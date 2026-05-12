Máris repedezik a kormány: lemondott az egyik miniszter, erre szólítja fel a miniszterelnököt is
Lemondott Keir Starmer egyik minisztere, búcsúlevelében pedig nyíltan felszólította a brit miniszterelnököt, hogy készítse elő a saját távozását. Ez az első ilyen jellegű lépés a jelenlegi kormányon belülről - számolt be a BBC.
Miatta Fahnbulleh, a decentralizációért, vallásügyekért és közösségekért felelős miniszter a közösségi oldalán közzétett levelében indokolta döntését. Közölte: a közvélemény már nem bízik abban, hogy Starmer képes véghez vinni a szükséges változásokat, és ebben ő maga is kételkedik. Fahnbulleh arra szólította fel a kormányfőt, hogy határozzon meg egy menetrendet a rendezett átmenethez. Ez a lépés lehetővé tenné, hogy egy új csapat valósítsa meg az ígért reformokat.
A miniszter levelében a kormány eddigi munkáját is éles kritikával illette. Szerinte a kabinet nem cselekedett "azzal a vízióval, tempóval és ambícióval", amelyet a kapott választói felhatalmazás megkövetelt volna. Hozzátette: a kormány nem viselkedett egy olyan Munkáspárthoz méltóan, amely tisztában van a saját értékeivel, és szilárdan képviseli a meggyőződését.
Fahnbulleh 2024-ben szerzett parlamenti mandátumot, emiatt a lemondása szokatlanul merész lépésnek számít egy ilyen rövid ideje hivatalban lévő politikustól. Korábban a baloldali New Economics Foundation nevű agytröszt vezetője volt: miniszteri megbízatását először Ed Miliband energiaügyi tárcájánál kapta, majd a lakásügyi és önkormányzati minisztériumba helyezték át. Fahnbulleh Miliband közeli szövetségesének számít, ami különösen figyelemre méltóvá teszi a mostani történteket.
Fahnbulleh ugyanakkor nem Starmer azonnali távozását követeli, hanem egy jól megtervezett átmenetet sürget. Elemzők szerint egy ilyen menetrend arra is időt adhatna, hogy Andy Burnham, Nagy-Manchester polgármestere parlamenti mandátumot szerezzen, és visszatérjen a westminsteri politikába.
A lemondás hírével egy időben a kabinet tagjai a Downing Streetre érkeztek a szokásos kormányülésre. Ezen a kiszivárgott hírek szerint Keir Starmer azt mondta: esze ágában nincs lemondani, továbbra is kormányozni akarja az országot.
