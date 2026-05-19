Kétségbeejtő helyzetbe kerültek a magyar utazók: nem kapják vissza a pénzüket, keményen lépett a hatóság

MTI
2026. május 19. 20:35

Az elmaradt kárrendezés miatt eljárást indított a Travel Teachers Kft. utazásszervezővel szemben Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH), mert a beérkezett panaszok szerint a cég nem kezdte meg ügyfelei kártalanítását - közölte a BFKH kedden.

Felidézték, hogy a hatóság április 30-án vonta vissza a Travel Teachers Kft. tevékenységi jogosultságát, így a társaság május 1-je óta utazásokat nem bonyolíthat le, és köteles az utazók által befizetett részvételi díjakat visszafizetni.

A BFKH az április 30-i döntésében felhívta a Travel Teachers figyelmét, hogy ha nem képes az utasok felé a visszafizetéseket önerőből teljesíteni, úgy ezt a kormányhivatal és a biztosítótársaság felé jeleznie kell. Ilyen jelzés azonban a hatósághoz nem érkezett, ezért nem tudni, hogy a vállalkozás mely utasok felé teljesített, illetve nem teljesített visszafizetéseket.

A május 18-án indult vizsgálat annak kiderítésére szolgál, hogy képes-e a társaság a kárrendezést teljesíteni. Kiemelték, amennyiben az eljárás során a hatóság is megállapítja, hogy az utazásszervező önerőből nem tud fizetni, úgy a BFKH soron kívül fel fogja hívni az utazási iroda vagyoni biztosítékát adó biztosítótársaságot arra, hogy kezdje meg a kárrendezéssel összefüggő feladatokat.

Ezt követően az utazók a kárigényüket az Európai Utazási Biztosító Zrt. felé nyújthatják be a biztosítótársaság által meghatározott módon. A kormányhivatal a kifizetéseket azzal tudja segíteni, hogy a lehető leggyorsabban beszerzi a szükséges adatokat az utazásszervezőtől, de konkrétan a kárrendezésben nem vesz részt - ismertette közleményében Budapest Főváros Kormányhivatala.

