Gyengülést szenvedett el a magyar forint: mutatjuk az esti zárás árfolyamait

Nem jelentős mértékben ugyan, de gyengülést mutatott a forint a főbb devizákkal szemben a piacon.

Kedden kora estére a reggeli nyitáshoz képest minden főbb devizával szemben gyengült a forint a bankközi piacon. Az euró árfolyama a reggel hét órakor mért 360,71 forintról negyed hétre 362,49 forintra emelkedett. A közös európai fizetőeszköz napközben 359,73 és 363,14 forint között ingadozott.

Hasonló tendencia érvényesült a többi meghatározó deviza esetében is. A svájci frank jegyzése a reggeli 394,42 forintról 395,68 forintra, az amerikai dolláré pedig 309,95 forintról 312,53 forintra drágult estére.

Eközben a nemzetközi piacon az euró is gyengült a dollárral szemben: jegyzése a reggeli 1,1637 dollárról 1,1598 dollárra süllyedt.