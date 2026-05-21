Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök nyíltan elítélte nemzetbiztonsági miniszterét.
Szigorú parancsot adott ki Irán: ezzel a lépéssel teljesen hazavágta Donald Trump béketerveit
Irán legfelsőbb vezetője szigorú utasítást adott ki: az ország dúsított uránkészletét semmilyen körülmények között nem szállíthatják külföldre. A döntés hátterében egy esetleges amerikai–izraeli támadástól való félelem áll. Ez a lépés nyíltan szembemegy Washington és Tel-Aviv békefeltételeivel.
A Reuters hírügynökségnek nyilatkozó magas rangú források szerint Modzstaba Hámenei ajatollah megfellebbezhetetlen döntést hozott. A határozat arra vezethető vissza, hogy Teherán vezetése szerint az urán külföldre vitele katonailag teljesen kiszolgáltatná az országot egy jövőbeli csapásméréssel szemben.
Az iráni határozat komoly akadályt gördít Donald Trump amerikai elnök tervei elé. A kiszivárgott információk alapján Trump korábban garantálta Izraelnek, hogy egy esetleges békemegállapodás kötelező feltétele lesz a magasan dúsított urán eltávolítása Iránból.
Hasonlóan határozott követelményeket támasztott Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök is. Ő leszögezte, hogy a háborút csak akkor tekinti lezártnak, ha Teherán megválik az uránkészletétől, beszünteti a fegyveres milíciák támogatását, és felszámolja a ballisztikus rakétaarzenálját.
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) számításai szerint Irán mintegy 441 kilogramm, 60 százalékosra dúsított uránnal rendelkezett az iráni nukleáris létesítmények ellen 2025 júniusában indított amerikai–izraeli támadás idején. Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója egy márciusi jelentésben arról számolt be, hogy a megmaradt készletet jelenleg nagyrészt az iszfaháni nukleáris komplexum védett alagútrendszerében tárolják.
