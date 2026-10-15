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Egy kockás ingben lévő nő ellenőrzi a kertben növő vörös pünkösdi rózsákat. / Middle age woman worker in plaid shirt checking growing red peonies in the garden.
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Pünkösdi rózsa metszése ősszel, pünkösdi rózsa ültetése: így alapozd meg a jövő évi virágzást

Pénzcentrum
2026. október 15. 22:02

A pünkösdi rózsa látványos virágaival a tavaszi és kora nyári kertek egyik legszebb dísze, de ősszel sem feledkezhetünk meg róla. A pünkösdi rózsa metszése ősszel segít eltávolítani az elszáradt hajtásokat, míg a pünkösdi rózsa ültetése ősszel jó lehetőséget kínál arra, hogy újabb tövekkel gazdagítsuk a kertet. Mutatjuk, hogyan végezzük el a metszést, az ültetést és a tőosztást, hogy a növények a következő években is szépen fejlődjenek és virágozzanak.

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Pünkösdi rózsa metszése ősszel – mikor és miért szükséges?

A pünkösdi rózsát nem kell mindenáron megmetszeni, amint beköszönt az ősz. A lágyszárú változat levelei és szárai a hideg közeledtével maguktól elszáradnak, tavasszal pedig a föld alatt áttelelő rügyekből újra kihajt. Az őszi metszés során ezeket az elhalt növényi részeket távolítjuk el, hogy ne maradjanak a tövön olyan szárak és levelek, amelyeken a különböző kórokozók is áttelelhetnek.

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A visszavágással viszont meg kell várni, amíg a lomb természetes módon elszárad. Hiába ért véget már régen a virágzás, az egészséges, zöld levelek továbbra is segítik a növényt abban, hogy elegendő tápanyagot raktározzon el a következő évre. Ha túl korán levágjuk őket, azzal éppen a jövő évi fejlődését gyengíthetjük.

A pünkösdi rózsa metszése ősszel általában októberben vagy novemberben válik esedékessé, amikor a levelek már megsárgultak, megbarnultak, a szárak pedig elszáradtak. Ez gyakran az első fagyok után következik be, de nem kell feltétlenül megvárni a fagyot, ha a lomb már korábban elhalt.

Az őszi visszavágás azonban csak a lágyszárú pünkösdi rózsára vonatkozik. A hozzá hasonló virágokat hozó fás szárú bazsarózsa télen is megtartja az ágrendszerét, ezért annak egészséges ágait ősszel nem szabad visszavágni.

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A pünkösdi rózsa őszi metszése lépésről lépésre

A pünkösdi rózsa őszi metszéséhez nincs szükség különleges felszerelésre, egy éles, tiszta metszőolló általában elegendő. A cél az elszáradt hajtások eltávolítása, hogy a növény rendezett állapotban teleljen át, és ne maradjanak rajta fertőzött növényi részek.

A metszést az alábbi lépések szerint végezzük el:

  1. Ellenőrizzük a növény állapotát. Ha a levelek már megbarnultak, a szárak pedig elszáradtak, nekiláthatunk a visszavágásnak. Az egészséges, zöld hajtásokat egyelőre hagyjuk meg.
  2. Készítsük elő a metszőollót. A pengék legyenek élesek és tiszták, hogy könnyen átvághassuk a szárakat. Ha beteg növényi részeket is eltávolítunk, a szerszámot utána fertőtlenítsük.
  3. Vágjuk vissza az elszáradt szárakat. A hajtásokat a talaj közelében metsszük le, legfeljebb néhány centiméteres csonkokat hagyva. A lágyszárú pünkösdi rózsa tavasszal a föld alatti rügyekből hajt újra, ezért nincs szükség a régi szárak megőrzésére.
  4. Szedjük össze a növényi maradványokat. A levágott szárakat és a lehullott leveleket is gyűjtsük össze a tő környékéről. A pünkösdi rózsát megtámadó szürkepenész kórokozói például a fertőzött növényi részeken is áttelelhetnek, ezért az egészséges nyesedéket ugyan komposztálhatjuk, a beteg részeket viszont ne tegyük a házi komposztba, hanem a helyi hulladékkezelési szabályok szerint dobjuk ki.
  5. Tisztítsuk meg a növény környezetét. Húzzuk ki a gyomokat, de kerüljük a mély kapálást, mert könnyen megsérthetjük a felszínhez közeli gyökereket.

Pünkösdi rózsa ültetése ősszel – mikor és hová ültessük?

A pünkösdi rózsa ültetése ősszel különösen jó választás, ha szabadgyökerű növényt szeretnénk telepíteni. Ilyenkor a növény már a nyugalmi időszakára készül, a talaj azonban még elég meleg lehet ahhoz, hogy a gyökerek a tél beállta előtt megkezdjék a megerősödést. A szabadgyökerű töveket általában szeptembertől novemberig ültethetjük, amíg a talaj nem fagyott és nem túl nedves.

