Egyesült Államok elleni jövőbeli támadásnak Grönlandon keresztül kellene haladnia, ahol az amerikai védelmi erők drónokat, rakétákat és más fegyvereket is elfoghatnának.

Hozzátette, hogy a sziget földrajzi elhelyezkedése kedvező megfigyelési lehetőségeket és több időt biztosítana a fenyegetések elhárítására. Az elnök bejegyzése nem tartalmazott részleteket a tervezett kutatásokban részt vevő vállalatokról, a beruházások ütemezéséről vagy a kitermelés megkezdésének várható időpontjáról.

Grönland Dániához tartozik, de az amerikai elnök korábban többször kijelentette, hogy szeretné megszerezni a szigetet. A diplomáciai feszültséget szeptemberben amerikai-dán-grönlandi háromoldalú megállapodással zárták le, melynek értelmében az Egyesült Államok további katonai létesítményeket építhet a szigeten, telepítheti Grönlandon a tervezett Aranykupola rakétavédelmi rendszer elemeit, széleskörű hozzáférést kap a szigethez és területi vizeihez.

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A megállapodás megerősíti Grönland autonómiáját és Dánia szuverenitását, és kizárja, hogy olyan államok, amelyek nem tagjai a NATO-nak, katonai létesítményeket hozzanak létre a szigeten. Az egyezség a külföldi beruházásokat is korlátozza; a NATO-n, partnerein és az Európai Unión kívüli országok nem szerezhetnek befolyást a szigeten érzékenynek ítélt gazdasági szektorokban, mint például a kritikus infrastruktúra vagy az ásványkincsek kitermelése.
Címlapkép: Getty Images
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