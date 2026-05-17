Donald Trump egy vihart és hadihajókat ábrázoló képpel üzent a közösségi médiában.
Zelenszkijék súlyos csapást mértek Moszkvára: komoly veszteséggel néz szembe Putyin
Legalább négy ember meghalt Oroszországban egy nagyszabású ukrán dróntámadás során, amely Moszkvát és több más régiót is célba vett. Az orosz hatóságok szerint ez volt az egyik legnagyobb támadás az orosz főváros ellen az elmúlt több mint egy évben - írta a Reuters.
A moszkvai régió kormányzója, Andrej Vorobjov közölte, hogy három ember a főváros környékén vesztette életét. Egy nő meghalt Himkiben, amikor egy drón lakóházba csapódott, míg két férfi a Moszkva melletti Pogorelkiben halt meg. Belgorod régióban egy újabb halálesetet jelentettek.
Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester szerint az orosz légvédelem 81 Moszkva felé tartó drónt semmisített meg éjfél óta. Az orosz védelmi minisztérium azt állította, hogy országosan összesen 556 ukrán drónt lőttek le az éjszaka és a reggeli órák során.
A támadásban legalább 12 ember megsérült, többségük a moszkvai olajfinomító közelében. A polgármester szerint a finomító fő technológiai rendszerei nem sérültek meg. A Seremetyjevó repülőtér területére is dróndarabok zuhantak, de komoly károkról nem érkezett jelentés.
A washingtoni elemzések szerint a mostani támadás jól mutatja, hogy Ukrajna egyre mélyebben képes csapást mérni orosz területekre, miközben Moszkva számára egyre nehezebb megvédeni a stratégiai régiókat. A támadás néhány nappal azután történt, hogy Oroszország újabb súlyos légicsapásokat hajtott végre Kijev és más ukrán városok ellen.
