Kiderült a hazai benzinkutak nagy titka: erre jutottak az ellenőrök, miután több töltőállomást vizsgáltak át

Az ellenőrzések alapján a benzinkutak többsége betartja a védett árú üzemanyagokra vonatkozó előírásokat, közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Az adóhatóság eddig 1750 töltőállomást vizsgált, ami a hazai benzinkutak mintegy 85 százaléka. Az ellenőrzések során 90 szabálytalanságot találtak, ezek többsége adminisztratív jellegű volt. Leggyakrabban a tájékoztatási kötelezettségek és a védett ár feltüntetése hiányzott, emellett hét esetben kannába történő tankolást is észleltek.

A március 17. és 19. között lefolytatott 2614 vizsgálat azt mutatja, hogy a nagy üzemanyagfelhasználók telephelyei is betartják a szabályokat.

A NAV március 10. óta fokozottan ellenőrzi a védett ár alkalmazását. Figyelik az adatszolgáltatásokat, az online pénztárgépek és a számlázási rendszerek adatait is. A szabályok megsértése esetén a bírság akár 15 millió forint is lehet.

Az adóhatóság honlapján a működésre, az adatszolgáltatásra és az üzemszünetre vonatkozó részletes előírások is elérhetők.