Mielőtt azonban nekilátnánk az őszi ültetésnek, fontos megtalálni a megfelelő helyet. A pünkösdi rózsa ugyanis hosszú életű évelő, amely akár évtizedekig is szépen fejlődhet ugyanazon a helyen, ráadásul a gyakori átültetést sem kedveli. A hely kiválasztásakor az alábbi szempontokra figyeljünk:

  • Fényviszonyok: lehetőleg napos helyet válasszunk, ahol a növényt legalább napi 6 órán át közvetlen napsütés éri. Félárnyékban is megélhet, de úgy kevesebb virágot hoz.
  • Talaj: a pünkösdi rózsa a tápanyagban gazdag, jó vízáteresztő talajt kedveli. A kötöttebb földet is elviseli, de a pangó vizet rosszul tűri, ezért a tartósan vizenyős területeket kerüljük.
  • Tőtávolság: két pünkösdi rózsa között hagyjunk nagyjából 90–100 centiméter távolságot, hogy a kifejlett növényeknek elegendő helyük legyen a növekedéshez és megfelelően járjon közöttük a levegő.
  • Környező növények: ne ültessük közvetlenül nagyobb fák vagy erőteljes gyökérzetű bokrok mellé, mert ezek elszívhatják előle a vizet és a tápanyagokat.

Az ültetés időzítése attól is függ, milyen formában vásároljuk meg a növényt. A szabadgyökerű pünkösdi rózsa földlabda nélkül, húsos gyökerekkel és megújuló rügyekkel kerül forgalomba, telepítésére elsősorban az őszi nyugalmi időszak alkalmas. A konténeres, vagyis cserépben nevelt példányok viszont a fagymentes időszak más részeiben is kiültethetők, bár a nyári hőségben több odafigyelést és rendszeres öntözést igényelnek.

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A pünkösdi rózsa ültetése lépésről lépésre

Ha megtaláltuk a megfelelő helyet, kezdődhet az ültetés. A szabadgyökerű pünkösdi rózsa telepítése nem bonyolult, de különösen fontos, hogy a gyökereknek elegendő helyet biztosítsunk, és a növény ne kerüljön túl mélyre a földbe. Utóbbi az egyik leggyakoribb oka annak, ha a pünkösdi rózsa évek múltán is alig vagy egyáltalán nem virágzik.

A szabadgyökerű pünkösdi rózsa ültetésénél haladjunk a következő lépések szerint:

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  1. Készítsük elő az ültetőgödröt. Ássunk a gyökérzetnél körülbelül kétszer szélesebb és olyan mély gödröt, amelyben a húsos gyökerek lefelé, megtörés nélkül elférnek, miközben a legfelső rügyek később csak 2–3 centiméterrel kerülnek a talajszint alá. Az ültetőgödör oldalán és alján is lazítsuk fel a földet.
  2. Javítsuk fel a talajt. A kiásott földhöz keverhetünk érett komposztot, különösen akkor, ha a talaj tápanyagban szegény vagy rossz szerkezetű.
  3. Ellenőrizzük és helyezzük el a gyöktörzset. A szabadgyökerű növényen keressük meg a vastag, húsos gyökereket és a felső részén található, rendszerint rózsaszínes vagy vöröses megújuló rügyeket. A gyöktörzset úgy helyezzük a gödörbe, hogy a rügyek felfelé nézzenek, a gyökerek pedig természetes irányukban, megtörés nélkül férjenek el.
  4. Figyeljünk az ültetési mélységre. A legfelső rügyek fölé mindössze pár centiméter föld kerüljön. A túl mély ültetés akadályozhatja a virágzást, ezért a gyöktörzset ne temessük mélyre.
  5. Töltsük vissza a földet. A gyökerek köré óvatosan szórjuk vissza a talajt, majd kézzel finoman nyomkodjuk le, hogy ne maradjanak nagyobb levegőüregek. Ügyeljünk arra, hogy a növény közben ne kerüljön mélyebbre a tervezettnél.
  6. Öntözzük be az elültetett tövet. Az első öntözés segít a talaj ülepedésében és abban, hogy a föld megfelelően körülvegye a gyökereket. Ezután ellenőrizzük újra az ültetési mélységet, és szükség esetén igazítsunk a talajszinten.

Konténeres növénynél a földlabdát lehetőleg egyben emeljük ki a cserépből, és nagyjából ugyanolyan mélységbe ültessük, mint ahogyan a cserépben nevelkedett. Ilyenkor is figyeljünk arra, hogy a gyöktörzs felső része ne kerüljön túl mélyre.

