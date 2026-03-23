A shipyard thats been a victim of a military attack, suffered by heavy burning along with smoke and flames.
Világ

Most érkezett! Forgalmas orosz olajkikötőt talált el Ukrajna: hatalmas lángok csaptak fel

Pénzcentrum
2026. március 23. 19:14

Ukrajna hétfőn drónokkal támadta meg Oroszország egyik legfontosabb olajkikötőjét a finn határ közelében. A csapás hatalmas tüzet okozott a létesítményben, amit mindkét fél megerősített - írja az Euractiv.

Friss műholdfelvételeken lángok és sűrű, fekete füstoszlopok láthatók a primorszki olajterminálnál, amelyet egy ukrán támadás okozott. A létesítmény a Finn-öböl partján, mindössze mintegy ötven kilométerre helyezkedik el az EU- és NATO-tag Finnországtól. Alekszandr Drozdenko, a Leningrádi terület kormányzója szerint a kikötőben egy üzemanyagtartály sérült meg, és ez okozta a tüzet.

Hozzátette, hogy az orosz légvédelem több mint hetven drónt semmisített meg a térségben. Ez a régió eddig nem számított a háború fő frontvonalának.

Az ukrán fegyveres erők vezérkara közölte, hogy "kulcsfontosságú üzemanyag- és energetikai infrastrukturális létesítményeket" találtak el Oroszországban, köztük Primorszkban is.

Az előzetes információk szerint a tartálypark és az olajátrakodó infrastruktúra egyaránt találatot kapott

- írták közösségi oldalukon.

A műholdfelvételeken több hengeres üzemanyagtartálynál is tűz és füst volt látható.

Ukrán források szerint a primorszki kikötő éves szinten mintegy 60 millió tonna kőolaj forgalmát bonyolítja le. "Az agresszor ország az olajértékesítésből származó bevételeket az Ukrajna elleni háború folytatására fordítja" - tették hozzá.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A vezérkar emellett egy olajfinomítót ért találatot is bejelentett a közép-oroszországi Ufában. A város mintegy 1400 kilométerre fekszik a frontvonaltól, és a támadás ott is tüzet okozott a létesítmény területén.

Az ukrán légierő hétfői közleménye szerint Moszkva az éjszaka folyamán 251 drónt indított Ukrajna ellen. Ezekből az ukrán védelem 234-et sikeresen megsemmisített. Oroszország szinte naponta hajt végre légicsapásokat Ukrajna ellen, rendszeresen az energetikai infrastruktúrát célba véve.

Ezzel áramkimaradásokat okoznak, és milliókat hagynak sötétben és hidegben a téli hónapokban. Válaszul Ukrajna dróncsapásokkal támadja az orosz energetikai és katonai létesítményeket.

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 23.
Itt a kiskapu a nyugdíjasoknak: így nem maradnak anyagi segítség nélkül, ha beüt a baj
2026. március 22.
Hidegzuhany a magyar utazóknak: emiatt fizethetünk idén vagyonokat a nyaralásért
2026. március 23.
Látványosan kilőttek a hazai árak: meg is van, melyik régiókban a legdrágább most a szántó Magyarországon
2026. március 23.
Donald Trump ébresztheti fel Európát az éber kómából: a NATO felbomlása lehet a járulékos veszteség?
2026. március 23.
Kiderült az igazság a magyar üzemanyagárokról: hiába Trump dominanciája, brutál drágulást hozhat egy rossz lépés
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Kemény kijelentést tett Ursula von der Leyen az Ukrajnának szánt 90 milliárdos hitelről: erre számíthat Zelenszkij
2
1 hete
Súlyos hír érkezett Vlagyimir Putyin egészségi állapotáról: így néz ki az orosz elnök rejtélyes betegsége
3
1 hete
Most érkezett: Zelenszkij bejelentette, hogy mikor indulhat újra a Barátság vezeték
4
2 napja
Végre megnyitották a csapokat: újraindult a kulcsfontosságú gázszállítás
5
1 hete
Feloldotta Irán a Hormuzi-szoros blokádját! Ezek a hajók kaptak zöld utat
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 23. 19:00
Látványosan kilőttek a hazai árak: meg is van, melyik régiókban a legdrágább most a szántó Magyarországon
Pénzcentrum  |  2026. március 23. 18:06
Beütött az olajkatasztrófa keleti szomszédunknál: válsághelyzetet hirdetett a kormány - ennek a fele se tréfa
Agrárszektor  |  2026. március 23. 19:33
Időzített bomba ketyeg a földeken: sokan nem figyelnek az első jelekre