Most érkezett! Forgalmas orosz olajkikötőt talált el Ukrajna: hatalmas lángok csaptak fel

Ukrajna hétfőn drónokkal támadta meg Oroszország egyik legfontosabb olajkikötőjét a finn határ közelében. A csapás hatalmas tüzet okozott a létesítményben, amit mindkét fél megerősített - írja az Euractiv.

Friss műholdfelvételeken lángok és sűrű, fekete füstoszlopok láthatók a primorszki olajterminálnál, amelyet egy ukrán támadás okozott. A létesítmény a Finn-öböl partján, mindössze mintegy ötven kilométerre helyezkedik el az EU- és NATO-tag Finnországtól. Alekszandr Drozdenko, a Leningrádi terület kormányzója szerint a kikötőben egy üzemanyagtartály sérült meg, és ez okozta a tüzet.

Hozzátette, hogy az orosz légvédelem több mint hetven drónt semmisített meg a térségben. Ez a régió eddig nem számított a háború fő frontvonalának.

Az ukrán fegyveres erők vezérkara közölte, hogy "kulcsfontosságú üzemanyag- és energetikai infrastrukturális létesítményeket" találtak el Oroszországban, köztük Primorszkban is.

Az előzetes információk szerint a tartálypark és az olajátrakodó infrastruktúra egyaránt találatot kapott

- írták közösségi oldalukon.

A műholdfelvételeken több hengeres üzemanyagtartálynál is tűz és füst volt látható.

Ukrán források szerint a primorszki kikötő éves szinten mintegy 60 millió tonna kőolaj forgalmát bonyolítja le. "Az agresszor ország az olajértékesítésből származó bevételeket az Ukrajna elleni háború folytatására fordítja" - tették hozzá.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A vezérkar emellett egy olajfinomítót ért találatot is bejelentett a közép-oroszországi Ufában. A város mintegy 1400 kilométerre fekszik a frontvonaltól, és a támadás ott is tüzet okozott a létesítmény területén.

Az ukrán légierő hétfői közleménye szerint Moszkva az éjszaka folyamán 251 drónt indított Ukrajna ellen. Ezekből az ukrán védelem 234-et sikeresen megsemmisített. Oroszország szinte naponta hajt végre légicsapásokat Ukrajna ellen, rendszeresen az energetikai infrastruktúrát célba véve.

Ezzel áramkimaradásokat okoznak, és milliókat hagynak sötétben és hidegben a téli hónapokban. Válaszul Ukrajna dróncsapásokkal támadja az orosz energetikai és katonai létesítményeket.

A címlapfotó illusztráció.