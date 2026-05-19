London, Anglia - 2011. április 17. Futballszurkolók sétálnak a 2006-ban megnyitott Emirates labdarúgó-stadion felé Islington kerületben, amely az Arsenal labdarúgó klub otthona. A stadion befogadóképessége 60 355 fő, és az Egyesült Kir
Döntetlent játszott a Manchester City, örömünnep tört ki Londonban: 22 év után bajnok az Arsenal

2026. május 19. 22:27

A bournemouth-i remivel eldőlt, hogy a City már nem hozhatja be az Arsenalt pontszámban; a londoniak 22 év után lettek ismét a Premier League bajnokai.

A Manchester City bournemouthi vereségével eldőlt, hogy huszonkét év szünet után ismét az Arsenal nyeri a Premier League-et a 2025/2026-os idényben.

A manchesteriek ma este 1–1-es döntetlent játszottak a Bournemouth otthonában. Mivel a bajnokságból már csak egyetlen forduló maradt hátra, a City négy pontos hátránya behozhatatlan az éllovas londoniakkal szemben: a bajnoki cím sorsa véglegesen megpecsételődött.

Az Arsenal számára a Crystal Palace elleni vasárnapi szezonzáró így már csupán tét nélküli mérkőzés lesz. Az "Ágyúsokra" azonban vár még egy történelmi feladat: jövő szombaton a Budapesten rendezett Bajnokok Ligája-döntőben a Paris Saint-Germain ellen lépnek pályára, hogy fennállásuk során először hódítsák el a legrangosabb európai kupát. Az Arsenal utoljára húsz esztendeje járt BL-döntőben, akkor a Barcelona állta az útjukat.
