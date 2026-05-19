közelkép egy üzletemberről, elegáns szürke öltönyben, néhány magyar forintos bankjeggyel a kezében, bent állva
Gazdaság

Gyengülést szenvedett el a magyar forint: mutatjuk az esti zárás árfolyamait

MTI
2026. május 19. 18:40

Nem jelentős mértékben ugyan, de gyengülést mutatott a forint a főbb devizákkal szemben a piacon.

Kedden kora estére a reggeli nyitáshoz képest minden főbb devizával szemben gyengült a forint a bankközi piacon. Az euró árfolyama a reggel hét órakor mért 360,71 forintról negyed hétre 362,49 forintra emelkedett. A közös európai fizetőeszköz napközben 359,73 és 363,14 forint között ingadozott.

Hasonló tendencia érvényesült a többi meghatározó deviza esetében is. A svájci frank jegyzése a reggeli 394,42 forintról 395,68 forintra, az amerikai dolláré pedig 309,95 forintról 312,53 forintra drágult estére.

Eközben a nemzetközi piacon az euró is gyengült a dollárral szemben: jegyzése a reggeli 1,1637 dollárról 1,1598 dollárra süllyedt.
Franchise
amelynek keretében a franchise-ba adó valamilyen technológiát, know-how-t, komplex rendszert stb. ad bérbe meghatározott díj ellenében, jellemzően hosszú távra. A franchise-ba vevő díjat fizet, illetve kötelezi magát az előírt technológiai-üzleti-egyéb követelmények, dokumentációk betartására.

KONFERENCIA
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
