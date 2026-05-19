2026. május 19. kedd Ivó, Milán
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Isztambul, Törökország - 2016. január 14: A kezében egy vadonatúj Apple iPhone 6s, a képernyőn Chrome alkalmazással. A Chrome egy 2008 szeptemberében indított webböngésző szolgáltatás.
Tech

Több millióan dőltek be a legújabb androidos csapdának: esélyed sem lesz visszaszerezni a pénzed, ha ebbe belesétálsz

Pénzcentrum
2026. május 19. 22:02

Egy új, CallPhantom névre keresztelt androidos csalássorozatot azonosítottakvkiberbiztonsági kutatók a Google Play áruházban, amely valótlan ígéretekkel próbál pénzt kicsalni a felhasználóktól. Az alkalmazások azt állították, hogy bármely telefonszámra vonatkozóan hozzáférést biztosítanak híváslistákhoz, SMS-ekhez vagy akár WhatsApp-híváselőzményekhez is, a valóságban azonban csak véletlenszerűen generált adatokat jelenítettek meg.

Összesen 28 ilyen alkalmazást fedezett fel az ESET, amelyet együttesen több mint 7,3 millió alkalommal töltöttek le. A kutatók jelentették az esetet a Google felé, az érintett alkalmazások eltávolításra kerültek az áruházból. Az elemzés egyértelműen kimutatta, hogy az alkalmazások által megjelenített „híváslisták” teljes mértékben hamisak: a programok véletlenszerű telefonszámokat párosítanak előre beépített nevekkel és hívásadatokkal” - mondta Béres Péter, az ESET termékeit forgalmazó Sicontact Kft. IT-vezetője.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A csaló alkalmazások működése egyszerű: nem kérnek különleges hozzáféréseket, mivel nincs is valódi funkciójuk. A felhasználókat fizetésre ösztönzik különböző előfizetési csomagokkal - heti, havi vagy éves konstrukcióban -, akár 80 dolláros díjjal, a legolcsóbb csomagok pedig átlagosan 5 euróba kerülnek.

Külön kockázatot jelent, hogy egyes alkalmazások megkerülik a Google hivatalos fizetési rendszerét, és közvetlen bankkártyás fizetést vagy külső szolgáltatásokat használnak. Ez jelentősen megnehezíti a visszatérítést, mivel ilyen esetekben a felhasználóknak közvetlenül a fizetési szolgáltatóhoz kell fordulniuk.

A CallPhantom alkalmazások elsősorban az indiai és ázsiai-csendes-óceáni régió felhasználóit célozták, de arra figyelmeztetnek, hogy a hasonló csalások globálisan is gyorsan terjedhetnek. Magyarországon is rendszeresen megjelennek a CallPhantomhoz hasonló, megtévesztő mobilos és online csalások, amelyek irreális ígéretekkel próbálnak pénzt kicsalni a felhasználóktól.

A hazai hatóságok - köztük a Magyar Nemzeti Bank és a Nemzeti Kibervédelmi Intézet - is többször figyelmeztettek olyan alkalmazásokra és webes szolgáltatásokra, amelyek például „kémfunkciókat”, mások üzeneteihez vagy hívásaihoz való hozzáférést, illetve „prémium adatlekérdezést” ígérnek, miközben valójában nem nyújtanak ilyen szolgáltatást. Ezek a csalások gyakran előfizetéses modellel működnek, vagy rejtett fizetési megoldásokat használnak, így a felhasználók sokszor csak utólag szembesülnek a jogosulatlan terhelésekkel és a nehézkes visszatérítéssel.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Hogyan védekezhetünk a hasonló csalások ellen?

