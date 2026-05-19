Döbbent búcsú és megemlékezés: kollégái, barátai gyászolják Scherer Pétert, akit mindenki szeretett

Lesújtva, döbbenten írtak búcsúposztokat volt kollégák, egykori játszóhelyek Scherer Péterről, aki ma délelőtt hunyt el, mindössze 64 éves korában.

Amint arról a Pénzcentrum is beszámolt, ma délelőtt tragikus hirtelenséggel, mindössze 64 évesen elhunyt Scherer Péter (Pepe), Jászai-díjas színművész.

Scherer Péter színészként, rendezőként is maradandót alkotott, de jól ismert alakja volt a hazai szinkronszínészetnek is. A hír természetesen mélyen megdöbbentette a színésztársadalmat, a művészvilágot: egymás után érkeznek a részvétnyilvánítások és búcsúzások a közösségi médiában.

A Karinthy Színház posztjában felidézte, hogy a színművész nem csak színészként, de rendezőként is közreműködött az újbudai teátrumba: halálán az egész társulat megdöbbent.

A hír felfoghatatlan. A Karinthy Színház közönsége rendezőként és színészként is találkozhatott vele, legutóbb a Piszkosak című előadásban, különleges jelenléte, humora és embersége örökre velünk marad.

Pepe pótolhatatlan alakja a magyar színházi életnek. Nyugodjon békében

- írta a posztban a színház.

Hasonlóan megdöbbent a hírtől a belvárosi Centrál Színház is: ők egy rövid poszttal búcsúztak a színművésztől.

Drága Pepe, sosem felejtünk

- írták.

Megemlékezett a sokoldalú színészről alkotótársa, Litkai Gergely is: az író és producer úgy fogalmazott, hogy nem csak a felnőtteket, hanem a gyerekeket is el tudta varázsolni Scherer.

Pár hete még együtt reggeliztünk Scherer Péterrel a Duna-parton, a kislányom le volt tőle nyűgözve, pár napja pedig a Digital Media Hungary-n futottunk össze. Egyszerűen hihetetlen, csodás színész és csodás ember volt. Őszinte részvétem az egész családnak. Felfoghatatlan

- írta döbbenten Litkai.

Elbúcsúzott Scherer Pétertől régi barátja, Mucsi Zoltán is, akivel még a kilencvenes évek végén lettek országszerte ismertek Jancsó Miklós filmsorozatában, a felejthetetlen Kapa és Pepe párosaként. Mucsi azt írja:

Drága Barátom, nem fog a nap ugyan úgy sütni, mint eddig. Már hiányzol! Fent találkozunk, mert tudom, hogy ott vagy

- írt érzelmes búcsút Mucsi Zoltán.

De nem csak a művészvilágból, hanem még a sportból is akadt, aki megemlékezzen Pepéről: Tőrös Balázs NBA-kommentátor, műsorvezető is megrendült posztot tett közzé közösségi oldalán - Scherernek a Sport TV-ben volt egy tízrészes, az amerikai kosárlabda nagyjait méltató sorozata két évvel ezelőtt.

Én akkor most úgy teszek, mintha ma semmi se történt volna, és bármikor összefuthatnánk, és megint úgy örülnél majd, amikor meglátsz, mint két hete Siófokon

- írta Tőrös Balázs.

Elköszönt a színművésztől barátja, Kadarkai Endre rádiós műsorvezető is, aki néhány éve emlékezetes interjút készített Schererrel és régi barátjával, Mucsi Zoltánnal. A rádiós azt írta: reméli, hogy Scherer legalább legbelül tudta, mennyien szeretik az országban.

Csak remélni merem, legbelül sejtetted, tudtad, hogy mennyire szeret téged ez az ország. És néha talán elhitted, hogy te vagy az egyik legnagyobb magyar clown. Nemrég felidéztük, amikor pár éve felhívtuk anyukádat a színpadról. Éppen olyan szeretnivaló, komisz, csupaderű ember volt, mint te

- írta emlékező posztjában Kadarkai Endre.

Scherer Pétertől ma este kilenctől búcsúzik el társulata, a Nézőművészeti Kft. az újbudai B32 Galéria és Kultúrtérben. A salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház azt közölte, hogy a Scherer Péter, Mucsi Zoltán és Thuróczy Szabolcs által életre keltett darab, A fajok eredete elmarad.