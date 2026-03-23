Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilatkozik a sajtónak az EU-tagországok állam- és kormányfőinek brüsszeli csúcstalálkozója előtt 2024. december 19-én.MTI/Purger Tamás
Világ

Kemény figyelmeztetést küldött a világnak Zelenszkij: a háttérben Putyin óriásit nyerhet az iráni háborún

Pénzcentrum
2026. március 23. 14:15

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az amerikai rakétakészletek kimerülésére figyelmeztetett. Arra is felhívta a figyelmet, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnöknek kifejezetten kedvez a közel-keleti konfliktus elhúzódása.

Az ukrán vezető a BBC vasárnapi műsorában elmondta, hogy az Egyesült Államok havonta mintegy 60-65 Patriot légvédelmi rakétát gyárt. Ez éves szinten nagyjából 600-700 darabot jelent. Ezzel szemben a közel-keleti konfliktus kezdetén egyetlen nap alatt 103 rakétát használtak fel.

Zelenszkij szerint a hiány "biztosan" bekövetkezik. A kérdés csupán az, hogy mikor merülnek ki a közel-keleti térségbe szánt készletek.

"Putyin számára a hosszú iráni háború előny" – fogalmazott az elnök. Hozzátette, hogy Oroszország érdeke megakadályozni a katonai erőforrások Ukrajnába áramlását. Zelenszkij szerint a közel-keleti válság egyike azoknak az eszközöknek, amelyekkel Moszkva Ukrajna gyengítésére törekszik.

A nyilatkozat egy újabb súlyos orosz támadássorozat után hangzott el. Szombaton orosz dróncsapásokban legalább négy ember vesztette életét. Az energetikai infrastruktúra elleni támadások pedig a csernyihivi régió nagy részét áram nélkül hagyták.

Fotó: Purger Tamás, MTI/MTVA 
#ukrajna #oroszország #világ #áramkimaradás #drón #irán #vlagyimir putyin #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #Közel-Kelet

2026. március 23. hétfő
Devizacsere
Az az ügylet, amely során a felek kötnek egy devizaügyletet, majd ezzel egy időben egy ezzel ellentétes irányú megállapodást, amely az egyik devizában meghatározott azonos összegre, de eltérő értéknapra vonatkozik.

Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
