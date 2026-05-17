Egy Merlin katonai tengeralattjáró-elhárító helikopter gyakorlaton, alacsony magasságban lebeg egy kisebb hajó mellett, a háttérben egy nagyobb hadihajó látható.
Világ

Donald Trump sokatmondó képpel üzent: az Egyesült Államok már a jövő heti brutális támadásra készül

Pénzcentrum
2026. május 17. 12:17

Donald Trump egy vihart és hadihajókat ábrázoló képpel üzent a közösségi médiában, miközben sajtóértesülések szerint az Egyesült Államok és Izrael már a jövő héten újabb katonai csapást mérhet Iránra - tudósított a Sky News

A Sky News beszámolója szerint Donald Trump a Truth Social platformon osztott meg egy mesterséges intelligenciával generált képet. A fotón a politikust hadihajók veszik körül. A háttérben sötét felhőkből villámok cikáznak, a kompozíciót pedig a "vihar előtti csend" felirat teszi teljessé.

A sokatmondó bejegyzés egybeesik a The New York Times értesüléseivel. A lap információi szerint az Egyesült Államok és Izrael intenzíven készít elő egy Irán elleni katonai akciót. A múlt havi tűzszünet óta ez számít a legkomolyabb katonai előkészületnek. Két közel-keleti tisztviselő is megerősítette: a két ország akár már a jövő héten készen állhat a hadművelet megindítására.

Trump legújabb figyelmeztetése azt követően hangzott el, hogy Irán külügyminisztere arról beszélt: Teherán továbbra sem bízik teljesen az Egyesült Államok szándékaiban.

Abbász Araghcsi közölte, hogy továbbra sincs előrelépés az iráni dúsított nukleáris anyag ügyében, a felek között pedig jelenleg holtpont alakult ki.

Az iráni külügyminiszter újságíróknak nyilatkozva úgy fogalmazott: kétségeik vannak az amerikai fél komolyságával kapcsolatban, ugyanakkor ha azt látják, hogy Washington valóban nyitott egy tisztességes és kiegyensúlyozott megállapodásra, akkor készek folytatni a tárgyalásokat. Hozzátette: jelenleg nem zajlanak érdemi egyeztetések az ügyben, de később visszatérhetnek a tárgyalásokhoz.
Címlapkép: Getty Images
#világ #donald trump #támadás #közösségi média #mesterséges intelligencia #irán #amerikai egyesült államok #külpolitika #háború #fegyveres konfliktus #izraeli-iráni háború

