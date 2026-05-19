2026. május 19. kedd Ivó, Milán
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gyertya elég lánggal fekete háttéren
Szórakozás

Kiderült, mi okozhatta Scherer Péter halálát: megszólalt Mucsi Zoltán

Pénzcentrum
2026. május 19. 18:18

Scherer Péter régi barátja és pályatársa azt írta búcsúposztjában, hogy 'Pepe' hosszú, súlyos betgség végén ment el ma délelőtt.

Bár a művészvilágban tudott volt a betegség ténye, a nagyközönséget nagyon meglepte a halálhír: Scherer Péter hosszas, súlyos betegséggel küszködött. Mint Mucsi Zoltán, Scherer Péter évtizedes barátja írta: Scherer "Pepe" ma délelőtt súlyos betegség végén aludt el örökre. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mucsi Zoltán és Scherer Péter együtt lettek országszerte ismertek Jancsó Miklós ötrészes filmsorozatában, mint a rendszerváltás, a társadalmi átalakulás két vesztese: a két főszereplőt, a legendás Kapa és Pepe párosát alakították. Mucsi búcsúposztjában azt is írja: biztos benne, hogy "odafent" találkoznak, mert Scherer biztosan ott van.

Drága Barátom, nem fog a nap ugyan úgy sütni, mint eddig. Már hiányzol! Fent találkozunk, mert tudom, hogy ott vagy. Scherer Péter méltósággal viselt hosszan tartó betegség után ma délelőtt végleg elaludt. Nyugodj békében drága Pepe!

Scherer Péter haláláról társulata, a Nézőművészeti Kft. számolt be kedden késő délután. Nem sokkal később döbbent, lesújtott posztok százai özönlötték el a közösségi médiát: a kollégák, pályatársak és barátok is megtörten búcsúznak. Erről itt közöltünk egy gyűjtést:

Döbbent búcsú és megemlékezés: kollégái, barátai gyászolják Scherer Pétert, akit mindenki szeretett
EZ IS ÉRDEKELHET
Döbbent búcsú és megemlékezés: kollégái, barátai gyászolják Scherer Pétert, akit mindenki szeretett
Lesújtva, döbbenten írtak búcsúposztokat volt kollégák, egykori játszóhelyek Scherer Péterről, aki ma délelőtt hunyt el, mindössze 64 éves korában.
Címlapkép: Getty Images
#facebook #gyász #halál #sztár #betegség #színész #haláleset #kultúra #szórakozás #híresség #gyászhír #scherer péter

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:23
18:18
18:15
17:58
17:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 19.
Megszólalt a Kifli.hu frissen érkezett vezetője: teljesen új irányt vesz az online bolt, ez rengeteg magyar vásárlót érint
2026. május 18.
Brutális államadósságot örökölt meg Magyar Péter kormánya: óriási a krízis, hogyan fogjuk ezt visszafizetni?
2026. május 19.
Tari Annamária: Nagyon nagy árat fizetünk azzal, hogy az érzelmeinket feláldozzuk a mesterséges intimitásért
2026. május 19.
Ki legyen az új köztársasági elnök, Sulyok Tamás utódja? Elindult a szavazás, itt vannak a nevek!
2026. május 19.
Súlyos adózási csapdába sétálhat most sok magyar vállalkozó: itt hibáznak a legtöbben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 19. kedd
Ivó, Milán
21. hét
Május 19.
Forrásvizek napja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Most érkezett! Vizsgálat indul a csodálatos lottónyeremények miatt: minden egy irányba mutat
2
2 hete
Elképesztő lottónyereményéről vallott a viszkis rabló, Ambrus Attila: ez volt ám a mázli a 6 milliárdos Ötöslottó sorsoláson
3
1 hónapja
Itt az Ötöslottó új milliárdosa: mutatjuk, kinek köszönheti a 6,78 milliárdos főnyereményt
4
1 hónapja
Elbukhatja 6,78 miliárdját az Ötöslottó új rekordnyertese: ketyeg az óra, még messze nem dőlhet hátra
5
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 15. héten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fogyasztási hitel
természetes személyek által a mindennapi élet szokásos használati tárgyainak megvásárlásához, javíttatásához és szolgáltatások igénybe vételéhez felhasználható hitel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 19. 17:58
Kvíz: A 70-es években voltál fiatal, vagy csak imádod a retrót? Lássuk, mire emlékszel ebből a korszakból!
Pénzcentrum  |  2026. május 19. 17:30
Döbbent búcsú és megemlékezés: kollégái, barátai gyászolják Scherer Pétert, akit mindenki szeretett
Agrárszektor  |  2026. május 19. 17:33
Végleg betelt a pohár az európai gazdáknál: óriási tömeg vonult az utcára
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!