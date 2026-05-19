Az utazók nagy többsége saját maga szervezi a nyaralást, és leginkább a vízparti pihenést választja.
Kétségbeejtő helyzetbe kerültek a magyar utazók: nem kapják vissza a pénzüket, keményen lépett a hatóság
Az elmaradt kárrendezés miatt eljárást indított a Travel Teachers Kft. utazásszervezővel szemben Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH), mert a beérkezett panaszok szerint a cég nem kezdte meg ügyfelei kártalanítását - közölte a BFKH kedden.
Felidézték, hogy a hatóság április 30-án vonta vissza a Travel Teachers Kft. tevékenységi jogosultságát, így a társaság május 1-je óta utazásokat nem bonyolíthat le, és köteles az utazók által befizetett részvételi díjakat visszafizetni.
A BFKH az április 30-i döntésében felhívta a Travel Teachers figyelmét, hogy ha nem képes az utasok felé a visszafizetéseket önerőből teljesíteni, úgy ezt a kormányhivatal és a biztosítótársaság felé jeleznie kell. Ilyen jelzés azonban a hatósághoz nem érkezett, ezért nem tudni, hogy a vállalkozás mely utasok felé teljesített, illetve nem teljesített visszafizetéseket.
A május 18-án indult vizsgálat annak kiderítésére szolgál, hogy képes-e a társaság a kárrendezést teljesíteni. Kiemelték, amennyiben az eljárás során a hatóság is megállapítja, hogy az utazásszervező önerőből nem tud fizetni, úgy a BFKH soron kívül fel fogja hívni az utazási iroda vagyoni biztosítékát adó biztosítótársaságot arra, hogy kezdje meg a kárrendezéssel összefüggő feladatokat.
Ezt követően az utazók a kárigényüket az Európai Utazási Biztosító Zrt. felé nyújthatják be a biztosítótársaság által meghatározott módon. A kormányhivatal a kifizetéseket azzal tudja segíteni, hogy a lehető leggyorsabban beszerzi a szükséges adatokat az utazásszervezőtől, de konkrétan a kárrendezésben nem vesz részt - ismertette közleményében Budapest Főváros Kormányhivatala.
Óriási hír érkezett a magyarok kedvenc nyaralóhelye felől: gigantikus autópálya épül, vége lehet a nyári rémálomnak
Új, mintegy 95 kilométeres déli elkerülő út építését készíti elő Zágráb térségében a horvát autópályákat kezelő vállalat
Vége az olcsó nyaralások korszakának? Durva fordulat a turistaparadicsomban: jönnek a korlátozások, ezzel a magyaroknak is számolnia kell
Málta elérte a növekedés határát: a mediterrán szigetország most először fékez, nem gyorsít.
Végveszélyben a népszerű hazai fürdőhely: kiderült, mi az az egyetlen terv, ami elháríthatja a katasztrófát
Kiszáradás fenyegeti a Velencei-tavat. A tó vízszintje már most is kritikus, a nyári párolgás miatt pedig akár teljesen el is tűnhet belőle a víz.
Keményen lecsapnak az utcán iszogatókra: szigorú szabályokat jelentett be a népszerű üdülőhely polgármestere
Split polgármestere, Tomislav Šuta több intézkedést is bejelentett az éjszakai alkoholárusítás szabályozására.
Váratlan fordulatot vesz az időjárás: berobban a kora nyárias meleg a hosszú hétvégére, indulhat a szabadtéri tervezés
A hét közepén napos, időnként szeles időre van kilátás, a hőmérséklet pedig fokozatosan emelkedik.
Mentőövet dobtak a magyar vasútnak a szomszédból: szinte vadonatúj vagonokkal menekítik meg a nyári szezont
Tíz, szinte új, első osztályú InterCity-kocsit bérel a nyári szezonra a MÁV az osztrák állami vasúttársaságtól (ÖBB).
Végleg eldőlt, kifogy-e Európa a kerozinból a nyári utazós szezonra: vallottak a légitársaságok vezetői - erre kell készülni
Szakértői becslések szerint a megnövelt európai finomítói termelés napi 100 ezer hordó többletet jelent.
Halálra taposott egy 67 éves túrázó nőt, férjét pedig súlyosan megsebesítette egy felbőszült tehéncsorda vasárnap az ausztriai Oberlienz közelében.
A Ryanair vezetése szerint a légitársaság nem tart üzemanyag-ellátási problémáktól az idei nyáron.
A május 30-i budapesti BL-döntő nemcsak sportesemény, hanem turisztikai aranyeső is.
A szállodaipar egyszerre próbál alkalmazkodni a rövid távú lakáskiadás túlszabályozásához, a generációváltással járó élményorientált kereslethez.
Eső és szél után jön a váratlan csavar: elképesztő értékeket mutathatnak a hőmérők a pünkösdi hétvégén
A jelenlegi számítások alapján a hét eleji csapadékos, szeles idő után fokozatos melegedés kezdődik Magyarországon.
Változékony, többfelé csapadékos és szeles idő várható vasárnap Magyarországon.
Aggasztó mértékben nőtt a MÁV-csoport munkatársai elleni erőszakos támadások száma, derül ki a társaság szombati közleményéből.
Emberi mulasztás vagy műszaki hiba? Meglepő részleteket közöltek a több száz utast szállító magyar vonatról
A hatóságok még vizsgálják, hogy emberi mulasztás vagy műszaki hiba történt-e.
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
