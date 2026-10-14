Pozitív eredménnyel" véget ért a XIV. Leó pápán elvégzett sebészeti beavatkozás,
Történelmi megállapodás született: katonai és bányászati terjeszkedés jön Grönlandon
Donald Trump amerikai elnök szerdán a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében azt írta, hogy hamarosan megkezdődhet a nagyszabású olaj-, földgáz- és ásványkincs-kutatás Grönlandon.
Trump szerint szakértők úgy vélik, hogy a szigeten található, könnyen kitermelhető olaj mennyisége a világ szinte bármely más szárazföldi térségében rendelkezésre álló készleteket meghaladhatja. Az elnök Grönland stratégiai jelentőségét is hangsúlyozta az Egyesült Államok és Európa védelme szempontjából.
Trump azt írta, hogy egy, az Egyesült Államok elleni jövőbeli támadásnak Grönlandon keresztül kellene haladnia, ahol az amerikai védelmi erők drónokat, rakétákat és más fegyvereket is elfoghatnának.
Hozzátette, hogy a sziget földrajzi elhelyezkedése kedvező megfigyelési lehetőségeket és több időt biztosítana a fenyegetések elhárítására. Az elnök bejegyzése nem tartalmazott részleteket a tervezett kutatásokban részt vevő vállalatokról, a beruházások ütemezéséről vagy a kitermelés megkezdésének várható időpontjáról.
Grönland Dániához tartozik, de az amerikai elnök korábban többször kijelentette, hogy szeretné megszerezni a szigetet. A diplomáciai feszültséget szeptemberben amerikai-dán-grönlandi háromoldalú megállapodással zárták le, melynek értelmében az Egyesült Államok további katonai létesítményeket építhet a szigeten, telepítheti Grönlandon a tervezett Aranykupola rakétavédelmi rendszer elemeit, széleskörű hozzáférést kap a szigethez és területi vizeihez.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A megállapodás megerősíti Grönland autonómiáját és Dánia szuverenitását, és kizárja, hogy olyan államok, amelyek nem tagjai a NATO-nak, katonai létesítményeket hozzanak létre a szigeten. Az egyezség a külföldi beruházásokat is korlátozza; a NATO-n, partnerein és az Európai Unión kívüli országok nem szerezhetnek befolyást a szigeten érzékenynek ítélt gazdasági szektorokban, mint például a kritikus infrastruktúra vagy az ásványkincsek kitermelése.
Hát tényleg igaz, kémkednek a kínai autók a tulajdonosaik ellen: óriási botrány robbant ki, a hadsereget is lehallgatták
A járművek fedélzeti rendszerei rögzítették a katonák be- és kiszállását, a helyszínek közötti csapatszállítást, valamint a katonai létesítményeknél használt beléptetőkódokat is.
Készülhet a következő háborúra Oroszország: éveken belül több európai ország is célkeresztbe kerülhet
Szabotázsakciók, kibertámadások és hosszú távú haditervek: az ukrán hírszerzés szerint Európa komoly fenyegetéssel néz szembe.
Az Egyesült Államok és Európa egy átfogó, négy pillérből álló békecsomag kidolgozásán dolgozik az orosz–ukrán háború lezárása érdekében.
Trump szerint Moszkvának és Pekingnek túl sok vesztenivalója lenne abból, ha közvetlenül bekapcsolódna a konfliktusba.
Újabb front nyílhat az Európai Unióban a versenyképesség és a szabályozás körüli vitában.
Putyin újra eláraszthatja a világot dízellel: Trump megállapodása után nagy bejelentést tett Moszkva
Oroszország az év végére ismét havi 3–3,5 millió tonnára növelheti dízelexportját, ami már a válság előtti szintet jelentené.
Két ember vesztette életét két különálló lövöldözésben Brüsszelben keddre virradóra.
Szentpétervárra és Kalinyingrádra is lecsapna a NATO: megszületett a vészterv, amitől mindenki retteg
A NATO új, modern technológiákra épülő katonai stratégiát dolgozott ki keleti szárnyának védelmére egy esetleges orosz támadás elhárítása érdekében.
Kallas a luxembourgi külügyminiszteri találkozón az orosz–ukrán energetikai tűzszünet kérdését is érintette.
Felsorakoztak a NATO-tagállam katonái az orosz határon: ez már nem vicc, küszöbön az összecsapás Oroszországgal?
Az ukrajnai háború kezdete óta számos olyan incidens történt Európában, amely az Oroszországgal való közvetlen összecsapás veszélyére irányította a figyelmet.
Az Európai Unió tagállamainak külügyminiszterei 1646 személy és cég szankcionálásáról döntöttek a hétfői ülésükön.
A gyenge belső kereslet miatt a kínai ipar áron alul árasztja el az európai piacot, ezért 2024-ben és 2025-ben is jelentősen nőtt a beáramló áruk...
A BBC szerint hamisított dokumentumokat használtak Roman Abramovics vagyona adózásának elkerülése érdekében.
Andy Burnham brit miniszterelnök elismerte, Oroszország beavatkozott a tíz évvel ezelőtti Brexit-népszavazásba.
Történelmi megállapodás született: azonnali hatállyal energetikai tűzszünet lépett életbe Oroszország és Ukrajna között
Donald Trump bejelentése szerint azonnali hatállyal energetikai tűzszünet lépett életbe Oroszország és Ukrajna között.
Rendkívüli fordulat a háborúban: Zelenszkij váratlan ajánlatot tett, de Trump már a távozását követeli
Ukrajna hajlandó leállítani az orosz olajfinomítók elleni ukrán csapásokat, ha cserébe Moszkva is felhagy az ukrán energiahálózat pusztításával.
Eljött az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök.
Újabb támadás érte szombaton a rijádi nemzetközi repülőteret, ahol hangos robbanás hallatszott, az utasokat az épület egyes részeiből kimenekítették, a légi forgalmat pedig leállították.
-
Bosszant, sokba kerül, mégsem intézed el? Mondd el, te mit halogatsz
Friss olvasói felmérésünkben arra vagyunk kíváncsiak, mi tart vissza a váltástól/változtatástól. A kérdőív kitöltése 5 perc. Köszönjük a segítséged!
-
A digitalizáció térnyerése a csomagküldésben: már több mint 700 ezren használják a GLS alkalmazását (x)
Egyre többen intézik már Magyarországon a csomagfeladást és a csomagátvételt teljesen digitálisan. A cég szerint a felhasználók egyre nagyobb arányban választják az önkiszolgáló online megoldásokat.
-
Te kire voksolsz? Már tart a Lidl Érték.Lánc közönségszavazása! (x)
Gyermekek támogatása, esélyteremtés, közösségépítés, egészségmegőrzés vagy éppen környezetvédelem: harminc különleges civil kezdeményezés jutott be a Lidl Magyarország Érték.Lánc Programjának döntőjébe.