Komoly csapás érte az ukrán hadsereget: kulcsfontosságú rendszert korlátoztak, akció közben bénultak meg a drónok

Az ukrán hadsereg szerda reggeli beszámolója szerint a SpaceX korlátozta a Starlink műholdas kommunikációs rendszer katonai használatát, ami több dróntámadási akciót is meghiúsított. A lépés ismét felszínre hozta azokat az aggodalmakat, hogy az amerikai műholdas infrastruktúrához való hozzáférés újabb nyomásgyakorlási eszközzé válhat Washington kezében Kijevvel szemben - számolt be az euronews.

A korlátozások a StarShield nevű, katonai célú rendszert érintik. A beszámolók szerint a kapcsolat megszakad, ha a terminálok körülbelül 160 km/h-nál gyorsabban mozognak. Szerhij Beszkresztnov, Zelenszkij elnök katonai technológiai tanácsadója a Telegramon közölte, hogy a SpaceX az éjszaka folyamán, előzetes figyelmeztetés nélkül léptette életbe a sebességkorlátozást, ami több bevetés kudarcához vezetett. Szerhij Szternenko ukrán önkéntes úgy véli, a korlátozást a Trump-kormányzat kérésére vezethették be, erre azonban egyelőre nincs független bizonyíték.

A fejlemény időzítése különösen kényes. Elon Musk, a SpaceX tulajdonosa szombaton nyilvánosan bírálta az ukrán elnököt az X-en, miután Donald Trump kritizálta az orosz olajlétesítmények elleni ukrán csapásokat. "Zelenszkij túl messzire ment" – írta Musk. Ezzel párhuzamosan sajtóhírek jelentek meg arról, hogy a Trump-kormányzat a hírszerzési együttműködés felfüggesztésével fenyegetőzött, amennyiben Ukrajna nem hagy fel az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal. Washington cáfolta a felfüggesztésről szóló híreket, és ukrán tisztségviselők is megerősítették a partneri együttműködés folytatását.

A Starlink-korlátozásokról szóló hírek azután érkeztek, hogy Oroszország egymást követő két éjszaka is ballisztikus rakétákkal támadta Kijevet – Zelenszkij szerint anélkül, hogy Ukrajna előzetes figyelmeztetést kapott volna a szövetségeseitől. Az ukrán elnök közlése szerint az orosz erők 39 ballisztikus rakétát, valamint több mint 120 támadó drónt és kószáló lőszert vetettek be Kijev, a környező régió és Harkiv ellen. A támadások 26 villamosenergia-létesítményt és négy olaj- és gázipari objektumot rongáltak meg, aminek következtében legalább 600 ezer ember maradt áram nélkül.

A csapásokra annak ellenére került sor, hogy Trump energetikai tűzszünetet hirdetett, amelyet Kijev szerint Moszkva nem tart be. "Oroszország még soha nem mutatott ilyen tüntetően lekezelő magatartást az Egyesült Államokkal szemben" – írta Zelenszkij az X-en. Egyúttal arra szólította fel Trumpot, hogy léptessen életbe szigorúbb szankciókat Oroszországgal szemben, valamint biztosítson további Patriot légvédelmi elfogórakétákat Ukrajna számára.