Az Egyesült Államokban bíróság elé álló Nicolás Maduro ügyében kulcsszerepet kap a narkoterrorizmus elleni törvény.
Brutális gázháború vette kezdetét: Magyarország lépett, de elképesztő milliárdokat bukhatunk rajta
Magyarország fokozatosan leállítja az Ukrajnába irányuló földgázszállításokat a Barátság kőolajvezeték körüli, egyre élesedő konfliktus miatt. Bár a hivatalos indoklás a hazai gáztárolók biztonságos feltöltését jelöli meg célként, a lépés súlyos jogi és gazdasági következményekkel járhat. Emellett az ország regionális gázelosztó központi szerepének elvesztésével is fenyeget - írja elemzésében a Portfolio.
A döntés előzménye, hogy január vége óta nem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken, miután egy orosz dróntámadás megrongálta az ukrajnai szivattyúállomásokat. Míg Kijev technikai okokra hivatkozik, a magyar és a szlovák kormány politikai nyomásgyakorlást sejt a háttérben. Erre válaszul a két ország összehangoltan leállította az Ukrajnába irányuló gázolajexportot. Pozsony emellett a vészhelyzeti villamosenergia-ellátást is felfüggesztette. Ennek a gazdasági hadviselésnek a legújabb állomása a gáztranzit magyarországi leállítása.
A friss kormányrendelet értelmében az eddig exportra szánt gázmennyiséget belföldön tartják és betárolják. Tény, hogy a hazai tárolók töltöttsége a hideg januári időjárás miatti magas fogyasztás következtében jelenleg alacsonyabb a korábbi évek átlagánál, és nagyjából 33 százalékon áll. A gázcsapok tényleges elzárására azonban leghamarabb csak júliusban kerülhet sor.
Az ukrán fél számára a kiesés kétségtelenül kellemetlen, hiszen gázimportjának jelentős része eddig Magyarországon keresztül érkezett. A fűtési szezon végével azonban a helyzet sokkal könnyebben kezelhető, mintha mindez télen történt volna. A hiányzó mennyiséget az ukránok a rendelkezésre álló szlovák kapacitásokkal tudják pótolni. Mindemellett a Déli Gázfolyosón keresztül, román és görög irányból is biztosíthatják a szükséges ellátást.
A magyar intézkedés valódi veszélye a hazai gazdasági és diplomáciai hatásokban rejlik. A visszatartott földgáz ugyanis jogilag nem a magyar államé, hanem nemzetközi kereskedővállalatok tulajdona. A tranzit politikai okokból történő blokkolásával Magyarország azt üzeni a piacnak, hogy a hálózatán lekötött kapacitások bármikor geopolitikai csatározások áldozatául eshetnek.
Hazánk ezzel feladja azt a hosszú távú stratégiai célját, hogy a régió stabil gázelosztó központjává váljon. A kereskedők a jövőben elkerülhetik a magyar hálózatot, és inkább a drágább, de megbízhatóbb útvonalakat választhatják. Ezt a megrendült bizalmat pedig később szinte lehetetlen lesz helyreállítani.
A politikai és reputációs károkon túl az egyoldalú korlátozás az Energiaközösség és az Európai Unió szabályai szerint közvetlen szerződésszegésnek minősülhet. Ez akár uniós kötelezettségszegési eljárást is maga után vonhat. A lépés ráadásul komoly pénzügyi veszteséget okoz, hiszen a magyar rendszerirányító milliárdos nagyságrendű tranzit- és kapacitáslekötési díjaktól esik el.
A kötelező hazai betárolás ezenfelül jelentős finanszírozási terhet ró a hazai gázkereskedőkre is. Ezek a megnövekedett költségek idővel beépülhetnek az ipari fogyasztók áraiba, ami tovább rontja a magyar vállalatok versenyképességét. Összességében a földgáztranzit leállítása tartósabb és súlyosabb piaci veszteségeket okozhat Magyarországnak, mint amekkora átmeneti biztonságot a tárolók feltöltése nyújt.
