2026. március 24. kedd Gábor, Karina
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szögesdrót a libanoni Bejrúttól 16 km-re északra fekvő Jounieh strandja előtt.
Gazdaság

Súlyos árat fizetünk az elhúzódó háborúért: életbe lépett a rémálom forgatókönyv, durva drágulás fenyeget

Pénzcentrum
2026. március 24. 09:54

A közel-keleti konfliktus eszkalálódása miatt drasztikusan megugrottak az energiaárak. Ez a folyamat teljesen átírta a globális gazdasági kilátásokat. Az elhúzódó válság magasabb inflációt és lassuló növekedést hozhat. A korábban várt kamatcsökkentések helyett a nagy jegybankok, köztük a Fed és az EKB is a szigorítás fenntartására kényszerülhetnek, sőt, esetenként akár kamatemelés is jöhet. A Magyar Nemzeti Bank esetében szintén lekerült a napirendről a kamatcsökkentés, a fókusz pedig a kivárásra és a pénzügyi stabilitás megőrzésére helyeződött.

Éveken át tartotta magát az a nézet, hogy amíg a közel-keleti feszültségek nem veszélyeztetik a kritikus energiainfrastruktúrát, addig a piacoknak nincs okuk komolyabb aggodalomra. Az iráni konfliktus legújabb fejleményei azonban szintlépést jelentenek. A kulcsfontosságú szállítási útvonalakon akadozik a forgalom, ráadásul már az Öböl menti kitermelőegységeket is támadások érték. Ennek hatására a kőolaj és a földgáz ára drasztikusan megugrott, ami ismét felerősítette a kínálati zavaroktól való félelmeket - számolt be a Telex.

A jelenlegi helyzetet extrém bizonytalanság övezi, a makrogazdasági forgatókönyvek pedig napról napra romlanak. A háború előtti tervek, amelyek stabil globális növekedéssel és a jegybanki célok felé csökkenő inflációval számoltak, teljesen érvényüket vesztették. Egy elhúzódó válság tartósan magasan tarthatja az energiahordozók árát. Ez a folyamat jelentős inflációs sokkal és a gazdasági növekedés érezhető lassulásával jár együtt.

A hirtelen megváltozott gazdasági környezet a központi bankokat is újratervezésre kényszeríti. Bár elméletben a jegybankok egy egyszeri, kínálati oldali ársokkon "átnézhetnének", a jelenlegi helyzet teljesen más. Az infláció és a kapcsolódó inflációs várakozások már eleve magasabbak a koronavírus-járvány és az orosz-ukrán háború előtti szintnél. Ráadásul a jegybankok tanultak a 2022-es hibájukból is. Akkor a hasonló sokkokat átmenetinek gondolták, és túl későn léptek fel a drágulás ellen.

Emiatt a korábban várt kamatcsökkentések szinte teljesen eltűntek a piaci árazásokból. Az amerikai Fed és az Európai Központi Bank (EKB) kommunikációja egyértelműen az óvatosságot és a szigorúbb monetáris politikát hangsúlyozza. A Fed esetében idén már legfeljebb csak egy minimális kamatcsökkentés képzelhető el. Az EKB-nál pedig, amennyiben a konfliktus nem enyhül és megvalósulnak a negatív forgatókönyvek, az év második felében akár a kamatemelés is reális opcióvá válhat.

A nemzetközi folyamatok a Magyar Nemzeti Bank (MNB) mozgásterét is beszűkítették. Bár a vártnál alacsonyabb februári hazai infláció indokolhatott volna egy újabb kamatcsökkentést, ez a lehetőség határozottan lekerült a napirendről. Ennek oka az iráni konfliktus hozta kockázatok, a gyengülő forint és a megnövekedett piaci bizonytalanság. A piacok egy része már drasztikus hazai kamatemelést áraz, ám ez egyelőre túlzónak tűnik. Az MNB a rendkívül bizonytalan helyzetben várhatóan a kivárás mellett dönt, amíg a háború hatásai egyértelműbbé nem válnak. Kamatemelésre belátható időn belül csak egyetlen esetben kerülhet sor. Akkor, ha olyan extrém piaci feszültségek alakulnak ki, amelyek más eszközzel már nem kezelhetők, és közvetlenül a pénzügyi stabilitást fenyegetik.

Címlapkép: Getty Images
#infláció #gazdaság #földgáz #világgazdaság #irán #magyar nemzeti bank #kamatok #háború #kőolaj #Közel-Kelet #energiaárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 24. kedd
Gábor, Karina
13. hét
Március 24.
A tuberkulózis elleni küzdelem világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Káridőponti érték
sajátos biztosítási - és a biztosítási szerződések feltételeiben megfogalmazott - tényleges érték. Viszonylag gyakori szerződési formula. A biztosító a kárt káridőponti (avult) értéken téríti meg. A káridőponti értéket a károsodott vagyontárgy újrabeszerzési árából, vagy újraépítési költségéből számítják ki, az időközi értékcsökkenés, avulás levonásával.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