A kiberbiztonsági szakértők szerint néhány alapvető óvintézkedéssel jelentősen csökkenthető az ilyen típusú átverések kockázata:

  • Legyünk szkeptikusak az irreális ígéretekkel szemben: Ha egy alkalmazás azt állítja, hogy hozzáférést ad mások hívásaihoz, üzeneteihez vagy WhatsApp-előzményekhez, az szinte biztosan csalás.
  • Ellenőrizzük az értékeléseket és a fejlesztőt: Gyanús lehet a sok hasonló, általános értékelés vagy az ismeretlen fejlesztői háttér.
  • Kerüljük az alkalmazáson belüli, külső fizetési megoldásokat: Ha az app nem a hivatalos áruházi fizetési rendszert használja, nagyobb a visszaélés- és a nehézkes visszatérítés kockázata.
  • Figyeljünk az előfizetésekre: Telepítés után mindig ellenőrizzük, hogy nem aktiváltunk-e automatikusan megújuló havi/éves előfizetést.
  • Ne adjuk meg bankkártyaadatainkat gyanús felületeken: Különösen akkor legyünk óvatosak, ha az alkalmazás közvetlenül kér fizetési adatokat., megkerülve az áruház rendszerét.
  • Használjunk megbízható mobilvédelmi megoldást: Egy naprakész biztonsági alkalmazás, kiszűri a kártékony vagy megtévesztő appokat még telepítés előtt.
  • Jelentsük a gyanús alkalmazásokat: Ha csalásra utaló jelet tapasztalunk, érdemes azt a Google Play áruház felé is jelezni, mert ezzel másokat is megvédhetünk.

Béres Péter hangsúlyozta: az olyan alkalmazások, amelyek mások személyes kommunikációjához ígérnek hozzáférést, nemcsak gyanúsak, hanem sok esetben jogsértők is, ezért minden esetben kerülendők már a saját biztonságunk érdekében is.
Címlapkép: Getty Images
#tech #csalás #bankkártya #mobilalkalmazás #google #csalók #előfizetés #alkalmazás #magyar nemzeti bank #kiberbiztonság #internetes csalások

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:27
22:02
21:34
21:01
20:35
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 19.
Megszólalt a Kifli.hu frissen érkezett vezetője: teljesen új irányt vesz az online bolt, ez rengeteg magyar vásárlót érint
2026. május 18.
Brutális államadósságot örökölt meg Magyar Péter kormánya: óriási a krízis, hogyan fogjuk ezt visszafizetni?
2026. május 19.
Pattanásig feszült a helyzet az IKEA hazai áruházaiban: váratlan akcióba kezdtek a dolgozók, jöhet a sztrájk?
2026. május 19.
Tari Annamária: Nagyon nagy árat fizetünk azzal, hogy az érzelmeinket feláldozzuk a mesterséges intimitásért
2026. május 19.
Ki legyen az új köztársasági elnök, Sulyok Tamás utódja? Elindult a szavazás, itt vannak a nevek!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 19. kedd
Ivó, Milán
21. hét
Május 19.
Forrásvizek napja
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Vége a vihar előtti csendnek: olyan gigantikus időjárási anomália közelít, ami az egész világot a feje tetejére állítja
2
2 hónapja
Sorra nullázódnak a magyarok bankszámlái: döbbenet, ami történik, nagyon gyorsan terjed a kíméletlen kopasztás
3
4 hete
Komoly leállás jön az egyik hazai mobilszolgáltatónál: nagyon ráfázhat, aki nem lép időben
4
2 hete
Óriási vagyonokat buknak bankszámláikról a magyarok: minden egy irányba mutat - félelmetes hiba áll a háttérben
5
1 hónapja
Nagy változás a Gmailben: most kell döntened, különben automatikusan bekapcsolják ezt a funkciót
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjfelszólítás
az esedékes biztosítási díj megfizetésére irányuló írásbeli felszólítás a respiro-n belül. Ilyen esetben a biztosító kockázatviselése további 30 nappal meghosszabbodik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 19. 19:03
Pattanásig feszült a helyzet az IKEA hazai áruházaiban: váratlan akcióba kezdtek a dolgozók, jöhet a sztrájk?
Pénzcentrum  |  2026. május 19. 18:18
Kiderült, mi okozhatta Scherer Péter halálát: megszólalt Mucsi Zoltán
Agrárszektor  |  2026. május 19. 20:31
Itt az újabb feketeleves: sok boltban durva drágulás jöhet 2026-ban
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!