2026. május 21. csütörtök Konstantin
25 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az EU-tagországok állam- és kormányfőinek brüsszeli csúcstalálkozóján tartott sajtótájékoztatón 2024. december 19-én.MTI/Purger Tamás
Világ

Elképesztő kiskaput talált a német kancellár: így indítaná be Ukrajna EU-csatlakozását - már reagált is rá Zelenszkij

Pénzcentrum
2026. május 21. 13:47

Friedrich Merz német kancellár az uniós vezetőknek küldött levelében azt javasolta, hogy Ukrajna "társult tagként" csatlakozzon az Európai Unióhoz, mielőtt teljes jogú taggá válna. Ezzel próbálná áttörni a két éve húzódó csatlakozási folyamat holtpontját - írta az euronews.

Merz levelében elismeri, hogy a csatlakozási eljárást nem lehet rövid időn belül lezárni a számos akadály és a tagállami ratifikációs folyamatok politikai bonyolultsága miatt. Éppen ezért "innovatív megoldásokkal" kellene előrelépni Ukrajna uniós integrációjában. A történelmi előzmény nélküli társult tagság lehetővé tenné, hogy Ukrajna szavazati jog és saját biztosi portfólió nélkül is részt vegyen az Európai Tanács, az Európai Bizottság és az Európai Parlament munkájában. Emellett az ország fokozatosan hozzáférhetne bizonyos uniós finanszírozású programokhoz is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A javaslat legfontosabb eleme a biztonságpolitikai dimenzió. A társult tagság révén Kijev egy esetleges újabb orosz támadás esetén az Európai Unióról szóló szerződés 42. cikkének (7) bekezdésére hivatkozva kérhetne segítséget a többi tagállamtól. Ez a kevéssé ismert kölcsönös védelmi klauzula széles mozgásteret hagy a tagállamoknak a segítségnyújtás formáját illetően, amely a katonai és gazdasági támogatástól az egészségügyi és diplomáciai segítségig terjedhet. A rendelkezést gyakran hasonlítják a NATO 5. cikkéhez, bár a megfogalmazásuk eltér. Merz emellett egy visszafordíthatósági mechanizmust is beépítene a folyamatba. Ennek értelmében a társult tagság befagyasztható lenne, ha Kijev visszalépne az alapvető jogok, a jogállamiság vagy a strukturális reformok terén.

Kapcsolódó cikkeink:

Merz már a múlt hónapban, a ciprusi informális EU-csúcson is felvetette ezt az ötletet. Ott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ismét a gyorsított csatlakozás mellett érvelt, és elutasított minden „szimbolikus" tagságra vonatkozó javaslatot. „Ugyanazt a teljes jogú tagságot kérjük, amellyel minden EU-tagállam rendelkezik, Ciprustól Lengyelországig" – jelentette ki Zelenszkij, hozzátéve, hogy népe sem szimbolikusan hal meg. Több uniós vezető azonban fenntartásait fejezte ki, és hangsúlyozták, hogy a csatlakozási folyamatnak végig érdemalapúnak kell maradnia.

Merz levelében igyekszik megnyugtatni a többi tagjelölt országot is. Kiemelte, hogy javaslata „nem térítheti el és nem is fogja eltéríteni" Moldova, valamint a nyugat-balkáni államok csatlakozási folyamatát. Ezzel párhuzamosan Ausztria, Csehország, Olaszország, Szlovákia és Szlovénia is köröztetett egy saját javaslatot, amely az összes tagjelölt országra kiterjedő ágazati integrációt célozza.

A német kancellár kezdeményezése egybeesik Orbán Viktor miniszterelnöki posztról való távozásával. Utódja, Magyar Péter jelezte, hogy kész feloldani a magyar vétót. Ezzel lehetővé tenné, hogy Kijev megnyissa a csatlakozási tárgyalások első, úgynevezett „Alapvető értékek" klaszterét. Magyar azonban előbb találkozni kíván Zelenszkijjel, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetéről egyeztessen. Budapest és Kijev ezen a héten hivatalos tárgyalásokat kezdett az ügyben. Amennyiben elegendő előrelépés történik, Ukrajna a június 18–19-i brüsszeli csúcstalálkozón megnyithatja az első klasztert, a további öt tárgyalási klaszter pedig 2026 második felében következhet.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA 

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

#európai unió #ukrajna #eu #világ #orbán viktor #külpolitika #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #Friedrich Merz #diplomácia #magyar péter

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:16
14:10
14:03
13:47
13:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 21.
Kiderült a magyar munkahelyek sötét titka: ezért kap a kollégád hamarabb fizetésemelést, mint te
2026. május 20.
Bezárhatnak a gyárak, bezuhanhat a turizmus, ha jön a vendégmunkás-tiltás: súlyos üzenetet kapott a Tisza-kormány
2026. május 21.
Kimondták a kőkemény igazságot: így torzítják a hazai piacot a kiosztott állami támogatások
2026. május 21.
Megvan a céldátum: 1,5 hónap múlva óriási zöldség-gyümölcs árzuhanás jöhet a magyar boltokban - brutális vásárlási roham várható
2026. május 21.
Teljesen legálisan nézhetsz bele a főnököd pénztárcájába: kevesen tudják, de bárki számára elérhető ez az adat
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 21. csütörtök
Konstantin
21. hét
Május 21.
A magyar honvédelem napja
Május 21.
Szeged napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megszólalt a magyarországi sorkatonaság visszaállításáról Ruszin-Szendi Romulusz: erre lehet készülni
2
1 hete
Éjszakai bejelentés: Zelenszkij reagált Magyar Péter szavaira, drámai figyelmeztetést adott ki egész Európának
3
1 hete
Végre meglépték, szigorú tilalom lép életbe Magyarországon: ennek rengeteg állatbarát fog örülni
4
2 hete
Vészjósló üzenetet küldött Vlagyimir Putyin: újabb állam juthat Ukrajna sorsára, ha az Európai Uniót választja
5
1 hete
Visszafelé sült el a miniszterelnök elkeseredett lépése: megindult a lavina, sorra menekülnek a politikusok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Eszközalap
Befektetéshez kötött biztosítások, másnéven Unit Linked biztosítások esetén a befizetett összegeket unitokra (egységekre) váltja át a biztosító. Az egységekből ezután az ügyfél elvárásának megfelelően eszközalapo(ka)t vásárol a biztosító. Az eszközalap befektetési politikájáról a biztosító tájékoztatja az ügyfeleit.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 21. 13:01
Kimondták a kőkemény igazságot: így torzítják a hazai piacot a kiosztott állami támogatások
Pénzcentrum  |  2026. május 21. 12:16
Bemondták a rádióban, meghalt III. Károly brit király: óriási a felfordulás Nagy-Britanniában
Agrárszektor  |  2026. május 21. 13:29
Ilyen csirkehús kezdte elárasztani az EU-t: nem is hinnéd, honnan jön