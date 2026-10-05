Itt a kormány bejelentése: csökkentik a benzin és a dízel maximális árát a benzinkutakon

Keddtől csökken a benzin és a dízel legmagasabb kiskereskedelmi ára Horvátországban. A benzin literje 1,74 euróba, a dízelé 1,84 euróba kerül majd. A mezőgazdaságban használt kék dízel ára szintén mérséklődik, miközben a cseppfolyós gáz drágul. Az új árak hét napig lesznek érvényben.

Két centtel csökken a benzin és a dízel legmagasabb kiskereskedelmi ára keddtől Horvátországban, miközben a cseppfolyós gáz drágul.

A benzin literje 1,74 euróba (640 forintba), a dízelé 1,84 euróba (677 forintba) kerül. A mezőgazdaságban használt kék dízel ára négy centtel, 1,38 euróra (508 forintra) csökken. A tartályos cseppfolyós gáz kilogrammonkénti ára három centtel, 1,55 euróra (570 forintra), a palackosé ugyancsak három centtel, 2,13 euróra (784 forintra) emelkedik. Az új árak október 6-tól hét napig lesznek érvényben.

A kormány az előző héthez képest literenként egy centtel emelte a dízel és a kék dízel forgalmazói árrésének felső határát, a többi üzemanyagnál nem változtatott azon. A csökkentett jövedéki adók alkalmazását is fenntartják, ugyanakkor a dízel jövedéki adóját literenként egy centtel emelték.

A legmagasabb kiskereskedelmi árakat továbbra is az előző hétnapos időszak fosszilisüzemanyag-árai alapján számítják, korlátozott forgalmazói árrés mellett.

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A kormány számításai szerint az intézkedések nélkül a benzin literje 1,95 euróba (717 forintba), a dízelé 2,13 euróba (784 forintba), a kék dízelé 1,46 euróba (537 forintba) kerülne. A tartályos cseppfolyós gáz kilogrammonkénti ára 1,66 euró (611 forint), a palackosé pedig 2,36 euró (868 forint) lenne.