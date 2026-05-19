Kiderült, mi okozhatta Scherer Péter halálát: megszólalt Mucsi Zoltán

Bár a művészvilágban tudott volt a betegség ténye, a nagyközönséget nagyon meglepte a halálhír: Scherer Péter hosszas, súlyos betegséggel küszködött. Mint Mucsi Zoltán, Scherer Péter évtizedes barátja írta: Scherer "Pepe" ma délelőtt súlyos betegség végén aludt el örökre.

Mucsi Zoltán és Scherer Péter együtt lettek országszerte ismertek Jancsó Miklós ötrészes filmsorozatában, mint a rendszerváltás, a társadalmi átalakulás két vesztese: a két főszereplőt, a legendás Kapa és Pepe párosát alakították. Mucsi búcsúposztjában azt is írja: biztos benne, hogy "odafent" találkoznak, mert Scherer biztosan ott van.

Drága Barátom, nem fog a nap ugyan úgy sütni, mint eddig. Már hiányzol! Fent találkozunk, mert tudom, hogy ott vagy. Scherer Péter méltósággal viselt hosszan tartó betegség után ma délelőtt végleg elaludt. Nyugodj békében drága Pepe!

Scherer Péter haláláról társulata, a Nézőművészeti Kft. számolt be kedden késő délután. Nem sokkal később döbbent, lesújtott posztok százai özönlötték el a közösségi médiát: a kollégák, pályatársak és barátok is megtörten búcsúznak.