Tényleg semmi rémény nincs a békére? Megszólalt Teherán Trump bejelentése után, ez nem lesz egyszerű menet
Irán jelenleg vizsgálja az amerikai tűzszüneti javaslatot, miközben a lassan négy hete tartó háború gazdasági és humanitárius következményei világszerte egyre súlyosabbá válnak.
Brutális élelmiszerdrágulás közeleg a közel-keleti háború miatt: ezek az országok lehetnek a legnagyobb vesztesei
Az európai termelés már a 2022-es energiaválság idején megcsappant a magas földgázárak miatt,
A katasztrófavédelem közleményében arra kér mindenkit, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális meteorológiai helyzetről.
Lépett az ázsiai szuperhatalom: alattomos módszerrel használják ki az Egyesült Államok lekötöttségét
Tajvan egyre jobban tart attól, hogy Kína a saját javára fordítja az Egyesült Államok közel-keleti lekötöttségét.
Az Egyesült Államok több ezer katonát készül a Közel-Keletre vezényelni a konfliktus eszkalációja közepette, írta a Reuters amerikai tisztviselőkre hivatkozva.
Az iráni vezetés szerint Washington valójában nem tárgyal senkivel, és a diplomáciai kommunikáció inkább politikai eszköz.
Vészjósló találkozó a Távol-Keleten: Lukasenka és Kim Dzsongun egyezkedik, Oroszország a háttérben óriásit nyerhet ezzel
Észak-Koreába látogatott Aljakszandr Lukasenka, ahol tárgyalásokat folytatott Kim Dzsongunnel.
Trump ezzel szemben arról beszélt, hogy előrelépés történt, és az Egyesült Államok a „megfelelő emberekkel” egyeztet Iránban a konfliktus lezárásáról.
Az iráni vezetés közölte, hogy továbbra is engedélyezi a nem ellenséges hajók áthaladását a globális kereskedelem szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szoroson.
Az amerikai elnök szerint Irán tárgyalni akar, miközben a katonai csapások után súlyos veszteségeket szenvedett.
A SAVE program megszűnése után az adósok tartozása újra kamatozik, miközben sokan még mindig a rendszerben ragadtak.
Félelmetes terven dolgoznak a kínai hajók az óceán mélyén: a szakértők szerint már a harcteret építik
Kína nagyszabású tengerfenék-feltérképezési és megfigyelési műveleteket folytat a Csendes-óceánon, az Indiai-óceánon és a Jeges-tengeren.
Olyan helyen kezdődtek ma választások Európában, ami Donald Trumpnak is életbevágó: egy nem várt eredmény mindent boríthat
A kormányfő ezzel arra a geopolitikai nyomásra utalt, amelyet Washington gyakorol a sarkvidéki szigetre.
Vészhelyzet Európa legnagyobb atomerőművében: elvesztette a fő áramellátását, egyetlen vezetéken lóg a biztonság
Elvesztette elsődleges külső áramellátását a zaporizzsjai atomerőmű. Európa legnagyobb nukleáris létesítménye így jelenleg egyetlen tartalékvezetékre utalva működik.
Komoly figyelmeztetést küldött az európai jegybank: rejtett csapda fenyegetheti a teljes pénzügyi rendszert
Az Európai Központi Bank (EKB) kettős vizsgálatot indított a pénzügyi rendszer stabilitásának megóvása érdekében.
Egyre merészebb az orosz hadsereg: fényes nappal támadtak az ukrán nagyvárosra - ez már a lengyel határhoz is irtó közel van
A több mint 700 ezer lakosú Lviv Nyugat-Ukrajna legnagyobb városa.
Oroszország nagyszabású rakéta- és dróncsapást mért Ukrajnára, erre válaszul Lengyelországban és Romániában is riasztották a NATO vadászgépeit.
A Citadel Securities szerint a befektetők veszélyesen alábecsülik az iráni háború gazdasági következményeit.
