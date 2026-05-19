Fontos figyelmeztetést kaptak a nyaralást tervező magyar családok: nagyon ráfázhat, aki nem lép időben az idei szezonban

A családok számára egyre fontosabb, hogy olyan tengerparti úti célt válasszanak, ahol a gyerekeknek szóló programok, a biztonságos környezet és a kényelmes infrastruktúra egyszerre adott. Egy friss európai összehasonlítás több mint 150 tengerparti desztinációt vizsgált meg, és ennek alapján Lisszabon, Nápoly és Porto bizonyultak a leginkább családbarát városoknak. A rangsor számos ponton egybeesik a magyar családok foglalási szokásaival is, akik továbbra is a jól megközelíthető, kiszámítható mediterrán úti célokat részesítik előnyben.

A családi utazások tervezésekor fontos szempont, hogy az adott úti cél mennyire felel meg a szülők és a gyermekek igényeinek egyaránt. Ezt szem előtt tartva a TUI több mint 150 európai tengerparti desztinációt vizsgált meg, hogy beazonosítsa a családbarát nyaraláshoz legideálisabb helyszíneket. A kapott eredmények alapján a gyermekbarát úti célok rangsorát Lisszabon, Nápoly és Porto vezeti.

Az eredmények több ponton összhangban állnak a magyar utazók foglalási preferenciáival is, különösen a törökországi, ciprusi és rodoszi nyári úti célok népszerűségét illetően.

Azt tapasztaljuk, hogy a családok számára nem elsősorban az egyes kiemelt látnivalók bírnak döntő jelentőséggel, hanem sokkal inkább az a komplex kínálat, amely családbarát programokat, megfelelő szálláslehetőségeket és jól működő infrastruktúrát biztosít. Jelenleg különösen népszerűek a könnyen megközelíthető, jól ismert úti célok, amelyek ezeknek a szempontoknak megfelelnek, és így nyugodt, kellemes pihenést tesznek lehetővé mind a szülők, mind a gyermekek számára

– mondta Taskár Tamás, a TUI Magyarország értékesítési vezetője.

Az európai tengerparti úti célok összehasonlítása

A rangsor alapját több mint 150 európai tengerparti desztináció részletes összehasonlító elemzése képezi. Az értékelés során olyan tényezőket vizsgáltak, amelyek meghatározó szerepet játszanak a gyermekekkel utazó családok nyaralási döntéseiben.

Fő szempontok:

a gyermekek számára elérhető szabadidős programok és aktivitások,

a családbarát szálláshelyek kínálata,

a kedvező időjárási adottságok,

valamint a zöldterületek és pihenésre alkalmas környezet elérhetősége.

Ezen kritériumok alapján a TUI azokat az úti célokat emelte ki, amelyek kiegyensúlyozott módon ötvözik a felnőttek számára fontos kikapcsolódási lehetőségeket a gyermekek igényeire szabott, sokszínű programkínálattal.

Lisszabon vezeti a gyermekbarát úti célok rangsorát

A portugál főváros végzett az első helyen a gyermekbarát úti célokat vizsgáló rangsorában, 10-ből 9,16 pontos eredménnyel. A kiemelkedő helyezést többek között széleskörű családbarát szálláskínálatának, számos parkjának, valamint sokoldalú szabadidős lehetőségeinek köszönheti. A szórakozási lehetőségek kategóriájában elért 7,36 pontos értékelés is jól tükrözi, hogy Lisszabon változatos programokat kínál a család minden tagja számára. Az olyan népszerű attrakciók, mint az Ócenárium, a folyópart mentén elhelyezkedő játszóterek, a strandolástól és hajókirándulásoktól kezdve egészen a kulturális programokig – egyaránt hozzájárulnak ahhoz, hogy Lisszabon ideális választás legyen családi nyaralásokhoz.

A második helyen, szorosan Lisszabon mögött, Nápoly szerepel 9,12 pontos összesített eredménnyel. Az olasz város különösen kedvező meleg nyári időjárásával. A családbarát kínálat részeként népszerű program egy-egy séta a tengerparton, a történelmi erődök és nevezetességek felfedezése, hajókirándulások a közeli szigetekre, vagy egyszerűen a város híres fagylaltozóinak meglátogatása. Nápoly sikeresen ötvözi a mediterrán nyári hangulatban a kulturális látnivalókat a széles körű szabadidős programokkal.

A rangsorban Porto 9,01 pontos összesített eredménnyel áll a harmadik helyen. A portugál város elsősorban jó megközelíthetőségével, számos zöldterületével, családbarát szálláshelyeinek széles kínálatával. Porto előnye még, hogy a rövid távolságoknak köszönhetően a családok könnyedén barangolhatnak és rugalmasan kombinálhatják a különféle programokat, folyóparti sétákat, kulturális városnéző túrákat vagy egyéb szabadidős élményeket.

A klasszikus mediterrán úti célok közül Catania, Barcelona és Rodosz, a ciprusi Paphos és Limassol, valamint a népszerű törökországi üdülőrégiók, Side és Marmaris is bekerültek Európa tíz legnépszerűbb családbarát tengerparti úti célja közé, köszönhetően a kedvező infrastruktúrának, széles programkínálatnak és jól kiépített turisztikai szolgáltatásoknak.

A magyar családok legnépszerűbb nyári úti céljai

A magyar családok foglalási szokásai alapján jól látható, hogy a nemzetközi elemzésben kiemelt, legnépszerűbb európai tengerparti úti célok közül számos desztináció a magyar utazók körében is népszerű a nyári szezonban.

A magyar családok által leggyakrabban választott úti célországok sorrendje:

Törökország Spanyolország Horvátország Görögország Olaszország

A foglalási adatok alapján Antalya és környéke – beleértve a különösen népszerű Side és Belek régiót – kiemelkedő előnnyel vezeti a családok által legnagyobb arányban választott nyári desztinációk listáját.

További kedvelt helyszínek között szerepel:

Mallorca

Pula

Larnaca

Velence

valamint Rodosz

Érdemes időben tervezni és bebiztosítani az utazást

Azoknak a családoknak, akik még keresik a megfelelő nyári úti célt, kifejezetten ajánlott időben megtervezniük és lefoglalniuk utazásukat. Különösen a nyugat-mediterrán térség esetében várható, hogy a magas kereslet következtében ebben a szezonban már csak korlátozott számban lesznek elérhetők kedvező árú last minute ajánlatok.

A tudatos, előrelátó tervezés így nemcsak pénzügyi, hanem kényelmi és biztonsági szempontból is előnyt jelenthet a családos utazók számára.