A frissen ültetett pünkösdi rózsa nem feltétlenül hoz már a következő tavasszal virágokat. A növénynek időre van szüksége, hogy megerősödjön az új helyén, így a gazdagabb virágzásra gyakran csak a második vagy harmadik évben számíthatunk.

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Pünkösdi rózsa átültetése és szaporítása ősszel

A pünkösdi rózsa hosszú életű növény, amely megfelelő helyen akár évtizedekig is szépen fejlődhet, ezért nem szükséges rendszeresen átültetni. Ha azonban túl árnyékos helyre került, vagy szeretnénk több növényt nevelni belőle, az ősz jó alkalom lehet a munkára. Az idősebb, túlságosan nagyra nőtt tövek megújításában is segíthet a tőosztás.

A pünkösdi rózsa átültetését és tőosztását lehetőleg szeptemberben vagy októberben végezzük el, amikor a növény már befejezte az aktív növekedést, de a talaj még nem hűlt le túlságosan. Ha csak másik helyre szeretnénk költöztetni, a tövet egyben is átültethetjük. Szaporításhoz viszont a kiemelt gyöktörzset több részre kell osztanunk.

A pünkösdi rózsa őszi tőosztása a következő lépésekből áll:

  1. Készítsük elő az új ültetési helyeket. Még a növény kiásása előtt ássuk ki az ültetőgödröket, és szükség esetén javítsuk fel a talajt komposzttal. Így a kiemelt gyökereknek nem kell sokáig a szabad levegőn maradniuk.
  2. Vágjuk vissza a szárakat. A föld feletti hajtásokat metsszük le a talaj közelében, hogy könnyebben hozzáférjünk a tőhöz.
  3. Óvatosan ássuk ki a növényt. A száraktól körülbelül 20–30 centiméterre kezdjük körbeásni a tövet, nagyobb növénynél akár távolabbról is. Fokozatosan haladjunk lefelé, majd alulról is lazítsuk meg a földet, hogy a vastag, húsos gyökerekből minél többet épségben kiemelhessünk.
  4. Tisztítsuk meg a gyöktörzset. Finoman rázzuk le vagy vízzel mossuk le róla a földet, hogy jól láthatók legyenek a gyökerek és a következő évi hajtásokat hozó rügyek.
  5. Jelöljük ki a vágás helyét. Keressük meg a rügycsoportokat és a hozzájuk kapcsolódó húsos gyökereket. Úgy tervezzük meg a felosztást, hogy minden új részen lehetőleg 3–5 egészséges rügy és több ép gyökér maradjon.
  6. Vágjuk szét a gyöktörzset. Helyezzük stabil felületre, majd egy erős, éles, tiszta késsel a rügycsoportok között vágjuk át. Ha túl vastag ahhoz, hogy egyetlen vágással átvágjuk, óvatosan, több oldalról is bemetszhetjük.
  7. Ellenőrizzük az osztványokat. Nézzük meg, hogy mindegyiken maradt-e elegendő rügy és egészséges gyökér. A rothadt vagy sérült gyökérrészeket távolítsuk el, az ép gyökereket viszont ne vágjuk vissza feleslegesen.
  8. Ültessük el az új növényeket. Az osztott töveket a korábban ismertetett módon, a rügyeket mindössze néhány centiméter földdel takarva ültessük el. Végül finoman tömörítsük a talajt, és öntözzük be a növényeket.
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Így gondozd a pünkösdi rózsát a tél előtt

A pünkösdi rózsa jól tűri a magyarországi teleket, ezért a már megerősödött, évek óta a kertben nevelt tövek különösebb védelem nélkül is átvészelik a hideget. A frissen ültetett vagy átültetett növények teleltetésére azonban valamivel jobban oda kell figyelni, különösen akkor, ha az ősz száraz, vagy korán érkeznek a téli fagyok.

Az újonnan telepített tövek körül ne hagyjuk teljesen kiszáradni a talajt. Ha ősszel kevés a csapadék, időnként öntözzük meg őket, de kerüljük a túlöntözést és a pangó vizet. A már megerősödött növények rendszerint beérik a természetes csapadékkal.

A frissen ültetett pünkösdi rózsák körül a tartós fagyok beköszöntével néhány centiméter vastag avar- vagy szalmaréteggel mérsékelhetjük a talaj hőmérséklet-ingadozását. A takarást tavasszal távolítsuk el a megújuló rügyek fölül, hogy ne akadályozza az új hajtások fejlődését. A régebb óta helyükön lévő, egészséges töveknek nincs szükségük ilyen védelemre.

Késő ősszel már ne trágyázzuk a pünkösdi rózsát, különösen a nitrogénben gazdag műtrágyákat kerüljük. A tápanyag-utánpótlással inkább várjunk tavaszig, amikor megindul az új hajtások fejlődése.
Címlapkép: Getty Images
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