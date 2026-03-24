Budapest, Magyarország - 2015. július 12.: Mol töltőállomáson nyári napközbeni utazás.
Gazdaság

Kiderült a hazai benzinkutak nagy titka: erre jutottak az ellenőrök, miután több töltőállomást vizsgáltak át

Pénzcentrum
2026. március 24. 17:33

Az ellenőrzések alapján a benzinkutak többsége betartja a védett árú üzemanyagokra vonatkozó előírásokat, közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Az adóhatóság eddig 1750 töltőállomást vizsgált, ami a hazai benzinkutak mintegy 85 százaléka. Az ellenőrzések során 90 szabálytalanságot találtak, ezek többsége adminisztratív jellegű volt. Leggyakrabban a tájékoztatási kötelezettségek és a védett ár feltüntetése hiányzott, emellett hét esetben kannába történő tankolást is észleltek.

A március 17. és 19. között lefolytatott 2614 vizsgálat azt mutatja, hogy a nagy üzemanyagfelhasználók telephelyei is betartják a szabályokat.

A NAV március 10. óta fokozottan ellenőrzi a védett ár alkalmazását. Figyelik az adatszolgáltatásokat, az online pénztárgépek és a számlázási rendszerek adatait is. A szabályok megsértése esetén a bírság akár 15 millió forint is lehet.

Az adóhatóság honlapján a működésre, az adatszolgáltatásra és az üzemszünetre vonatkozó részletes előírások is elérhetők.
Címlapkép: Getty Images
#NAV #benzin #benzinkút #adóhatóság #bírság #üzemanyag #gazdaság #töltőállomás #üzemanyagár #nemzeti adó és vámhivatal #hatósági ellenőrzés

