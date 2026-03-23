Kemény figyelmeztetést küldött a világnak Zelenszkij: a háttérben Putyin óriásit nyerhet az iráni háborún

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az amerikai rakétakészletek kimerülésére figyelmeztetett. Arra is felhívta a figyelmet, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnöknek kifejezetten kedvez a közel-keleti konfliktus elhúzódása.

Az ukrán vezető a BBC vasárnapi műsorában elmondta, hogy az Egyesült Államok havonta mintegy 60-65 Patriot légvédelmi rakétát gyárt. Ez éves szinten nagyjából 600-700 darabot jelent. Ezzel szemben a közel-keleti konfliktus kezdetén egyetlen nap alatt 103 rakétát használtak fel.

Zelenszkij szerint a hiány "biztosan" bekövetkezik. A kérdés csupán az, hogy mikor merülnek ki a közel-keleti térségbe szánt készletek.

"Putyin számára a hosszú iráni háború előny" – fogalmazott az elnök. Hozzátette, hogy Oroszország érdeke megakadályozni a katonai erőforrások Ukrajnába áramlását. Zelenszkij szerint a közel-keleti válság egyike azoknak az eszközöknek, amelyekkel Moszkva Ukrajna gyengítésére törekszik.

A nyilatkozat egy újabb súlyos orosz támadássorozat után hangzott el. Szombaton orosz dróncsapásokban legalább négy ember vesztette életét. Az energetikai infrastruktúra elleni támadások pedig a csernyihivi régió nagy részét áram nélkül hagyták.

Fotó: Purger Tamás, MTI/MTVA