Most érkezett! Forgalmas orosz olajkikötőt talált el Ukrajna: hatalmas lángok csaptak fel
Ukrajna hétfőn drónokkal támadta meg Oroszország egyik legfontosabb olajkikötőjét a finn határ közelében. A csapás hatalmas tüzet okozott a létesítményben, amit mindkét fél megerősített - írja az Euractiv.
Friss műholdfelvételeken lángok és sűrű, fekete füstoszlopok láthatók a primorszki olajterminálnál, amelyet egy ukrán támadás okozott. A létesítmény a Finn-öböl partján, mindössze mintegy ötven kilométerre helyezkedik el az EU- és NATO-tag Finnországtól. Alekszandr Drozdenko, a Leningrádi terület kormányzója szerint a kikötőben egy üzemanyagtartály sérült meg, és ez okozta a tüzet.
Hozzátette, hogy az orosz légvédelem több mint hetven drónt semmisített meg a térségben. Ez a régió eddig nem számított a háború fő frontvonalának.
Az ukrán fegyveres erők vezérkara közölte, hogy "kulcsfontosságú üzemanyag- és energetikai infrastrukturális létesítményeket" találtak el Oroszországban, köztük Primorszkban is.
Az előzetes információk szerint a tartálypark és az olajátrakodó infrastruktúra egyaránt találatot kapott
- írták közösségi oldalukon.
A műholdfelvételeken több hengeres üzemanyagtartálynál is tűz és füst volt látható.
Ukrán források szerint a primorszki kikötő éves szinten mintegy 60 millió tonna kőolaj forgalmát bonyolítja le. "Az agresszor ország az olajértékesítésből származó bevételeket az Ukrajna elleni háború folytatására fordítja" - tették hozzá.
A vezérkar emellett egy olajfinomítót ért találatot is bejelentett a közép-oroszországi Ufában. A város mintegy 1400 kilométerre fekszik a frontvonaltól, és a támadás ott is tüzet okozott a létesítmény területén.
Az ukrán légierő hétfői közleménye szerint Moszkva az éjszaka folyamán 251 drónt indított Ukrajna ellen. Ezekből az ukrán védelem 234-et sikeresen megsemmisített. Oroszország szinte naponta hajt végre légicsapásokat Ukrajna ellen, rendszeresen az energetikai infrastruktúrát célba véve.
Ezzel áramkimaradásokat okoznak, és milliókat hagynak sötétben és hidegben a téli hónapokban. Válaszul Ukrajna dróncsapásokkal támadja az orosz energetikai és katonai létesítményeket.
A címlapfotó illusztráció.
