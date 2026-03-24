Becalél Szmotrics izraeli pénzügyminiszter nyílt területi követeléssel állt elő. Kijelentette, hogy Izraelnek a libanoni Litáni folyóig kellene kitolnia az északi határát.
Súlyos árat fizetünk az elhúzódó háborúért: életbe lépett a rémálom forgatókönyv, durva drágulás fenyeget
A közel-keleti konfliktus eszkalálódása miatt drasztikusan megugrottak az energiaárak. Ez a folyamat teljesen átírta a globális gazdasági kilátásokat. Az elhúzódó válság magasabb inflációt és lassuló növekedést hozhat. A korábban várt kamatcsökkentések helyett a nagy jegybankok, köztük a Fed és az EKB is a szigorítás fenntartására kényszerülhetnek, sőt, esetenként akár kamatemelés is jöhet. A Magyar Nemzeti Bank esetében szintén lekerült a napirendről a kamatcsökkentés, a fókusz pedig a kivárásra és a pénzügyi stabilitás megőrzésére helyeződött.
Éveken át tartotta magát az a nézet, hogy amíg a közel-keleti feszültségek nem veszélyeztetik a kritikus energiainfrastruktúrát, addig a piacoknak nincs okuk komolyabb aggodalomra. Az iráni konfliktus legújabb fejleményei azonban szintlépést jelentenek. A kulcsfontosságú szállítási útvonalakon akadozik a forgalom, ráadásul már az Öböl menti kitermelőegységeket is támadások érték. Ennek hatására a kőolaj és a földgáz ára drasztikusan megugrott, ami ismét felerősítette a kínálati zavaroktól való félelmeket - számolt be a Telex.
A jelenlegi helyzetet extrém bizonytalanság övezi, a makrogazdasági forgatókönyvek pedig napról napra romlanak. A háború előtti tervek, amelyek stabil globális növekedéssel és a jegybanki célok felé csökkenő inflációval számoltak, teljesen érvényüket vesztették. Egy elhúzódó válság tartósan magasan tarthatja az energiahordozók árát. Ez a folyamat jelentős inflációs sokkal és a gazdasági növekedés érezhető lassulásával jár együtt.
A hirtelen megváltozott gazdasági környezet a központi bankokat is újratervezésre kényszeríti. Bár elméletben a jegybankok egy egyszeri, kínálati oldali ársokkon "átnézhetnének", a jelenlegi helyzet teljesen más. Az infláció és a kapcsolódó inflációs várakozások már eleve magasabbak a koronavírus-járvány és az orosz-ukrán háború előtti szintnél. Ráadásul a jegybankok tanultak a 2022-es hibájukból is. Akkor a hasonló sokkokat átmenetinek gondolták, és túl későn léptek fel a drágulás ellen.
Emiatt a korábban várt kamatcsökkentések szinte teljesen eltűntek a piaci árazásokból. Az amerikai Fed és az Európai Központi Bank (EKB) kommunikációja egyértelműen az óvatosságot és a szigorúbb monetáris politikát hangsúlyozza. A Fed esetében idén már legfeljebb csak egy minimális kamatcsökkentés képzelhető el. Az EKB-nál pedig, amennyiben a konfliktus nem enyhül és megvalósulnak a negatív forgatókönyvek, az év második felében akár a kamatemelés is reális opcióvá válhat.
A nemzetközi folyamatok a Magyar Nemzeti Bank (MNB) mozgásterét is beszűkítették. Bár a vártnál alacsonyabb februári hazai infláció indokolhatott volna egy újabb kamatcsökkentést, ez a lehetőség határozottan lekerült a napirendről. Ennek oka az iráni konfliktus hozta kockázatok, a gyengülő forint és a megnövekedett piaci bizonytalanság. A piacok egy része már drasztikus hazai kamatemelést áraz, ám ez egyelőre túlzónak tűnik. Az MNB a rendkívül bizonytalan helyzetben várhatóan a kivárás mellett dönt, amíg a háború hatásai egyértelműbbé nem válnak. Kamatemelésre belátható időn belül csak egyetlen esetben kerülhet sor. Akkor, ha olyan extrém piaci feszültségek alakulnak ki, amelyek más eszközzel már nem kezelhetők, és közvetlenül a pénzügyi stabilitást fenyegetik.
Fájó titok derült ki a hazai építőiparról: elképesztő pénzek vándorolnak ki Magyarországról, de már körvonalazódik a kiút
A hazai építőipar aktuális helyzete – beszámoló a Portfolio Építőipar 2026 konferenciáról.
Gyengült a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Súlyos árat fizetünk a fegyveres konfliktus miatt: behúzták a kéziféket a gigabankok, durva drágulás jöhet
A döntéshozók egyelőre kivárnak, hiszen a gazdasági kilátásokat most elsősorban az határozza meg, meddig maradnak tartósan magasak az energiaárak, és mennyire húzódik el a térség...
Látványosan kilőttek a hazai árak: meg is van, melyik régiókban a legdrágább most a szántó Magyarországon
Mennyibe kerül a szántóföld ma Európában? Hol a legdrágább és hol a legolcsóbb a termőföld, és hogyan alakultak a földbérleti díjak? Mutatjuk!
Itt a figyelmeztetés: kegyetlen áremelkedés jön az építőiparban, tömegével húzzák le a rolót a magyar cégek
Az év eleji adatok szerint az építőipar már nem növekszik: a teljesítmény visszaesett.
Bár az állam bevételei összességében nőttek, a kiadások drasztikus megugrása miatt az elmúlt 25 év második legnagyobb havi hiányát hozta a február.
A Goldman Sachs a nyersolajpiac történetének eddigi legnagyobb ellátási sokkjaként értékeli a szoroson áthaladó szállítások leállását.
Ukrajna az Odessza–Brodi vezetéket kínálja alternatív olajszállítási útvonalként az Európai Uniónak a megsérült Barátság kőolajvezeték kiváltására.
Felfoghatatlan mennyiségű kőolaj tűnt el a piacról a háború miatt: soha nem látott lépéssel próbálják menteni a menthetőt
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) történelmi léptékű olajtartalék-felszabadítással próbálja fékezni a globális drágulást, és újabb piaci beavatkozásokat is mérlegel.
A pénzügyi versenyképesség megőrzése érdekében az Európai Unió és az Egyesült Államok is a banki tőkekövetelmények enyhítésére készül.
Gyengült a forint árfolyama hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A heti forgalom 109,9 milliárd forint volt az előző héten elért 159,6 milliárd forint után, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.
Heti összefoglaló a Pénzcentrum legolvasottabb cikkeiből: ezek a témák mozgatták meg leginkább az olvasókat.
A Copernicus rendszer 100 méteres felbontásban, tíznaponta követi a tavak vízminőségét, így a Balaton állapota is részletesen látható.
Egy kismajom esete csak a jéghegy csúcsa: brutális pénzek és kegyetlen módszerek mozgatják az állatcsempészetet.
Trump és Putyin éppen újraírják a világrendet: nyakunkon a bizonytalanság kora - Magyarország lehet a nagy nyertese?
A világgazdaság jelenleg egy nagyon furcsa fordulóponthoz érkezett. Beköszönt a bizonytalanság kora.
Lángba borult egy európai fegyvergyár: Orbán Viktor bejelentést tett, döntést hoztak Magyarország védelméről
Egy ismeretlen csoport vállalta a cseh hadiüzem elleni támadást, amely mögött nemzetközi szálak is felmerültek.
A közel-keleti konfliktus és a globális inflációs nyomás miatt folytatódik a hazai stagnálás - írta elemzésében az ING.
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.
