Split hivatalosan is Horvátország legdrágább városa lett a lakóingatlanok piacán: a négyzetméterárak átlaga meghaladta a 4000 eurót
Megrohanták a bankokat a magyarok: óriási pénzeket vesznek fel ezzel az új állami programmal
Jelentősen élénkült a hazai lakáshitelezési piac 2025 októbere és 2026 márciusa között, amelyben meghatározó szerepet játszott az Otthon Start Program. Az új lakáscélú hitelkihelyezések 70 százaléka, több mint 1100 milliárd forint értékben ehhez a konstrukcióhoz kötődött – derül ki az MBH Jelzálogbank friss elemzéséből.
2025 októbere és 2026 márciusa között csaknem 1600 milliárd forint értékben kötöttek új lakáscélú hitelszerződéseket a háztartások, ami 116 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi időszakhoz képest. Az új kihelyezések jelentős részét az Otthon Start hitelek adták, amelyek volumene meghaladta az 1100 milliárd forintot.
Szintén növekedés volt tapasztalható az átlagos hitelösszegekben, ami a nyári 18,5–20 millió forintról az október és március közötti időszakra 27 millió forintra emelkedett. Az Otthon Start Program esetében az átlagos hitelösszegek magasabb tartományban, 34 millió forint körül alakultak. A tendencia jól jelzi a bank szakértői szerint, hogy az igénylők igyekeztek kihasználni a kedvezőbb kamatozást és az elérhető alacsonyabb törlesztőrészleteket, aminek köszönhetően nagyobb forrás is elérhetővé vált számukra.
Az Otthon Start Program sikeréhez nemcsak a kedvező állami feltételek járultak hozzá, hanem az is, hogy a bankok valós, kombinálható megoldásokkal léptek a piacra. Az MBH Banknál célunk, hogy az ügyfelek ne egyetlen termékben gondolkodjanak: a támogatott lakáshitelekhez kapcsolódó pénzjóváírásokkal, valamint az egyenlítő és DUO konstrukciókkal olyan eszközöket kínálunk, amelyek hosszú távon is kiszámíthatóbbá és kedvezőbbé teszik az otthonteremtést
– mondta Soós Csaba, az MBH Bank lakossági üzletfejlesztési ügyvezető igazgatója.
Bővültek a fiatalok finanszírozási lehetőségei
A hazai lakásárak az elmúlt években jelentősen emelkedtek: 2016 és 2025 között nominálisan három és félszeresükre nőttek, míg reálértéken megduplázódtak. „A lakásárak gyors emelkedése az elmúlt években kedvezőtlenül hatott a lakásár–jövedelem arányra, ami nehezíthette az ingatlanvásárlást. A kedvezményes hitelkonstrukciók, különösen az Otthon Start Program, ugyanakkor javíthatják a finanszírozási lehetőségeket az első lakásukat vásárlók számára” – mondta Dr. Nagy Gyula, az MBH Csoporthoz tartozó MBH Jelzálogbank vezérigazgatója.
Az elemzés szerint a gyermekvállalás nélkül vásárló fiatalok esetében a kedvezményes kamatok részben ellensúlyozhatják az elmúlt évek áremelkedésének hatását. A családot tervezők számára pedig további támogatási elemek – például a CSOK Plusz, a babaváróhitel vagy az illetékkedvezmény – is elérhetők lehetnek, ami tovább növelheti a lakásvásárlási esélyeket.
Továbbra is jelentősek a területi különbségek
Az áremelkedés országos jelenség volt, ugyanakkor településtípusonként és régiónként eltérő mértékben jelentkezett.
A 2025-ös adatok szerint a vármegyeszékhelyek közül Debrecenben volt a legmagasabb az átlagos négyzetméterár, amely meghaladta a 900 ezer forintot. Győrben, Székesfehérváron, Szegeden és Veszprémben szintén 800 ezer forint feletti árszint volt jellemző. Ezzel szemben Salgótarjánban 300 ezer forint alatt maradt az átlagos négyzetméterár, míg Miskolcon és Békéscsabán 400–500 ezer forint közötti árak voltak.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A vármegyék között is eltérések láthatók: Somogyban és Győr-Moson-Sopronban a nem megyeszékhelyi településeken is 600 ezer forint felett alakult az átlagos négyzetméterár, miközben több keleti vármegyében – például Békésben, Szabolcs-Szatmár-Beregben, Jász-Nagykun-Szolnokban vagy Borsod-Abaúj-Zemplénben – nem érte el a 200 ezer forintot.
A jelentős árkülönbségek miatt az Otthon Start Program hatása térségenként eltérő képet mutat. A jelentős árkülönbségek miatt az Otthon Start Program hatása térségenként eltérő képet mutat. Budapesten lényegesen magasabb árakkal lehet találkozni, az 5. kerületben az átlagos négyzetméterár átlépte az 1,6 millió forintot 2025-ben, a 2., 12., 1. és 11. kerületek esetében nagyon közel mozgott az Otthon Start hitel feltételül szabott 1,5 millió forintos határához, de még a 13., 9. és 6. kerületekben is, ahol az átlagárak 1,3 és 1,4 millió forint között mozogtak, az ingatlanok jelentős része 1,5 millió forint feletti négyzetméteráron cserélt gazdát.
A vidéki lakáspiacon az Otthon Start hitellel történő lakásvásárlás az esetek nagy részében nem ütközik a feltételekbe, mivel a négyzetméterárak az ingatlanok jelentős részénél az értékhatár alatt alakulnak, az átlagos árszintek pedig 100 millió, illetve házak esetében bőven 150 millió forint alatt maradnak.
Megfelelő jövedelem és önerő mellett az ország számos részén akár 100 négyzetméter feletti ingatlanok finanszírozása is elérhető lehet, míg a babaváróhitellel vagy más támogatott konstrukciókkal kombinálva nagyobb alapterületű lakások megvásárlása is reális alternatívát jelenthet, még a magasabb árszintű vármegyékben is.
Az MBH Jelzálogbank szakértői szerint a támogatott konstrukciók a következő időszakban is érdemi szerepet játszhatnak a lakáspiaci kereslet és a hitelpiaci aktivitás alakulásában. Ugyanakkor ezek hatása területenként, jövedelmi helyzetenként és ingatlantípusonként eltérően érvényesülhet.
Döbbenetes árobbanás történt az egyik magyar régióban: a brutális drágulás ellenére is viszik a lakásokat, mint a cukrot
A kiugró áremelkedéssel a nyugati régió a hazai panelpiac legdinamikusabban növekvő térségévé vált.
Záporoztak a telefonok az egyik fegyház udvarára: hihetetlen, milyen élelmiszerbe csomagolták a tiltott eszközöket
Tíz mobilt fogtak meg az őrök, amelyeket burgonyába rejtve próbáltak meg az intézet területére juttatni.
Ma kettősség jellemzi hazánk időjárását: míg délnyugaton a napsütésé lesz a főszerep, északkeleten borult, csapadékos időre kell készülni.
Véget ért az aranykor a hazai ingatlanpiacon: komoly csapdába sétál, aki ma lakáskiadásból akar meggazdagodni
Az elmúlt évtizedben a hazai ingatlanbefektetések teljes hozamának túlnyomó része – Budapesten mintegy 80 százaléka – az árak drasztikus emelkedéséből, és nem a bérleti díjakból...
Már több mint másfél millió háztartás kapta meg a januári 30 százalékos rezsikedvezményt, de az MVM-nél még tart az elszámolás.
A földek rég vártak már egy olyan kiadós esőre, mint amilyen a hétvégén - az előrejelzés szerint - érkezik hazánkba.
Végzetes fordulat a hazai lakáspiacon: hiába keresünk jóval kevesebbet, utolértük Ausztriát drágaságban
Miközben Budapesten már egy átlagos belvárosi lakás ára is könnyedén átlépi a 100 millió forintot, a magyar fizetések továbbra is jócskán elmaradnak a régiós versenytársaktól.
Több helyen és több hullámban érkezik az égi áldás, az egész országra kiadták a citromsárga riasztást.
Kiderült a 2026-os klíma-titok: nem kell drága légkondi, ezzel az eszközzel is simán lehűtheted a lakást
Bár egyelőre még kérdéses, milyen erős lesz az idei nyár, a klímaberendezések iránti érdeklődés már most élénkülni kezdett Magyarországon.
Teljesen átrajzolhatja a hazai építőipart Kapitány és Vitézy: százezrek otthona újulhat meg, rengeteg pénzről van szó
Így alakul át az építőipar, a lakáspolitika és az épületenergetika intézményi irányítása. Bár az építésügyi struktúra nagyrészt változatlan marad, több hangsúlyeltolódás is látszik.
Kifulladt az árrobbanás Magyarországon? Hatalmasat fékezett a lakáspiac, a szakértő elárulta, mikor jöhet az újabb roham
Látványosan lassult a lakásárak emelkedése áprilisban Magyarországon, Budapesten pedig gyakorlatilag megállt a drágulás.
Végre eljött a magyar lakásvásárlók ideje: kifulladt az árrobbanás, komoly áresés jöhet a következő hónapokban?
Az év első hónapjai döcögősen indultak a hazai ingatlanpiacon, 2026 elejére az ingatlanpiac látványosan lelassult és egyben átalakult.
Hidegzuhany érheti a magyar felújítókat: jön a feketeleves, ennek a fordulatnak senki sem fog örülni
A tetőfedő anyagok forgalma 40 százalékkal ugrott meg egyetlen év alatt Magyarországon.
Erről mindenki tudjon, aki ingatlanba fektetné a pénzét 2026-ban: kellemetlen meglepetés jöhet a lakáspiacon?
A szakértők szerint a lakáspiac hosszú távú stabilitásához nem kampányszerű intézkedésekre, hanem következetes gazdaságpolitikára lenne szükség.
Józsefvárosban a lakásoknak csak egészen kis hányadát lehetne Airbnb-sként hasznosítani, és ennek határozott célja van.
Magyar Péter az Országgyűlés előtt kedden bemutatta kormányának tagjait, majd a jelöltek letették az esküt, és aláírták az okmányokat. Éjféltől teljes gőzzel üzemelhet az új...
Most közölte az MVM: meghosszabbodik egy fontos fizetési határidő - eddig a dátumig lehet majd rendezni a számlákat
A csúszás következtében az elmaradt számlák pótlásakor az előző és az aktuális fizetési kötelezettség a megszokottnál közelebb esik egymáshoz.
Komoly tüntetést szerveznek a magyar rezsikárosultak: reagált a megdöbbentő vádakra az MVM és az E.ON
Május 15-re tüntetést szerveznek a Parlament elé az energiacégek állítólagos megtévesztő gyakorlatai miatt. Az MVM és az E.ON ugyanakkor határozottan visszautasítják a vádakat.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít